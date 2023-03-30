Увлечение голландского спермомена обернулось судебным разбирательством

Впрочем, смена места жительства не спасла музыканта от судебных исков. Один подал голландский фонд DonorKind, а другой женщина, родившая от Мейера в 2018 году. Истица по имени Ева по существу сообщила следующее:

Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала этого донора. Когда я думаю о том, какие последствия это может иметь для моего ребёнка, мне становится плохо. Обращение в суд – единственный способ защитить моего ребёнка.