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«Безумный Рокэтмен» ставит реактивные двигатели на сани и скейты

«Безумный Рокэтмен» ставит реактивные двигатели на сани и скейты

Автор:
03 января 2024 11:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Безумный Рокэтмен   Видео   Роберт Мэддокс   дедушка   изобретения   реактивные двигатели   сделай сам   скорость   
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Ютубер Роберт Мэддокс ставит реактивные двигатели на сани, велосипеды и даже скейтборды. Дедушка называет себя «Безумным Рокэтменом» и на видео испытывает свои смелые изобретения.

Детство Роберта прошло в 60-е годы в штате Орегон, он часто смотреть телевизор и загорелся идеей создавать машины с реактивными двигателями. К своей мечте он пришёл в 90-х годах и даже основал своё собственное производство. А теперь и завёл ютуб-канал, где показывает свои эксперименты — мужчина ставит реактивные двигатели на неожиданные вещи. Например, на санки Санты Клауса.

Роберт смог установить двигатель даже к скейтборду.

Почти все свои ролики Роберт записывает в образе дедушки себе на уме с длинными седыми волосами и бородой. Мэддокс протестировал «реактивный велосипед».


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Метки: Безумный Рокэтмен   Видео   Роберт Мэддокс   дедушка   изобретения   реактивные двигатели   сделай сам   скорость   
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8  комментариев
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15k
Александр Час назад
Так вот он, Царь Горох!
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6k
livaneth 43 минуты назад
Называется пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Причём у Санта Клауса двигатель был даже без клапанов.
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12k
Властелин 52 минуты назад
Разве реактивный не должен гнать быстрее?
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14k
..: Атеист :.. Час назад
За веселье ему конечно +,
но мля, газовый баллон без экранирования рядом с раскаленной установкой ставить( в смысле не перегреется ли баллон???) Да и где защитный экран между сиденьем и двигателем? Мдя, реально Безумный Рокэтмен..

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