Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз

RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее

Месть — блюдо, которое принято подавать холодным

10 потрясающих историй знакомств

"Пришел в трениках и просил купить пиво": эпичные случаи на свиданиях вслепую

Нет, дорогая, это я вам соболезную

Пара договорилась пожениться, если в 40 лет они будут одиноки - и они сдержали слово!