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13 историй про меркантильных людей

13 историй про меркантильных людей

Автор:
20 июля 2022 12:34
Метки: алчность   жлобы   из жизни   истории из жизни   меркантильные   отношения   парни и девушки   
2886
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Искать лучшее место под солнцем - цель многих девушек, а также наглых парней. Но изворотливость и жадность до добра еще никого не доводили. Сегодня мы покажем вам 13 историй про циников, которые думают только о деньгах.

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А вы встречались с меркантильными особами?

Источник:

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Метки: алчность   жлобы   из жизни   истории из жизни   меркантильные   отношения   парни и девушки   
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6  комментариев
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46k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
Так попробуй разок не перечисли) скажи все, лавочка закрыта, теперь выдаю только на семейные нужды... перевод под запрос)
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10k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
Ну что поделать - бывают ипанутые люди
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6k
Алекс Крайчек Полчаса назад
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dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
Ну прям как в кино йоптыть)))
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46k
dima423 52 минуты назад
Комментарий к фото
Да тут надо по другому... едете вдвоем, заехали на заправку, говоришь подруге - сходи оплати бензин, если начнет возмущаться, ответь - а ты что не едешь на этой машине?)
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