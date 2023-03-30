Зена — мать-воительница и ленивый повар:10 фактов о Люси Лоулесс

Новозеландская актриса и певица, подарившая миру известнейшую героиню Зену, королеву воинов 29 марта отметила 55-летие. Пускай после хитового сериала 90-х Люси так и не смогла стать звездой первой величины, зрители до сих пор ее обожают.
Ее первая страсть — музыка
В юности Люси Лоулесс мечтала стать профессиональной певицей. В свои 10 лет она получила роль в местном мюзикле и даже собиралась изучать оперу в университете новозеландского Окленда.
В итоге музыкальная карьера Люси так и не сложилась, но умение петь пригодилось в нескольких ролях: даже в «Зене» Лоулесс поет сама.
Она чуть не упустила шанс стать Зеной
В интервью Люси неоднократно удивлялась тому, что люди до сих пор помнят Зену. Причем изначально на роль воительницы претендовала совсем другая актриса — британка Ванесса Эйнджел, известная по сериалу «Чудеса науки».
Однако в финальном раунде кастинга продюсеры утвердили Лоулесс.
И даже сам сериал изначально не планировался
«Зена — королева воинов» — мировой хит, продержавшийся в эфире шесть сезонов вплоть до завершения сюжета.
Однако изначально сериала вообще не было в планах: впервые Зена в исполнении Лоулесс появилась как эпизодический персонаж в сериале «Удивительные странствия Геракла». Воительнице придумали небольшую арку на три серии, в конце которой ее планировали убить.
Вот только Зена мгновенно стала любимицей зрителей и даже затмила протагониста сериала Геракла, чему совсем не был рад исполнитель главной роли Кевин Сорбо. Учитывая популярность героини, для нее создали собственный сериал.
Ее образ Зены вдохновлен профессиональной теннисисткой
Изначально Зену хотели сделать блондинкой. Позже предложили совсем другое визуальное направление — «коренастую, темноволосую и облаченную в бронзу» воительницу. За референс взяли образ аргентинской чемпионки по теннису Габриэлу Сабатини.
Конечно, такой вариант был куда ближе самой Лоулесс — ведь ей не пришлось осветлять собственные темные волосы.
Она не любит экшен-сцены
Удивительно, но исполнительница роли великой воительницы на самом деле не получала никакого удовольствия от съемок сцен сражений.
В интервью Лоулесс призналась, что приложила максимум усилий для выполнения всех трюков и бросков шакрама — просто чтобы поскорее покончить с этой задачей.
Люси защищает природу
В 2009 году Люси Лоулесс стала амбассадором «Гринписа», а уже в 2012 году ее арестовали за экоактивизм: актриса пыталась помешать экспедиции нефтедобывающего судна.
Такие последствия не сломили дух Люси:
«Я бы с радостью сделала это снова. Моя ответственность — быть хорошим человеком для себя и моих детей. Очень тяжело соответствовать ожиданиям окружающих».
И здоровье детей
Люси входит в совет доверенных лиц благотворительного фонда Starship, которому принадлежит одно из крупнейших детских медучреждений в Новой Зеландии.
Помимо почетной роли Люси также активно жертвует деньги на благотворительность.
Она не умеет готовить
Однажды актриса призналась, что у нее напрочь отсутствуют кулинарные таланты:
«Я ужасно готовлю еду в целом. Меня это не интересует. Я очень хорошо справляюсь с приготовлением 20-минутных питательных, довольно-таки вкусных блюд, для которых я использую только одну кастрюлю, потому что мне не нравится мыть посуду.
Мой муж — шеф-повар, он готовит невероятные, божественные вещи, и он тоже не любит убирать за собой. Знаете, когда после свадьбы вы по глупости договариваетесь, что ты будешь готовить, а я — мыть посуду. И вам кажется, что, да, звучит честно. И потом вы всю жизнь об этом жалеете. Я, к слову, изменила этот уговор».
Ее главный приоритет — семья
Лоулесс сильно отличается от амбициозных кинозвезд, готовых месяцами готовиться к сложным ролям и пропадать на съемках сутками.
Для нее куда важнее проводить время со своими детьми:
«Я скорее буду сниматься в двух фильмах за год и воспитывать своих детей, потому что из этого получится интересная карьера. Не знаю, насколько это привлекательно с финансовой точки зрения. Но если мне не попадается подходящее предложение, тогда лучше просто ничего не делать».
Лоулесс все равно, что о ней стали забывать
За последние 20 лет Лоулесс снималась в десятках фильмов и сериалов, но преимущественно во второстепенных и эпизодических ролях.
Актрису, впрочем, совершенно не беспокоит такая непримечательная карьера — даже наоборот:
«Я ни за чем не гонюсь. Правда, я экстремально пассивна. Может, в последнее время это несколько изменилась, но я все равно особо никуда не стремлюсь.
Я довольно-таки счастлива быть забытой. Для меня это не имеет значения. Я подписываюсь на проекты, поскольку это часть моей работы, или чтобы кому-то в чем-то помочь».
Источник:
- Роковые женщины советского экрана
- Великая неудачница с интроверсией: 8 фактов о Гленн Клоуз
- «Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой
- «Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч
- Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер
- Я же вам говорила, я не Зена, я Люси Лоулесс!