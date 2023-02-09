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Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз

Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз

Автор:
09 февраля 2023 16:14
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   истории   истории из жизни   неудачное свидание   отношения   свидание   
4049
15

Не за горами 14 февраля, в этот день традиционно празднуют День всех влюблённых. Накануне праздника мы решили узнать, какими бывают свидания: забавными, нелепыми, странными и запоминающимися. Люди поделились своими провалами, которые никогда не хотели бы вспоминать.

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А у вас были неудачные свидания?

Источник:

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Метки: 14 февраля   истории   истории из жизни   неудачное свидание   отношения   свидание   
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29  комментариев
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33k
russger 56 минут назад
А у вас были неудачные свидания?

Да, самое первое и самое ужасное. Женаты до сих пор -_-
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716
Constructor Минуту назад
Чувствую как истории настоялись ... 05 августа 2019 загуглил - woman . ru :))
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1k
Просто прохожий 12 минут назад
У каждого своя правда, бабы со своей колокольни судят, мужики со своей. Ну могу понять если всемирно известная модель решила выпендриться. Один раз решил познакомиться, так эта деревенская тварь( я по другому и не могу назвать), решила взять всё в свои грабли, выбрала ресторан в котором обедают только олигархи(и то не всегда) и что бы привезли её в ресторан и домой на элитном авто. Ну немного побеседовал по телефону, интересно же посмеяться над моральным уродом. По речи видно что потолок у неё уборщица в сортире на вокзале. Ну думаю в ближайший магазин за хлебом прогулялась пешком.
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17k
Виталий Касандров 13 минут назад
Бурная молодость пришлась на начало 90 и так как интернета еще не было то один раз дал объяву в газету. Не то что вокруг никого не было но думал что больший обхват приведет к лучшим результатам.
По молодости я был приколист еще тот. написал возраст ,увлечения что есть иномарка ,где учусь итд.
Вот пару раз были девушки таки модельной внешности и их явно раздражало что приезжал на ЛУАЗ- 967 .Союз к тому времени развалился так что писал чистую правду.
Короче из 5 свиданий ничего путного не вышло .
Потом на по работе на свадьбе познакомился с будущей супругой.
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884
Хачик Полчаса назад
Напомнило...)) Старый.
Познакомилась парочка в интернете, на сайте знакомств, договорились о встрече. Она ему говорит: «На мне будет платье салатового цвета».
Приходит мужик на свидание, видит идёт навстречу гром-баба в три обхвата, килограмм на 200 и на ней в платье цвета салата. Убежал он домой, а вечером в интернете, она:"-А ты почему не пришёл?" Он ей отвечает:"-Я издалека посмотрел - на этот салат у меня никакого майонеза не хватит!!!"
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25k
Егор 37 минут назад
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28k
Levyathan 51 минуту назад
Никогда не понимал и до сих пор не понимаю эти знакомства на профильных сайтах. Очевидно же, что каждый на нем преследует цель продать подороже то, что уже просто не кондиция. В чем проблема познакомиться в реале? Никогда не испытывал проблем познакомиться с девушкой. ЗЫ. Со своей женой познакомился тоже сам, в автошколе, больше 20 лет назад. Так и живем с тех пор.
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319
Liberman Levyathan 11 минут назад
Так то: сайты знакомств - тоже отличный вариант. Тебе какая разница где знакомиться? И с чего ты взял что там каждая хочет себя продать подороже?
Я тебе открою тайну - у баб на подсознании выбор самого умного и сильного , а как следствие богатого и влиятельного. Им от него детей рожать. Это природа.
Ну а так: проблем нет со знакомствами. Главное домой к себе затащить, на утро приготовить что-то вкусное, под вечер в ресторан пойти, напиться там вместе с ней и опять домой. Все это на бизнес такси)))
Вуа-ля - и девушка твоя)
Ну, ещё не забывать выглядеть дорого, пахнуть дорого, иметь гусарские замашки,рассказать о своей работе... Ну засветить на компе случайно контрактами или счётом юрлица на телефоне... И т.д
На след. Выходных познакомить со своими друзьями(работники министерств,начальники строительства,работники лукойла). Любая баба тает, и денег не просит,не наглеет. Ибо видит перспективу. У нее появляется вера в будущую жизнь.мечты, ради которых она готова сделать все что угодно. Вот тут то мы и начинаем пользоваться)))
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319
Liberman Levyathan 58 секунд назад
Ну вот так у меня, чё я сделаю? Я ипэшник, два друга - одноклассники(Минюст и Лукойл), один - тоже с детства знаю но когда он уехал в Питер учиться в стройбат училище военное, разминулись наши дороги, вот,сейчас нам по 38 лет, такая история)
Но,уже завязывать пора. Пора что то масштабное в жизни делать) третий раз жениться)))
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14k
Кот Скрипалей 54 минуты назад
Прием с вечным огнем, возьму на заметку.
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51k
dima423 56 минут назад
Комментарий к фото
бред вообще)
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51k
dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
ппц че за цирк? свидание - гулять по дворам и лазить по заборам?)) им лет по 12 чтоль?
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22k
Сталкер 58 минут назад
Кукурузина такая кукурузина!..
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51k
dima423 59 минут назад
Комментарий к фото
ну черт обыкновенный, че тут сказать))
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну все понятно, чувак мудак, ок... но про то что заказала авторский десерт за 3500, не глядя на цену, а потом типа "не ожидала!!!" - пи*деж))
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Спелая кукурузинка

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