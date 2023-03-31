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Леденящие кровь истории любви из СССР, которые все замалчивают

Леденящие кровь истории любви из СССР, которые все замалчивают

Автор:
31 марта 2023 12:27
Сообщество : СССР
Метки: Несчастная любовь   браки в ссср   дед с бабкой поженились   истории из жизни   история любви   любовь ссср   отношения   
1205
15

Вот говорят, что в СССР женились - и всю жизнь счастливо жили в браке, да и разводов было меньше. Если вообще были. Осуждая современную молодёжь, мол, сейчас люди через годик уже и знать друг друга не хотят. Но так ли всё идеально было в прошлом?

Конечно, были и счастливые истории любви, но сегодня речь пойдёт совсем о других. О тех, о которых говорить не принято.

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А вы знаете реальную историю любви ваших родственников?

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Метки: Несчастная любовь   браки в ссср   дед с бабкой поженились   истории из жизни   история любви   любовь ссср   отношения   
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8  комментариев
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13k
Antique computer Полчаса назад
Какие интересные истории. Жалко только, что п-ж.
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19k
Виталий Касандров 7 минут назад
Ну жил где то полгода с девушкой,женится как то особо не собирался. Она и говорит давай выходи за меня , я как то нет особого желания .
Тогда говорит заяву на тебя накатаю ,у меня брат в МВД.
Я ну ладно уговорила ,веди в ЗАГС,все равно до тебя со мной никто больше 2 недель не уживался.
Ну и живем 30 лет ,2 дочери.
Пока документы подавали правда СССР успел развалится, так что свадьба была уже в РФ.
Если что ,все так и было но естественно ничего серьезного, так шутили .
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8k
Том Сойер 8 минут назад

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26k
Serg2001 9 минут назад
Правильно! В СССР никакой любви и не было. Её к нам с Запада в 91-м завезли... вместе с джинсами, жувачкой и капитализмом... )))))))))))))))))))))))))

Зато теперь любви хоть отбавляй. Лишь бы бабки были.
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938
Олег Квирулянт 17 минут назад
Чем моложе детишки, тем хуже им жилось про коммунистах.
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416
Руслана Тарасова 19 минут назад
"Спелая кукурузника" как всегда в своем репертуаре. Опять понапридумывала всякой куйни, понадергивала бреда из разных источников и сляпал(а) данный пост. Ну нафига мне этот выдуманный мир нужен?
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65k
doker Полчаса назад
Хе, удивили...

Я женился, чтобы стать "на очередь" и получить квартиру.
А мой пращур, помнится, украл в соседнем племени себе жену, прибив её родственников. С тех пор, наверное, тёщи бывают такие неадекватные.

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31k
Андрей Иванов 47 минут назад
Бабушки:
Ссылка youtu.be
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Спелая кукурузинка

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