«Безумный Рокэтмен» ставит реактивные двигатели на сани и скейты

Ютубер Роберт Мэддокс ставит реактивные двигатели на сани, велосипеды и даже скейтборды. Дедушка называет себя «Безумным Рокэтменом» и на видео испытывает свои смелые изобретения.
Детство Роберта прошло в 60-е годы в штате Орегон, он часто смотреть телевизор и загорелся идеей создавать машины с реактивными двигателями. К своей мечте он пришёл в 90-х годах и даже основал своё собственное производство. А теперь и завёл ютуб-канал, где показывает свои эксперименты — мужчина ставит реактивные двигатели на неожиданные вещи. Например, на санки Санты Клауса.
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Роберт смог установить двигатель даже к скейтборду.
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Почти все свои ролики Роберт записывает в образе дедушки себе на уме с длинными седыми волосами и бородой. Мэддокс протестировал «реактивный велосипед».
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по сути большая паяльная лампа а не реактивный двигатель
но мля, газовый баллон без экранирования рядом с раскаленной установкой ставить( в смысле не перегреется ли баллон???) Да и где защитный экран между сиденьем и двигателем? Мдя, реально Безумный Рокэтмен..