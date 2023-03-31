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Бельгийский футболист взлетел на автомобиле и пробил стену спортзала

Бельгийский футболист взлетел на автомобиле и пробил стену спортзала

Автор:
31 марта 2023 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: Бельгия   авария   видео   лихачество   скорость   спортзал   футболист   
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Местные СМИ сообщают, что спортсмен жив, но сможет ли вернуться в футбол — большой вопрос.

Вчера днём марокканский полузащитник бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» Софьян Кьюин решил полихачить и устроил в коммуне Флемаль эффектное ДТП. Разогнавшись до 200 км/ч, он врезался в кольцевую развязку и отправился в свободный полёт.

К счастью, за несколько минут до аварии занимавшиеся внутри здания дети покинули спортзал и находились в раздевалке.

Что касается 25-летнего футболиста, то его госпитализировали со множественными переломами. Позже в клубе "Ауд-Хеверле Лёвен" сообщили, что жизни спортсмена ничего не угрожает.

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Метки: Бельгия   авария   видео   лихачество   скорость   спортзал   футболист   
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16  комментариев
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620
Сергей Добров Полчаса назад
Прям по ДТП видно что футболист, в ворота попал нормально
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52
Pac 4 минуты назад
Главное конструкции крыши не задел.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
)
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10k
GRuslan 23 минуты назад
Наш бы или не долетел, или перелетел, а тут сразу видно уровень, профи.
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59k
pynh Полчаса назад
Может он разгонялся чтобы попасть назад в будущее, но док что-то накосячил?

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37k
Aleks Полчаса назад
Сдается мне это был пенальти.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Комментарий к фото
Я понимаю, что "гонщик" ненормален и неадекватен.
Но, елки-палки... есть же такое понятие, как защита от дурка.
Нахрена на кольце делать трамплин? Нужен высоки бордюр - сантиметров 17-20. Чтобы влетающий в него гонщик оставлял на этом бордюре всю свою ходовку и причаливал кузовом посреди клумбы.
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20k
nobody® 41 минуту назад
В NFS Underground каком-нибудь работало же. Ещё можно было попутно срезать немного
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2k
Thyme 41 минуту назад
- А теперь выйди и войди как положено.
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15k
Patmaz 43 минуты назад
Новый способ забить гол
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1k
Виталий 45 минут назад
Низко летел, наверное уходил от радаров.
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41k
Франц Лефорт Час назад
Отыгрался х.....й на скрипке. (в смысле в футбол)
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2k
Pioner76 Час назад
А что за авто такое безопасное?
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879
Николай Час назад
Опаздывал на тренеровку.
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