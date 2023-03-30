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Увлечение голландского спермомена обернулось судебным разбирательством

Увлечение голландского спермомена обернулось судебным разбирательством

Автор:
30 марта 2023 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Джонатан Джейкоб Мейер   голландия   донорство   закон   история   музыкант   разбирательство   ребёнок   суд   требование   
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Мужчины не так чадолюбивы по сравнению с женщинами. Но о родной кровинке, продолжении рода задумываются. Сколько детей обычный парень хочет видеть в своей семье? Маловероятно, что больше трёх. Но только не Джонатан.

41-однолетний нидерландский музыкант решил принести пользу обществу и стать донором спермы. В общем-то, похвальное желание, ведь доноры  помогают парам, причина бесплодия которых в мужчине. Да и женщины, которые по разным причинам отказываются от классической семьи, тоже нередко рожают, что называется, для себя.

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В соответствии с голландским законодательством, мужчина не может выступить донором более чем для 12 женщин. Максимальное количество детей – 25. Правила обусловлены как риском связи между подросшими детьми, которые не будут знать, что у них общий отец, так и психологическими проблемами у подростков, сопряжёнными с наличием большого количества братьев и сестёр.

Непонятно, что именно повлияло на Джонатана Джейкоба Мейера – то ли страстное желание распространить свои гены, то ли проблемы с головой, но по итогам 2017 года насдававший свой биоматериал аж в 12 клиник Джонни стал отцом-молодцом в буквальном смысле. Поскольку от него родились дети в количестве аж 102 человек. История охваченного энтузиазмом мужчины получила огласку благодаря расследованию The New York Times.

Мейера быстро поместили в чёрный список, но предприимчивый музыкант не растерялся, перебрался в Кению и продолжает дарить счастье миру в виде наследников, активно сотрудничая с международными банками спермы и имея солидную базу интернет-клиентов.

Впрочем, смена места жительства не спасла музыканта от судебных исков. Один подал голландский фонд DonorKind, а другой женщина, родившая от Мейера в 2018 году. Истица по имени Ева по существу сообщила следующее:

Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала этого донора. Когда я думаю о том, какие последствия это может иметь для моего ребёнка, мне становится плохо. Обращение в суд – единственный способ защитить моего ребёнка.

Добровольно завершить донорскую карьеру музыкант не захотел, несмотря на длительные уговоры общественности. На счету чудо-папаши уже 550 детей, останавливаться на достигнутом и завершать свое благое «мокрое» дело он не собирается. Как и комментировать ситуацию. Единственное, что донор-серийник ответил на претензии общественности: «Мне нравится видеть, что по всему миру есть мои дети».

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Метки: Джонатан Джейкоб Мейер   голландия   донорство   закон   история   музыкант   разбирательство   ребёнок   суд   требование   
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7  комментариев
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743
Лютый вам Бетховен 39 минут назад
Как говаривал наш учитель истории/граждановедения/философии: "Жизнь, ребята, надо прожить так, чтобы ,обернувшись, увидеть горные хребты из пустых бутылок и чтоб каждый второй ребёнок на Земле тыкал в вас пальцем и говорил: "Это мой папка".
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29k
Ego sum qui sum 10 минут назад
Сказание о Мастур Батыре
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4k
Владимир 13 минут назад
Драчун
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15k
эмосурикат прямоползающий 21 минуту назад
а что так можно?
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19k
Виталий Касандров 21 минуту назад
Потенциальных мамаш должен бы останавливать возраст дрочера. 41 год, уже не самый желательный возраст для продолжения рода. Нет есть и в 60 с лишним папками становятся но уже не то.
Всегда думал что бабло на дрочерстве 20-25 летние студенты подымают .
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44k
turyst Полчаса назад
Ну... Своё генетическое наследие он оставил.
Гипертрофированно, но это, по сути, есть функция самца.
Выживает и оставляе потомство самый сильный или самый хитрый.
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44k
turyst 36 минут назад
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