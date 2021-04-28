Проделал он это за каких-то две минуты.
Полицейские Иркутска задержали мужчину, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Свою вину он признал и по убедительной просьбе правоохранителей показал "профессиональные" навыки, буквально за две минуты выманив у случайной девушки две тысячи рублей.
Как рассказал сам задержанный, его схема развода не давала сбоя. Мошенник звонил случайным абонентам и представлялся давним знакомым или далеким родственником. Или не представлялся, предлагая жертвам самим узнать, с кем они говорят. В ходе беседы аферист задавал наводящие вопросы, предлагал встретиться, а затем переходил к главному - просил решить его проблему на заправке. Таким образом, он выманивал у "родственников" и "знакомых" от двух до четырех тысяч. Зачастую люди легко расставались с деньгами, потому что, во-первых, не хотели обидеть человека, с которым давно не общались, а во-вторых, не считали озвученную сумму значительной.
Девушка, до которой дозвонился аферист, узнала в нем брата и согласилась перевести 2200 рублей на его карту. Разговор длился менее двух минут
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Сейчас полицейским известно, что задержанный обманул как минимум 10 человек. В конце беседы аферист обратился к зрителям и посоветовал не верить людям, которые звонят с незнакомого номера, самим задавать им вопросы, чтобы быть уверенными, что это действительно забытый друг или дальний родственник.
Уважаемые граждане и все, кто смотрит это видео, обращаюсь к вам. Не покупайтесь на это, данные просто спрашивайте нормально - фамилию, что за родственник. Чтобы не вы сами говорили, а он сам сказал, как фамилия
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А за пределами отделения наверное еще больше
И ведь потом они же говорят, что менты - уроды, что люди - быдло, что страна - помойка. Ну конечно пока не поймают, потом начинают как крысы "не ведитесь", "не позволяйте себя обмануть", "поступил не честно, виновен, признаю".
Да и по видеосвязи зачастую можно позвонить, попросить перезвонить несуществующему "дяде Коле", чтобы проверить кидалу на родственника.
потому что, во-первых, не хотели обидеть человека, с которым давно не общались, а во-вторых, не считали озвученную сумму значительной.
Ну и тут как-то тупо звучит. Если я сто лет человека не видела, не слышала то с какой такой радости мне ему переводить деньги, даже 10 руб?!) Если они такие суммы не считают значительными, то почему тогда жопят на благотворительность?!)
А профи вон за 2 минуты справился