Родители-сыроеды из Красноярска заморили голодом до смерти 2-летнюю дочь

В апреле нынешнего года малютка заболела, но родители не захотели лечить её "химией", предпочитая пользовать своими самодельными лекарствами. Вскоре ослабленная девочка скончалась - выяснилось, что у ребёнка был коронавирус, который, к сожалению, оказался сильнее её иммунитета.





По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело и паре предъявили обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).





После этого семью взяли на контроль органы опеки. На фото - то, что нашли сотрудники опеки в холодильнике сыроедов при посещении семьи - исключительно растительные продукты: имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок. Ни молочных, ни мясных продуктов, ни приготовленной домашней еды, которой обычно кормят малышей, просто нет.



