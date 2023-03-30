17 завораживающих творений природы

Учёные пояснили, что столь идеальный разрез на камне появился вследствие воздействия сил природа. Геолог Черри Льюис из Бристольского университет объяснил, что сначала в скальную трещину попадала вода, а затем, при понижении температуры, она замерзала и расширялась, соответственно, увеличивая размеры отверстия.

Однако существуют сторонники и более неоднозначной версии, которая утверждает, что столь необычный камень много лет назад был подарен человечеству посланниками внеземных цивилизаций.

Думаете, это просто какой-то мусор? Перед вами цианобактериальный мат — огромное скопление микроорганизмов