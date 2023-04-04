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Японцы впервые показали внутреннюю часть реактора АЭС "Фукусима"

Японцы впервые показали внутреннюю часть реактора АЭС "Фукусима"

Автор:
04 апреля 2023 19:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: АЭС Фукусима-1   Япония   авария   видео   исследование   реактор   
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В ролике показаны отложения ядерного топлива и основание реактора с оголённой арматурой — бетон, как пояснили специалисты, расплавился от температуры.

Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) в рамках недавнего исследования обнародовала видео из внутренней части первого реактора аварийной АЭС "Фукусима". Это первое значительное исследование реактора после аварии в 2011 году.


На кадрах, снятых специальным роботом, под реакторной установкой видны отложения расправившегося ядерного топлива толщиной около полуметра. Отложения представляют собой смесь топлива и обломков реактора. А цифровой шум, который видно на кадрах свидетельствует о высоком уровне радиации, пояснили в TEPCO.

Удалось визуально установить, что бетонное основание реактора полностью разрушилось, оголив арматуру. Отмечается, что оставшаяся структура может быть неустойчива к сейсмической активности.

Авария на "Фукусиме" произошла марте 2011 года. Тогда после сильного землетрясения на АЭС обрушилось мощное цунами, которое вывело из строя систему энергоснабжения и охлаждения станции. Это спровоцировало серию взрывов, после которых в реакторах трёх энергоблоков расплавилось ядерное топливо. Оно насквозь прожгло защитные оболочки и произошёл выброс большого объема радиоактивных веществ.


Случившейся катастрофе тогда присвоили наивысший (седьмой) уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES). В результате землетрясения, цунами и аварии на АЭС погибли около 20 тысяч человек.

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Метки: АЭС Фукусима-1   Япония   авария   видео   исследование   реактор   
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6  комментариев
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4k
Трям Час назад
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434
Вася Васильев 3 минуты назад
Надо понимать, это другое!
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Анатолий Соколов Полчаса назад
температура плавления бетона 1200-2000 градусов ( в зависимости от состава ). температура плавления стали - 1300-1600 градусов.

походу японцы как обычно "слегка привирают".
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alexis Полчаса назад
Уютное.
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