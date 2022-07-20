13 историй про меркантильных людей

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Искать лучшее место под солнцем - цель многих девушек, а также наглых парней. Но изворотливость и жадность до добра еще никого не доводили. Сегодня мы покажем вам 13 историй про циников, которые думают только о деньгах.
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А вы встречались с меркантильными особами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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