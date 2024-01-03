«Безумный Рокэтмен» ставит реактивные двигатели на сани и скейты

Детство Роберта прошло в 60-е годы в штате Орегон, он часто смотреть телевизор и загорелся идеей создавать машины с реактивными двигателями. К своей мечте он пришёл в 90-х годах и даже основал своё собственное производство. А теперь и завёл ютуб-канал, где показывает свои эксперименты — мужчина ставит реактивные двигатели на неожиданные вещи. Например, на санки Санты Клауса.