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В каких фильмах Леонид Гайдай снял свою жену Нину Гребешкову

В каких фильмах Леонид Гайдай снял свою жену Нину Гребешкову

Автор:
17 октября 2022 10:37
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Гайдай   актриса   кино   нина гребешкова   роль   съемка   факты   фото   
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Ну и что, что она жена Леонида Гайдая. Ни в одном фильме не чувствуется, что Нину Гребешкову взяли лишь за то, что она жена режиссера. Все сыгранные ею роли - полностью раскрывают персонажей.


Трижды воскресший, 1960

Роль директора школы Зои Николаевны.

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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966

Маленькая роль доктора.


Бриллиантовая рука, 1968

Роль жены Семен Семеныча Горбункова.

12 стульев, 1971

Роль "Мусика" и еще "царицы Тамары".

Не может быть, 1975

Главная роль в первой новелле - Анна Васильевна Горбушкина.


За спичками, 1979

Жена Хювяринена.


Спортлото-82, 1982

Сыграла тётю Костика.


Опасно для жизни!, 1985

Роль Зинаиды Петровны Степановой.


Частный детектив ..., 1989

Роль матери Лены.


На Дерибасовской хорошая погода ..., 1992

Совсем маленькая роль американки.

Источник:

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Метки: Леонид Гайдай   актриса   кино   нина гребешкова   роль   съемка   факты   фото   
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Corvus Corax Час назад
И это все, что аффтар имеет сказать про Гребешкову??? Бедновато...
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5k
Copycat 23 минуты назад
Это называется "Семейный подряд")
у нас в Казахстане ещё как то называется но я забыл

но так или иначе Гайдай много крутых фильмов снимал, мне как бы 30 лет я в начале 90х родился но я и мои сверстники так же как и родители знаем практически все крылатые цитаты из его фильмов, и пересматриваем с удовольствием
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