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Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств

Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств

Автор:
10 марта 2023 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   и так сойдет   смех   
1443
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Большинство одиноких людей находят сегодня друг друга с помощью интернета. Существует огромное количество различных сайтов, форумов и приложений, где они размещают свои анкеты. В данном посте собраны самые неординарные женские профили, мимо которых просто невозможно пройти мимо.

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   и так сойдет   смех   
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5  комментариев
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2k
ChePaev 45 минут назад
все закономерно и системно: сначала в 19 лет на твоей голове корона и ты вокруг себя кроме олигархов вообще людей не видишь, а потом, через некоторое время, ты готова уже на любого, даже на судимого, только лишь бы не за педофилию.
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16k
Андрей 4 минуты назад
Лучшие жёны деревенские, а городские бабы вообще негодные стали.
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12k
Kostick Полчаса назад
ладно молодые выпендриваются, но когда тётки за 40, не говоря от 50 - начинают писать бредни про любовь к путешествиям и прочие липкие мечты о "щедрый-добрый-отзывчивый-брутальный-нежный-олигарх" и пр. становится смешно)) и ещё сказки рассказывают о толпах юнцов богатых, что со стоячими писюнами стаями гоняются за бабусяками)) прошек шаляпиных не так и много, впрочем как и бабок богатых.
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