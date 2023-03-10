Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств

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Большинство одиноких людей находят сегодня друг друга с помощью интернета. Существует огромное количество различных сайтов, форумов и приложений, где они размещают свои анкеты. В данном посте собраны самые неординарные женские профили, мимо которых просто невозможно пройти мимо.
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19. Главное - это здоровье, поэтому многие девушки считают информацию о нем приоритетной на первой стадии знакомства
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Метки: Tinder Прикол Юмор девушки знакомства и так сойдет смех
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