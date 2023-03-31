Бельгийский футболист взлетел на автомобиле и пробил стену спортзала

Местные СМИ сообщают, что спортсмен жив, но сможет ли вернуться в футбол — большой вопрос.
Вчера днём марокканский полузащитник бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» Софьян Кьюин решил полихачить и устроил в коммуне Флемаль эффектное ДТП. Разогнавшись до 200 км/ч, он врезался в кольцевую развязку и отправился в свободный полёт.
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К счастью, за несколько минут до аварии занимавшиеся внутри здания дети покинули спортзал и находились в раздевалке.
Что касается 25-летнего футболиста, то его госпитализировали со множественными переломами. Позже в клубе "Ауд-Хеверле Лёвен" сообщили, что жизни спортсмена ничего не угрожает.
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Но, елки-палки... есть же такое понятие, как защита от дурка.
Нахрена на кольце делать трамплин? Нужен высоки бордюр - сантиметров 17-20. Чтобы влетающий в него гонщик оставлял на этом бордюре всю свою ходовку и причаливал кузовом посреди клумбы.