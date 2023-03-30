Зена — мать-воительница и ленивый повар:10 фактов о Люси Лоулесс

В юности Люси Лоулесс мечтала стать профессиональной певицей. В свои 10 лет она получила роль в местном мюзикле и даже собиралась изучать оперу в университете новозеландского Окленда.

В итоге музыкальная карьера Люси так и не сложилась, но умение петь пригодилось в нескольких ролях: даже в «Зене» Лоулесс поет сама.

Она чуть не упустила шанс стать Зеной