Японцы впервые показали внутреннюю часть реактора АЭС "Фукусима"

Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) в рамках недавнего исследования обнародовала видео из внутренней части первого реактора аварийной АЭС "Фукусима". Это первое значительное исследование реактора после аварии в 2011 году.





На кадрах, снятых специальным роботом, под реакторной установкой видны отложения расправившегося ядерного топлива толщиной около полуметра. Отложения представляют собой смесь топлива и обломков реактора. А цифровой шум, который видно на кадрах свидетельствует о высоком уровне радиации, пояснили в TEPCO.

