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"Лестница в небеса": запрещённая тропа, которую облюбовали рисковые туристы

"Лестница в небеса": запрещённая тропа, которую облюбовали рисковые туристы

Автор:
31 марта 2023 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Гавайи   гора   опасно   опасное   пешеходная тропа   риск   тропы   туризм   туристы   фото   
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На Гавайях есть излюбленная рисковыми туристами Лестница Хайку или "лестница в небеса". Её построили в 1942 году для прокладки кабеля к базе военно-морских сил США. Эта пешеходная тропа с 1987 года закрыта для посетителей, но самые отчаянные туристы всё равно находят пути пробраться на неё.

Хайку - пешеходная тропа или "Лестница в небеса" из почти 4000 ступеней, которая находится на Гавайях. Ступени поднимаются на высоту 850 метров над уровнем моря, и с лестницы открываются прекрасные океанские воды, окружающие остров.. Однако, эта тропа считается чрезвычайно опасной, поэтому власти официально закрыли её для посещения ещё в 1987 году.

Однако, даже официальный запрет не остановил любителей приключений, которые периодически проходят тропу, находя нелегальные пути пробраться к ней. При этом они даже не боятся ареста, что грозит за это, и некоторых повреждённых участков лестницы, на которых можно получить травмы. По словам местных властей, в феврале этого года здешний шторм ещё сильнее повредил некоторые участки тропы - поэтому "сейчас она опасна, как никогда".

Власти до сих пор решают, как остановить туристов и что сделать с опасной лестницей. Поговаривают и о том, чтобы полностью её демонтировать. "Защитники" тропы, наоборот, выступают за то, чтобы на ней провели необходимые работы, и открыли для публики.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гавайи   гора   опасно   опасное   пешеходная тропа   риск   тропы   туризм   туристы   фото   
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3  комментария
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19k
anpetrof Полчаса назад
Будут последние дураки, если демонтируют. Шикарный атракцион! Можно же деньги брать за посещение и на эти деньги и обслуживать всё это, желающие будут валом валить!
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16k
Сергей 9 минут назад
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