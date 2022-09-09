Неразгаданные загадки Древнего Египта

Согласно некоторым теориям, выдвигаемым исследователями, что блоки, весящие каждый до 70 тонн, были изготовлены именно там, где должны были стоять при возведении пирамиды. То есть каждый отдельный «кубик» строился на месте, без необходимости передвигать их с места на место.

Однако другие исследователи не находят доказательства этой теории достаточными, поэтому в учебниках по истории Древнего мира можно найти красочные иллюстрации, на которых блоки тащат на веревках тысячи и тысячи рабов.

Мумия, завернутая в иностранную книгу

Отдельного рассказа достойно погребение усопших фараонов в Древнем Египте. Эта цивилизация додумалась до аккуратного извлечения и сохранения отдельных органов умерших, а также до бальзамирования и мумификации, что позволило сохранить почти нетронутыми временем первых лиц государства того времени.

Однако не со всеми мумиями все было просто. Например, в середине XIX века мужчина купил мумию у александрийского торговца, а затем годами выставлял её как украшение интерьера.