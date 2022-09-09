Неразгаданные загадки Древнего Египта

История Древнего Египта по сей день завораживает не только маленьких детей, но и вполне взрослых мужчин и женщин. Многие люди стремятся в это место, чтобы разгадать загадки его совершенных пирамид.
Технология изготовление пирамид
Пирамиды существуют уже много тысяч лет, туристы регулярно отправляются в экскурсии, чтобы взглянуть на них вблизи, а ученые регулярно исследуют их изнутри и снаружи. Однако они так и не смогли объяснить, как столь древняя цивилизация смогла соорудить эти величественные постройки.
Согласно некоторым теориям, выдвигаемым исследователями, что блоки, весящие каждый до 70 тонн, были изготовлены именно там, где должны были стоять при возведении пирамиды. То есть каждый отдельный «кубик» строился на месте, без необходимости передвигать их с места на место.
Однако другие исследователи не находят доказательства этой теории достаточными, поэтому в учебниках по истории Древнего мира можно найти красочные иллюстрации, на которых блоки тащат на веревках тысячи и тысячи рабов.
Мумия, завернутая в иностранную книгу
Отдельного рассказа достойно погребение усопших фараонов в Древнем Египте. Эта цивилизация додумалась до аккуратного извлечения и сохранения отдельных органов умерших, а также до бальзамирования и мумификации, что позволило сохранить почти нетронутыми временем первых лиц государства того времени.
Однако не со всеми мумиями все было просто. Например, в середине XIX века мужчина купил мумию у александрийского торговца, а затем годами выставлял её как украшение интерьера.
Но затем он заметил в артефакте нечто странное. Эксперты выяснили, что купленная мумия под бинтами была завернута в нечто, сильно напоминающее древнюю книгу.
В дальнейшем выяснилось, что мумия была завернута в книгу, написанному на этрусском языке, языке народа, живущего тогда на итальянском полуострове. Помимо того, что их язык по сей день до конца не раскрыт, этот текст является самым большим текстом, написанным на этом языке.
Проклятие Тутанхамона
Об этом написано немало книг и даже снято несколько фантастических фильмов. Да и сами жители Египта порой искренне верят в то, что гробницы фараонов, где складировалось бесчисленная драгоценная утварь монархов для последующей загробной жизни, специально зачаровывались, дабы воры не разграбили имущество усопшего.
Отдельного рассказа о проклятиях заслуживает гробница Тутанхамона, обнаруженная 6 ноября 1922 года Говардом Картером и Джорджем Карнарвоном. Согласно легендам в день раскопок Картер обнаружил надпись «Смерть расправит крылья на всех, кто нарушит покой фараона».
Согласно же фактическим данным, ряд членов раскопочной группы умерли в течение нескольких лет. А к 1930 года в живых остался только сам Картер.
Многие исследователи долгое время бились над разгадкой этой истории. Часть из них предполагает, что объяснением «проклятия» является особый яд, нанесенный на стены гробницы, однако доказательств этому нет.
Разрушенная пирамида Джедефре
Фараон Джедефре или Ратуаз хотел превзойти своих предшественников по величию и стать обладателем самой большой пирамиды, существовавшей в Египте. Фараон был готов сделать все возможное для того, чтобы увековечить своё величие.
Однако у него самого было недостаточно ресурсов для возведения столь огромной постройки, а потому фараон решил задачу более умно. Ратуаз приказал основать его пирамиду на вершине горы. Казалось бы, такая задумка должна была действительно оставить его имя в веках.
Но по какой-то странной случайности, которую исследователи не могут объяснить по сей день, пирамида именно этого фараона – единственная в Египте, что полностью разрушена. На сегодняшний день от неё остался только фундамент.
Секрет Нефертити
По легендам Нефертити была первой женщиной, правившей Древним Египтом, а значит очень влиятельной женщиной. Однако тайна её захоронения до сих пор не раскрыта.
Гробница Нефертити древний Египет
Многие исследователи полагали, что она похоронена в специальной комнате в гробнице Тутанхамона, но недавние исследования опровергают эту гипотезу.
Вследствие этого ученые предположили, что Нефертити никогда не была значимой фигурой, а значит была просто красивой женщиной, любимой во дворце фараона, потому что свидетельств её величия в Египте нет.
Сколько лет сфинксу?
Великий и торжественный Египетский Сфинкс давно уже стал традиционным элементом большинства сувениров, привозимых из Египта. Он уже давно был изучен и исследован, и большинство исследователей и историков сходились в том, что построен был Сфинкс Гизы около двух с половиной тысяч лет до нашей эры. Однако новые находки несколько перечеркнули эту гипотезу.
Согласно найденным историческим источникам, примерно в 2540 году до нашей эры, когда Сфинкса должны были только начать стоить, было отдано распоряжение поддерживать уже построенный монумент в рабочем состоянии. Это значит, что построен он был значительно раньше.
Кроме того, в его структуре обнаружены дождевые канавки, которые свидетельствуют об уровне воды, характерном более раннему периоду – 8 тысячам лет назад. Это означает, что и Сфинкс, и Великая пирамида куда старше, чем предполагалось.
Великая пирамида с тайной комнатой
Великая пирамида была построена, по примерным оценкам, около четырех с половиной тысяч лет назад для того, чтобы сохранить в целости и сохранности останки фараона Хуфу. Пирамиду действительно можно назвать Великой, ведь для её строительства использовалось более двух миллионов блоков из камней. По сей день она остается невероятным сооружением для своего времени.
Несмотря на изученность, не так давно ей удалось удивить исследователей. Осенью 2017 года при сканировании исследователи обнаружили «потайную комнату», скрытую над Большой галереей.
К сожалению, открыть комнату на сегодняшний день так и не удалось, так что её содержимое остается полностью неизвестно для ученых. То, что находится в ней, могли поместить только во время строительства, поскольку сама комната не имеет ни путей, ни входов.
Лампа Дендеры
Изучение настенных фресок и узоров также может подарить немало интересных открытий. Например, на одной из стен храма в Дендере есть весьма интригующее изображение, которое вызывает изумление.
Если изображение расшифровывать не буквально, то получается, что технически египтяне были куда более подкованными, чем все считают. На рисунке змея появляется из большого огненного шара, который держат за основание человеческие руки.
При этом картинка поразительна похожа на то, что называют трубкой Крукса или примитивной лампочкой, изобретенной около XIX века.
Кроме того, это помещение в храме является единственным, лишенным следов факелов. Получается, они каким-то образом могли увидеть то, что заключается внутри без помощи факелов? У ученых по сей день нет ответа.
Королевство Пунт
Согласно некоторым записям, сохранившимся в Древнем Египте, египтянами упоминалось царство «Пунт», предположительно расположенное в Африке. В документах указывается, что царство было полно золота и прочих богатств.
Более того, на древнеегипетском изображении представлен образ царицы этого царства, то есть женщины! Само государство по сей день не найдено и неизвестно, на какой современной территории оно могло быть.
Единственными источниками информации являются два чучела забальзамированных бабуинов, которые, судя по всему, когда-то были дорогим подарком из царства Пунт.
А анализ ДНК чучел указывает на то, что они прибыли из страны, располагавшейся на территориях современной Эритреи или Восточной Эфиопии.
Израильский сфинкс
А это открытие является совсем недавним. В 2013 году в Тель-Хацор в Израиле были обнаружены «лапы» египетского сфинска. По оценке исследователей возраст находки составляет около четырех тысяч лет. Однако, где пребывает вся остальная фигура – неизвестно.
Единственной зацепкой является надпись, найденная археологами, которая гласит «Царь Менкаур». Это фараон, который по мнению историков возглавлял Египет в середине 2500-х годов до нашей эры.
Согласно популярной гипотезе, сфинкс был преподнесен в качестве подарка. Но, возможно, подарок не понравился, а потому был почти разрушен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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