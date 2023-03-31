"Лестница в небеса": запрещённая тропа, которую облюбовали рисковые туристы

На Гавайях есть излюбленная рисковыми туристами Лестница Хайку или "лестница в небеса". Её построили в 1942 году для прокладки кабеля к базе военно-морских сил США. Эта пешеходная тропа с 1987 года закрыта для посетителей, но самые отчаянные туристы всё равно находят пути пробраться на неё.
Хайку - пешеходная тропа или "Лестница в небеса" из почти 4000 ступеней, которая находится на Гавайях. Ступени поднимаются на высоту 850 метров над уровнем моря, и с лестницы открываются прекрасные океанские воды, окружающие остров.. Однако, эта тропа считается чрезвычайно опасной, поэтому власти официально закрыли её для посещения ещё в 1987 году.
Однако, даже официальный запрет не остановил любителей приключений, которые периодически проходят тропу, находя нелегальные пути пробраться к ней. При этом они даже не боятся ареста, что грозит за это, и некоторых повреждённых участков лестницы, на которых можно получить травмы. По словам местных властей, в феврале этого года здешний шторм ещё сильнее повредил некоторые участки тропы - поэтому "сейчас она опасна, как никогда".
Власти до сих пор решают, как остановить туристов и что сделать с опасной лестницей. Поговаривают и о том, чтобы полностью её демонтировать. "Защитники" тропы, наоборот, выступают за то, чтобы на ней провели необходимые работы, и открыли для публики.
Видео от туристов
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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