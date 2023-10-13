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Родители-сыроеды из Красноярска заморили голодом до смерти 2-летнюю дочь

Родители-сыроеды из Красноярска заморили голодом до смерти 2-летнюю дочь

Автор:
13 октября 2023 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Краснноярск   Сыроедение   веганы   ребенок   смерть ребенка   суд   
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Девочка заболела, но её родители не стали обращаться к врачам, предпочитая лечить ребёнка по собственной методе. Малышка скончалась, а её родителям предъявили обвинение в неисполнении обязанностей и заведомом оставлении без помощи.

Семейная пара из Красноярска питалась сырыми овощами и фруктами. Ладно бы, на такой диете сидели сами родители трёх детей - малышей также кормили растительной пищей, лишив их мяса, рыбы, молока - словом, белковой пищи, так необходимой для развития ребёнка. В результате самая младшая девочка плохо росла и развивалась.


В апреле нынешнего года малютка заболела, но родители не захотели лечить её "химией", предпочитая пользовать своими самодельными лекарствами. Вскоре ослабленная девочка скончалась - выяснилось, что у ребёнка был коронавирус, который, к сожалению, оказался сильнее её иммунитета.


По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело и паре предъявили обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).


После этого семью взяли на контроль органы опеки. На фото - то, что нашли сотрудники опеки в холодильнике сыроедов при посещении семьи - исключительно растительные продукты: имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок. Ни молочных, ни мясных продуктов, ни приготовленной домашней еды, которой обычно кормят малышей, просто нет.


Родителей могут лишить прав на детей (у пары остались еще два ребёнка — 7 и 4 лет). Максимальные наказания по статьям о неисполнении обязанностей и заведомом оставлении без помощи — 3 года и 1 год лишения свободы соответственно.


Кстати, супруги теперь утверждают, что не являются веганами, а ели сырые овощи и фрукты исключительно из-за проблем с ЖКТ. Дескать, на такой растительной диете они себя лучше чувствовали. Более того, превратили свой образ жизни в бизнес, продавая через соцсети "сыродавленнное масло", вяленые томаты и прочие продукты растительного происхождения.


После смерти ребёнка бизнес паре пришлось закрыть. Также остаётся без ответа вопрос, почему же детей кормили тем же силосом, ограничивая их в нормальной и необходимой еде?


К сожалению, это не первый и не последний случай, когда из-за фанатизма взрослых страдают дети. Ранее мы уже писали о сыроедах из Сочи, чей ребёнок в марте текущего года умер от истощения и пневмонии. Его мать признали виновной в гибели сына и приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% от заработка в пользу государства. А отец еще сидит в СИЗО. Его дело выделили в отдельное производство. Интересно, что ранее якобы питавшийся праной отошёл от своих принципов: другие сидельцы утверждают, что «веган» может запросто поесть тушёнки или навернуть супчика.

Источник:

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Метки: Краснноярск   Сыроедение   веганы   ребенок   смерть ребенка   суд   
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7  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 36 минут назад
Возможно, СУДЕБНОЕ изъятие детей из семьи пойдет им на пользу
Это как у родителей-алконавтов детей забирают
За неисполнение обязанностей, во избежание наступления более тяжких последствий
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757
Лёха Лёха 5 минут назад
Отрезать яйца у обоих, чтоб больше не плодились
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151
ruslan d Полчаса назад
Все таки надо вводить разрешения на завод детей ...
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