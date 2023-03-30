Увлечение голландского спермомена обернулось судебным разбирательством

Мужчины не так чадолюбивы по сравнению с женщинами. Но о родной кровинке, продолжении рода задумываются. Сколько детей обычный парень хочет видеть в своей семье? Маловероятно, что больше трёх. Но только не Джонатан.
41-однолетний нидерландский музыкант решил принести пользу обществу и стать донором спермы. В общем-то, похвальное желание, ведь доноры помогают парам, причина бесплодия которых в мужчине. Да и женщины, которые по разным причинам отказываются от классической семьи, тоже нередко рожают, что называется, для себя.
В соответствии с голландским законодательством, мужчина не может выступить донором более чем для 12 женщин. Максимальное количество детей – 25. Правила обусловлены как риском связи между подросшими детьми, которые не будут знать, что у них общий отец, так и психологическими проблемами у подростков, сопряжёнными с наличием большого количества братьев и сестёр.
Непонятно, что именно повлияло на Джонатана Джейкоба Мейера – то ли страстное желание распространить свои гены, то ли проблемы с головой, но по итогам 2017 года насдававший свой биоматериал аж в 12 клиник Джонни стал отцом-молодцом в буквальном смысле. Поскольку от него родились дети в количестве аж 102 человек. История охваченного энтузиазмом мужчины получила огласку благодаря расследованию The New York Times.
Мейера быстро поместили в чёрный список, но предприимчивый музыкант не растерялся, перебрался в Кению и продолжает дарить счастье миру в виде наследников, активно сотрудничая с международными банками спермы и имея солидную базу интернет-клиентов.
Впрочем, смена места жительства не спасла музыканта от судебных исков. Один подал голландский фонд DonorKind, а другой женщина, родившая от Мейера в 2018 году. Истица по имени Ева по существу сообщила следующее:
Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала этого донора. Когда я думаю о том, какие последствия это может иметь для моего ребёнка, мне становится плохо. Обращение в суд – единственный способ защитить моего ребёнка.
Добровольно завершить донорскую карьеру музыкант не захотел, несмотря на длительные уговоры общественности. На счету чудо-папаши уже 550 детей, останавливаться на достигнутом и завершать свое благое «мокрое» дело он не собирается. Как и комментировать ситуацию. Единственное, что донор-серийник ответил на претензии общественности: «Мне нравится видеть, что по всему миру есть мои дети».
Источник:
- "Делай что должно и будь что будет!"
- "Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
- Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест
- Делая ремонт, британец нашёл 400-летние фрески
Всегда думал что бабло на дрочерстве 20-25 летние студенты подымают .
Гипертрофированно, но это, по сути, есть функция самца.
Выживает и оставляе потомство самый сильный или самый хитрый.