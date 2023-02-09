Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз

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Не за горами 14 февраля, в этот день традиционно празднуют День всех влюблённых. Накануне праздника мы решили узнать, какими бывают свидания: забавными, нелепыми, странными и запоминающимися. Люди поделились своими провалами, которые никогда не хотели бы вспоминать.
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А у вас были неудачные свидания?
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Да, самое первое и самое ужасное. Женаты до сих пор -_-
По молодости я был приколист еще тот. написал возраст ,увлечения что есть иномарка ,где учусь итд.
Вот пару раз были девушки таки модельной внешности и их явно раздражало что приезжал на ЛУАЗ- 967 .Союз к тому времени развалился так что писал чистую правду.
Короче из 5 свиданий ничего путного не вышло .
Потом на по работе на свадьбе познакомился с будущей супругой.
Познакомилась парочка в интернете, на сайте знакомств, договорились о встрече. Она ему говорит: «На мне будет платье салатового цвета».
Приходит мужик на свидание, видит идёт навстречу гром-баба в три обхвата, килограмм на 200 и на ней в платье цвета салата. Убежал он домой, а вечером в интернете, она:"-А ты почему не пришёл?" Он ей отвечает:"-Я издалека посмотрел - на этот салат у меня никакого майонеза не хватит!!!"
Я тебе открою тайну - у баб на подсознании выбор самого умного и сильного , а как следствие богатого и влиятельного. Им от него детей рожать. Это природа.
Ну а так: проблем нет со знакомствами. Главное домой к себе затащить, на утро приготовить что-то вкусное, под вечер в ресторан пойти, напиться там вместе с ней и опять домой. Все это на бизнес такси)))
Вуа-ля - и девушка твоя)
Ну, ещё не забывать выглядеть дорого, пахнуть дорого, иметь гусарские замашки,рассказать о своей работе... Ну засветить на компе случайно контрактами или счётом юрлица на телефоне... И т.д
На след. Выходных познакомить со своими друзьями(работники министерств,начальники строительства,работники лукойла). Любая баба тает, и денег не просит,не наглеет. Ибо видит перспективу. У нее появляется вера в будущую жизнь.мечты, ради которых она готова сделать все что угодно. Вот тут то мы и начинаем пользоваться)))
>> Выборка в двадцать человек соседей, среди которых все замужние
>> меня как-то не очень устраивает
Ну вот и зачем вам такую прекрасную жизнь себе портить?
Но,уже завязывать пора. Пора что то масштабное в жизни делать) третий раз жениться)))