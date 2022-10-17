В каких фильмах Леонид Гайдай снял свою жену Нину Гребешкову

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Ну и что, что она жена Леонида Гайдая. Ни в одном фильме не чувствуется, что Нину Гребешкову взяли лишь за то, что она жена режиссера. Все сыгранные ею роли - полностью раскрывают персонажей.
Трижды воскресший, 1960
Роль директора школы Зои Николаевны.
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966
Маленькая роль доктора.
Бриллиантовая рука, 1968
Роль жены Семен Семеныча Горбункова.
12 стульев, 1971
Роль "Мусика" и еще "царицы Тамары".
Не может быть, 1975
Главная роль в первой новелле - Анна Васильевна Горбушкина.
За спичками, 1979
Жена Хювяринена.
Спортлото-82, 1982
Сыграла тётю Костика.
Опасно для жизни!, 1985
Роль Зинаиды Петровны Степановой.
Частный детектив ..., 1989
Роль матери Лены.
На Дерибасовской хорошая погода ..., 1992
Совсем маленькая роль американки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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у нас в Казахстане ещё как то называется но я забыл
но так или иначе Гайдай много крутых фильмов снимал, мне как бы 30 лет я в начале 90х родился но я и мои сверстники так же как и родители знаем практически все крылатые цитаты из его фильмов, и пересматриваем с удовольствием