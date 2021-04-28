Полицейские Иркутска задержали мужчину, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Свою вину он признал и по убедительной просьбе правоохранителей показал "профессиональные" навыки, буквально за две минуты выманив у случайной девушки две тысячи рублей.





Как рассказал сам задержанный, его схема развода не давала сбоя. Мошенник звонил случайным абонентам и представлялся давним знакомым или далеким родственником. Или не представлялся, предлагая жертвам самим узнать, с кем они говорят. В ходе беседы аферист задавал наводящие вопросы, предлагал встретиться, а затем переходил к главному - просил решить его проблему на заправке. Таким образом, он выманивал у "родственников" и "знакомых" от двух до четырех тысяч. Зачастую люди легко расставались с деньгами, потому что, во-первых, не хотели обидеть человека, с которым давно не общались, а во-вторых, не считали озвученную сумму значительной.