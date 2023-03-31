"Лестница в небеса": запрещённая тропа, которую облюбовали рисковые туристы

Однако, даже официальный запрет не остановил любителей приключений, которые периодически проходят тропу, находя нелегальные пути пробраться к ней. При этом они даже не боятся ареста, что грозит за это, и некоторых повреждённых участков лестницы, на которых можно получить травмы. По словам местных властей, в феврале этого года здешний шторм ещё сильнее повредил некоторые участки тропы - поэтому "сейчас она опасна, как никогда".