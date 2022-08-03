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Жизнь и судьба советского Моцарта

Жизнь и судьба советского Моцарта

Автор:
03 августа 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евгений Кисин   Жизнь   Музыка   вундеркинд   история   музыкант   пианист   ребёнок   судьба   талант   
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Жизненные реалии таковы, что дети-вундеркинды к моменту взросления выгорают, а зачастую и приобретают массу проблем типа психических заболеваний или зависимостей. Но Евгений Кисин, которого в детстве сравнивали с самим Моцартом, счастливое исключение.

Мальчик родился в интеллигентной столичной семье 10 октября 1971 года. Отец Игорь Борисович Отман был инженером, а мать Эмилия Ароновна Кисина преподавателем музыки. Она заметила способности у сына еще в нежном годовалом возрасте: малыш хорошо воспроизводил произведение Баха, которое разучивала его старшая сестра Алла. В двухлетнем возрасте Женя уже не только подбирал на слух мелодии на фортепиано, но и импровизировал.


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Родители не давили на мальчика в части выбора профессии. Тем более что мать и отец видели, какой путь приходится проходить старшей дочери, занимавшейся музыкой. И как ей бывает сложно.


Но истинный талант не спрятать, если он рвется наружу. И в шестилетнем возрасте мальчик попал в музыкальную школу имени Гнесиных. Педагог Анна Павловна Кантор поразилась, как талантливо мальчик, не знающий нотной грамоты, играет на слух сложнейшие произведения. И работа началась. В ее результате в 10-летнем возрасте Кисин впервые выступил с оркестром, а в 13 лет получил приглашение поехать с концертом за границу.

В 16 лет в его послужной список попали Европа и Япония, а в 18 он дебютировал в США и Лондоне.


При выдающихся способностях и колоссальном количестве времени, затрачиваемом на занятия, Женя не был лишен обычных мальчишеских радостей: он играл в футбол и шахматы, собирал солдатиков, много читал.

В настоящее время деятельность Евгения не ограничивается только лишь концертами. Он пишет стихи, проводит творческие вечера, выпустил книгу-автобиографию, сочиняет музыку.


Хотя со своей супругой Евгений был знаком с детства, как супружеская пара они с Кариной Арзумановой состоялись только когда пианисту исполнилось 46 лет. Общих детей у них нет, Евгений воспитывает детей от первого брака своей жены.

Конечно, личная жизнь пианиста всегда интересовала почитателей его таланта. И в одном  из интервью Кисин признался, что монахом никогда не был, но в силу воспитания не афишировал свои романы.


Таким образом, жизнь и карьера Кисина стали ярким доказательством того, что не все дети-вундеркинды, повзрослев, сливаются с толпой и становятся обычными, серыми и непримечательными людьми. Евгений сумел не только достичь небывалых высот, но и удержаться там.

А вы бы хотели аналогичной судьбы для своего ребенка?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евгений Кисин   Жизнь   Музыка   вундеркинд   история   музыкант   пианист   ребёнок   судьба   талант   
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Бухаю по пятницам 23 минуты назад
Как еврей, так гений. Как цыган, так...
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