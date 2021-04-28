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Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей

Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 13:48
Сообщество : Криминал
Метки: видео   демонстрация навыков   задержание   мвд   телефонный аферист   
3114
2
1

Проделал он это за каких-то две минуты.

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Метки: видео   демонстрация навыков   задержание   мвд   телефонный аферист   
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31k
Опаньки 2 часа назад
@Ранее таким же способом он развёл 10+ человек.@

А за пределами отделения наверное еще больше
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1k
Andrey G 4 минуты назад
Вот язык у него подвешенный, мозг быстро работает (надо быстро соображать в таких делах), думаю, что паренёк не глуп. Вопрос: чтож ты, с..ка свой народ на..бываешь? Самое поганое, что обманывает простых граждан, не преступников, не гнилых политиканов, не богатых бизнесменов (по принципу "у них не убудет", хотя тоже не оправдание).
И ведь потом они же говорят, что менты - уроды, что люди - быдло, что страна - помойка. Ну конечно пока не поймают, потом начинают как крысы "не ведитесь", "не позволяйте себя обмануть", "поступил не честно, виновен, признаю".
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66k
Пётровыч 9 минут назад
Таким способом еще Тираннозавры разводили Зауроподов.
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61k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol Полчаса назад
ху*ита какая-то!!! берут только сбер?! что за бред?! в системе СБП все банки!!!
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592
Кактус Полчаса назад
Если вопрос касается денег, то надо сразу напрягать извилины и искать подвох. Такое время.
Да и по видеосвязи зачастую можно позвонить, попросить перезвонить несуществующему "дяде Коле", чтобы проверить кидалу на родственника.
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17k
Vital Idol 36 минут назад
от 2 500руб. уголовка!!! поэтому они всегда тянут меньшую сумму!!! а, по административке мусора них*уя не делают...типа телефон и карта на джамшуда, хер найдешь....
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4k
Интерактивный Конвертер 42 минуты назад
П_и_з_д_ё_ж, я сейчас попробовал так позвонить, меня на х_у_й послали...
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16k
Сталкер 46 минут назад
Развод для длол***бов.
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33k
Лесли 🥰 52 минуты назад
Ну, офигеть. Я вообще из дальних родственников вообще никого не знаю, ни в лицо, ни по фио!))
потому что, во-первых, не хотели обидеть человека, с которым давно не общались, а во-вторых, не считали озвученную сумму значительной.
Ну и тут как-то тупо звучит. Если я сто лет человека не видела, не слышала то с какой такой радости мне ему переводить деньги, даже 10 руб?!) Если они такие суммы не считают значительными, то почему тогда жопят на благотворительность?!)
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10k
paranoid Лесли 🥰 12 минут назад
Тебе ни с какой, еще восьмерым тоже, а десятая узнает брата. И вуаля, за 2*10=20 минут 2к. Ге дурно.
А профи вон за 2 минуты справился
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
Колл-центр сбербанка с нетерпением ждёт поступления нового сотрудника
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Ну такой может развести только себе подобных тупых имбецилов. Он же с трудом слова в предложения связывает... и больше 3х-4х слов в одно предложение связать не может.
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16k
Сталкер Юрьевич 45 минут назад
Минусанули тебя, похоже, именно они. )))
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10k
paranoid Юрьевич 11 минут назад
Лол.. Видимо именно по этим признакам девушка и узнала в нем своего брата
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48k
Нанук Паналык 2 часа назад
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1k
smokes 2 часа назад
хрень как я то, мне когда знакомые звонят, т оже бывает спрашивают - че не узнал ? я отвечаю нет конечно, давай викторину не будем устраивать, представься - пообщаемся.. Сам когда звоню кому либо, сразу представляюсь и не устраиваю гадалок..
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15k
Kvadro 2 часа назад
постанова ?
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258
игорь Kvadro Час назад
недумаю что постанова, я уже видел результаты, это реальная хрень маму моей соседки так развели (мама её живет отдельно), так вот на 10,000 тысяч гривен старушку развели так же по телефону, только деньги она отдала наличными, так же звонили типа родственник звонил, он сейчас попал в больницу и нужны деньги, а придет знакомый потому что срочно нужно а он в больнице и не может идти, короче к бабуле через 5 минут после разговора позвонили в дверь и она отдала 10 штук, соседка рассказала что она своей дочке рассказала про деньги через неделю и еще попросила позвонить и узнать как там её родственник в больнице, при чем родственник который живет далековато от Киева, но в больницу он попал типа в Киеве. и это не имеет значения где разводят в Украине России Беларуси или еще где на просторах бывшего СССР, суть одна, обман на доверии.
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15k
Kvadro игорь 37 минут назад
я не про сам развод, а про то, что разводила сделал мастер класс на камеру
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