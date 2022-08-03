Жизнь и судьба советского Моцарта

Но истинный талант не спрятать, если он рвется наружу. И в шестилетнем возрасте мальчик попал в музыкальную школу имени Гнесиных. Педагог Анна Павловна Кантор поразилась, как талантливо мальчик, не знающий нотной грамоты, играет на слух сложнейшие произведения. И работа началась. В ее результате в 10-летнем возрасте Кисин впервые выступил с оркестром, а в 13 лет получил приглашение поехать с концертом за границу.

В 16 лет в его послужной список попали Европа и Япония, а в 18 он дебютировал в США и Лондоне.