Леденящие кровь истории любви из СССР, которые все замалчивают

Вот говорят, что в СССР женились - и всю жизнь счастливо жили в браке, да и разводов было меньше. Если вообще были. Осуждая современную молодёжь, мол, сейчас люди через годик уже и знать друг друга не хотят. Но так ли всё идеально было в прошлом?