17 завораживающих творений природы

Иногда обычные люди лично сталкиваются с потрясающими природными творениями, которые хоть уже и изучены официальной наукой, всё равно удивляют и восхищают. Ведь многие из них крайне редко попадаются на глаза.
Последние несколько десятков лет человечество бросило все силы на исследование космоса. Чем вызвана такая спешка? Сказать сложно. Возможно, учёным хочется опередить своё время и сделать открытия, которые потрясут весь мир. Однако, как показывают очевидные факты, на нашей планете также есть ещё море необычных явлений, животных и мест, которые можно изучать, узнавая о них уйму интересных сведений, неизвестных ранее. Например, тот же мировой океан исследован всего-навсего на 2-5%. Суша наверняка таит в себе не меньше потрясающих загадок, которые только и ждут того, чтобы их кто-нибудь разгадал.
Сосновая шишка, выросшая внутри ствола дерева. Такое явление характерно для некоторых видов сосен
Яйцо роговой акулы имеет крайне футуристичную форму
Камень Аль-Наслаа, расположенный в Саудовской Аравии
Учёные пояснили, что столь идеальный разрез на камне появился вследствие воздействия сил природа. Геолог Черри Льюис из Бристольского университет объяснил, что сначала в скальную трещину попадала вода, а затем, при понижении температуры, она замерзала и расширялась, соответственно, увеличивая размеры отверстия.
Однако существуют сторонники и более неоднозначной версии, которая утверждает, что столь необычный камень много лет назад был подарен человечеству посланниками внеземных цивилизаций.
Думаете, это просто какой-то мусор? Перед вами цианобактериальный мат — огромное скопление микроорганизмов
Зелёный песок на гавайском пляже, который содержит большое количество полудрагоценного минерала хризолита
Гора Эребус в Антарктиде — самый южный действующий вулкан в мире
Лазоревая птица. Явная разница между мужскими и женскими особями
Самцы окрашены в ярко-синий. Самки же носят нейтральное серое оперение.
Дерево, спасённое другим деревом
Бассейн с пещерной водой, полностью изолированный на протяжении сотен тысяч лет
Это самое большое семя в мире, принадлежащее сейшельской пальме
Это семечко редкого вида сейшельской пальмы (Lodoicea maldivica), которая растёт только на двух островах Сейшельского архипелага. Больше нигде в мире её отыскать нельзя. Семена этого дерева считаются самыми большими из всех растений и могут весить до 25 килограммов.
Индийская малабарская белка — одна из самых крупных белок на Земле
Это «Дерево жизни», акация, которая растёт в Национальном парке Цаво, Кения
Линии, ведущие к дереву и от него — это тропы, оставленные животными, которые ищут его тень или листья. Зелёные точки, усеивающие местность, являются молодыми побегами акации.
Пингвины маршируют по голубому айсбергу
Крошечная морская звезда
Гигантское гнездо общественного ткача (Philetairus Socius) в Намибии
Эти гнёзда считаются самыми большими и самыми густонаселёнными домами на деревьях в мире. Некоторые из них могут весить до тонны. Можно с уверенностью сказать, что ткачи делают свою работу на совесть, потому что построить такое великолепное и прочное общежитие сможет далеко не каждый зверь.
Вот как выглядит эта птичка и её гнездо снизу
Естественные ледяные образования в Антарктиде, похожие на ледяные стены, колонны и арку
Дерево, усеянное чёрными медведями
Медвежата чего-то испугались и всей гурьбой спрятались на дереве.
Источник:
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