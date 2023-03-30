"Делай что должно и будь что будет!"

Мотя, а точнее, завлаб НИИ и эксперт по перемещениям, Матвей Линн был срочно вызван к руководству. Начальник отдела сидел за компьютером и яростно щелкал клавиатурой.

-Садись...

-Зачем вызывал? У меня перемещение через пятнадцать минут...

-Мотя, скажи честно, у тебя совесть есть?

-Не понял...

-Из-за твоего проекта весь институт в трубу вылетит! Ты и твоя банда, за какие-то полгода, угробили двадцать плутониевых источников питания для экспериментов с "Марусей". Шеф в ярости, снабженцы в истерике, служба безопасности и инспектора по перемещениям во времени, ножи на нас точат!

-Ваня, но это-же уникальная разработка...

-Не Ваня, а Иван Анатольевич! Когда вы просто наблюдали исторические события безконтактно - я молчал... Но нет: -вам-же надо американцев переплюнуть и полную аннигиляцию ввести, чтобы с историческими личностями пообщаться и диссертации накатать...А ты знаешь сколько человек, и невинных мартышек погибло, из-за этой чертовой аннигиляции?

-Мы доработали систему и аннигиляция стала почти безопасной...

-Мне все равно:- можете и дальше прыгать в прошлое без штанов...

-Уже в штанах...

-Вот! Даже защитную оболочку придумали и карманный пистолетик... А ты знаешь, умник, во что мне обошелся ремонт реактора "Маруси"? И это чудо, что он накрылся до перемещения... От тебя-бы даже молекул не осталось! Это-то понятно?

-Риски везде есть... Мы жизнью рискуем во имя науки, а ты про деньги...

-А я нехороший человек:- я за вас, за всех, отвечаю! А поэтому, будь добр, выслушать и про деньги, и про риски! Тоже мне "агнцы на заклании во имя науки"...

-Иван, у меня осталось пять минут, ругайся быстрей!

-Ничего, опаздаешь немного, подождут твои лабораторные бандиты! Значит так: -экономить источники и не издеваться над реактором своими перемещениями в доисторические эпохи и идиотскими аннигиляциями! Это раз! Если есть возможность безопасно понаблюдать за событием, зачем туда лезть самому и рисковать жизнью? Это два!

-Личное общение помогает точнее оценить ситуацию...

-Правда? Шишка на голове больше не болит? Хорошо тебе Александр Невский кубком из-под медовухи в лоб засветил... Кутузов канделябром кинул: -жалко, старик промахнулся... Еще перечислять, или хватит?

-Хватит... Это просто эффект внезапности...

-Хорошенький такой, приятный, эффект у тебя получается! Еще раз тебе говорю:- не рискуй лишний раз, рассчитывайте все как положено, соблюдайте правила и берегите технику! Передай это всем своим "орлам" и можешь быть свободен. Исчезни моя изжога, и вечерком я тебя жду.

-Бутылку тащить?

-Обязательно!





------------

Нахимов, с гусиным пером в руках, делал правки в чертежах...

"Да, идея заслуживает внимания! С помощью этого блока можно будет большой выйгрыш получить в усилии и скорости установки стакселя... Двух матросов высвободить можно, а в шторм-то и поболе..."

Шел 1852 год. Эскадра вице-адмирала курсировала недалеко от берегов Турции. Лампа под потолком капитанской каюты равномерно раскачивалась и поскрипывала...

"Я не припомню чтобы в сентябре-месяце так штормило... Почитай весь такелаж потрепан, давно в ремонт идти пора, а не латать самим..."

Нахимов поёжился, вздохнул, и сделал глоток из стоящей рядом кружки. Cклянки пробили девять.

"Надобно вздремнуть перед вахтой... Да-с, милостивый государь, возраст-с..."

Нахимов встал из-за стола и, расстегнув пару пуговиц на мундире, направился к топчану...

-Федот! Ты не спишь?, - крикнул он через дверь деньщику

-Никак нет, вашбродь!

-Никого не принимать, и через час меня на вахту разбудишь! Уразумел?

-Слушаю, вашбродь!

И только уставший адмирал присел на топчан, как вдруг, из внезапно образовавшейся ярко-голубой дыры, головой вперед, вылетел человек и растянулся на полу капитанской каюты... Дыра исчезла, человек остался...

"Что за чудеса в решете? Может мадера невесть какая, и мне это все чудится?" ,- Нахимов зажмурился, потряс головой и, снова, открыл глаза.

Незваный гость, в странном, серебристом одеянии исчезать не желал и не шевелился... Адмирал встал, достал из ящика стола пистолет, взвел курок, взял кружку с мадерой, и подойдя к лежащему вниз лицом человеку, осторожно потрогал его носком начищенного ботинка:

-Милостивый государь, отзовитесь!

Ответа не последавало... Нахимов отложил пистолет в сторону, наклонился над незнакомцем, перевернул его на спину, и, набрав в рот мадеры, брызнул ей человеку в лицо... Незваный гость застонал и открыл глаза...

-Ну, слава Богу, Вы очнулись! Извольте, я помогу Вам присесть...

Нахимов усадил незванного гостя на стул, а сам, осторожно опустив взведенный курок пистолета, уселся напротив, за стол.

-Вам не повредит глоток мадеры, выпейте!

Мотя взял кружку и, сделав большой глоток, потряс головой...

-Ну-с, полегчало?, - улыбнувшись, спросил Нахимов

-Да, спасибо..., -хрипло ответил Мотя , - Где я? Какой сейчас год?

-Вы в капитанской каюте, сейчас сентябрь 1852 года от рождества Христова... Это пока все, что я могу Вам сказать. Мне, в свою очередь, хотелось-бы получить исчерпывающие объяснения вашего, столь эффектного, появления...

Каюта заходила ходуном и Мотя едва не упал со стула...

-Что это? Все качается, или это меня качает?

-В открытом море случается что качает, друг мой! Итак, я весь в ожидании Вашего рассказа.

-Вы - Павел Степанович Нахимов?

-Допустим-с, с кем имею честь?

-Зав лабораторией Пространственно - Временных перемещений Матвей Сергеевич Линн. Прибыл к вам по заданию музея Военно Морского Флота с целью беседы.

-Это где-же такая лаборатория-с?

-В Санкт-Петербурге...

-Странно-с, мне о ней ничего неизвестно...

-Она появится только в конце 21-го века, Павел Степанович...

-Боже... Так Вы, Матвей Сергеевич, прибыли из будущего?

-Совершенно верно, и можно просто - "Матвей"...

-Мда-с... А Вы ничего не перепутали? Я не литератор и не политик, я даже не ученый-с... Интересно, чем могла заинтерeсовать потомков моя скромная персона обычного моряка-с?

-Мне запрещено поднимать завесу времени, Павел Степанович, но скажу только одно:- потомки Вас чтут и помнят...

-Да? К слову сказать, это очень отрадно слышать... Значит труды наши даром не пропали...

Нахимов скрестил руки на груди и задумался...

-Заманчиво было-бы приоткрыть завесу времени и заглянуть в будущее... Заманчиво-с... Но вот в чем вопрос:- стоит-ли это делать? Услышал как-то подходящую к случаю фразу: -"Делай что должно и будь что будет!". Оставим будущее в покое. Так о чем Вы хотели меня спросить, Матвей?

-Можно немного рассказать про Вашу личную жизнь, Павел Степанович?

Нахимов засмеялся...

-Вы, Матвей, напоминаете мне обычного газетчика! Я уже как-то отчехвостил одного, особо назойливого... Личная жизнь людей общественных должна быть "табу", дабы не искушать общество к порицанию оных. Тем паче, что нет ее у меня! Моя семья это вот: -мои матросы, мои офицеры... Да, нескрою, была большая любовь в моей жизни, коя принесла не менее большие страдания... Эта боль почище ранений в сражении полученных будет, ибо душа изранена, а не тело... Да-с... В Гетеборге, помнится, душу израненную в вине излечил, да и налег на изучение морского ремесла. А наука сия быстренько от ран душевных врачует... Многие мои офицеры обижаются на меня, старика, когда я им, вместо того, чтобы тащить под венец кого ни попадя, проветриться в походе предлагаю... Хотя, есть и такие, что после благодарят...

-Что Вы больше всего ненавидите в людях, Павел Степанович?

-Ну, Матвей, Вы меня просто в тупик-с ставите такими вопросами... Погодите-ка, дайте мозгами пораскинуть... Заносчивость и вранье, праздность и трусость, лизоблюдство и стяжательство... Надеюсь что так, мой ответ будет наиболее полон.

-Павел Степанович, когда вы бываете счастливы?

-Как жаль, что Вы не моряк, Матвей! Что может быть прекраснее наполненных ветром парусов и восходящего солнца над гладью моря? А неукротимая сила шторма, стремящаяся утащить твой корабль в пучину и ты, стоящий на мостике, и выходящий победителем в сражении со стихией? Это не просто счастье, это нечто большее, и любые слова тут бессильны... Это жизнь настоящего моряка: -труд до кровавых мозолей, смертельные опасности и восходящее солнце над гладью моря... Да-с, друг мой: -море и Флот, это моя жизнь, любовь и семья...

-Вашбродь! Изволите вставать: -ветер усиливается, на вахту пора!, -раздалось за дверью

-Хорошо, Федот!

-Изволите чаю?

-Нет, спасибо! Свободен!

-Слушаю, Вашбродь!

Нахимов встал и застегнул пуговицы на мундире:

-Ну, Матвей, мне пора на службу.

-И мое время истекло... Простите за вторжение, Павел Степанович... Что-бы Вы еще хотели, в заключение, передать потомкам?

-Какой-то сумбурный и необстоятельный разговор у нас получился... В заключение говорите, Матвей? Ну что-ж, скажу-с... Флот Российский пусть потомки пуще глаза берегут: - ибо будет сильный Флот, будет жива Россия!

-Прощайте, Павел Степанович!, -сказал Матвей, нажимая кнопку маркера...

-Прощайте, Матвей!

Голубая дыра поглотила незванного гостя, и все исчезло...

Нахимов подошел, осторожно потоптал это место ногой, и, пожав плечами, вслух сказал:

-Чудно! Будто и небыло ничего...

Начинался очередной шторм и место адмирала было, как всегда, на юте...

"Делай что должно и будь что будет..." - вертелось в его голове сквозь вой и свист ветра...

--------------------

Вернувшись, Мотя застал всю свою команду в полушоковом состоянии...

-Матвей Сергеевич, мы-же предупреждали Вас, что поля нестабильны и эксперимент надо переносить... Как Вы?

-Терпимо, вот только жаль, что нормального общения не получилось... Я сам систематизирую информацию с маркера...

Мотя переоделся, взял из сейфа бутылку водки, сунул ее в портфель и поднялся на лифте в жилые помещения института...

Первую рюмку пили молча. На втором заходе Иван не выдержал:

-Что случилось? Ну, не тяни, я-же вижу...

-Чуть коня не двинул при перемещении... Ты был прав:- я трус и никчемный аферюга!

-Что это за приступы самокритики?

-Исторические личности тоже люди! Понял?! Со своими болячками и проблемами... Люди, а не только источник информации! Они лучше нас:- проще, чище и человечнее! Они -романтики, они в добро и в людей верят... Они -творцы, а мы -сборище потребителей, сидящее верхом на благах цивилизации, ими-же и созданных... Я глаза его видел, он меня мадерой угощал...

-Не истери, успокойся, и объясни все толком! Авантюрист ты Мотя -это факт! Но трусом тебя назвать никто не сможет: -ты разве что с динозаврами за лапы не здоровался, да и то, только потому, что мощности реактора у "Маруси" маловато...

-Не понимаешь ты меня, Иван... Я знал что произойдет через три года, 10 июля 1855 -го, на третьем бастионе Малахового кургана, смотрел ему в глаза, пил мадеру из его кружки и ничего не сказал... Мы, всем отделом, наблюдали эту сцену на бастионе, а я побоялся его предупредить...

-Ну ты загнул, Матвей Сергеевеч! На обороте своего пропуска в институт, выдержку из уголовной статьи прочитай -это раз! Что там написано? "За изменения в течении прошедших событий, приведшие к истощению информационных полей, сбою цепочек событий, приведшие к нарушению статичности хода Истории, сотрудник, допустивший данные изменения, подвергается уголовному преследованию, вплоть до заключения под стражу!". Если тебе этого мало, то можешь еще раз, внимательно, перечитать биографию Павла Степановича, из которой только идиот не сделает вывод, что угроза смерти его-бы близко не остановила, и, рассмеявшись тебе в лицо в 1852 году, Адмирал, все равно-бы в июле 1855-го пошел-бы на этот бастион, даже зная о своей, неминуемой гибели! Такой ответ тебя устроит?

-Пусть рассмеялся-бы, пусть-бы меня судили, но вдруг... Нет Ваня -я трус и никчемность... Я про карьеру и тюрьму думал, вместо того, чтобы попытаться спасти хорошего человека... А вернуть все назад и попробовать повторить перемещение уже не получится:-поля истощены и "Маруся" не сможет отработать... "Нельзя два раза войти в одну и ту-же воду" - против законов физики не попрешь...

-Ладно! Давай выпьем и одну мою идейку обсудим, пока ты в дурку не загремел. Только учти :- сидеть вместе будем, если фокус удастся...

--------





28 июня(10 июля) 1855года, в четыре часа утра загрохотало на Мамаевом кургане...

-Федот! Где открылась бомбардировка?

-Мамаев Курган, Вашбродь!

-Запрягай, едем!

Когда Нахимов вышел из штаба, деньщик вертелся возле тарантаса;

-Разрешите, Вашбродь?!, -деньщик протянул ему письмо

-Что еще за... Хм... Без обратного адреса, что за чепуха? Кто принес?

-Малец какой-то, Вашбродь...

-А, недосуг мне сейчас, гони на третий бастион!, - Нахимов, не читая письма, сунул его за обшлаг рукава и прыгнул в коляску...

Когда случилось все, что должно было случиться, содержание письма, случайно обнаруженного у Павла Степановича, сильно шокировало современников, но было, впоследствии, забыто...

Конверт был подписан так:

"Павлу Стѣпановичу Нахимову. Архиважно!"

"Павлу Стѣпановичу Нахимову. Хрiстом-Богомъ Молимъ Васъ, Павѣлъ Стѣпановичъ, не ходить 28 iюня на трѣтiй бастiонъ Малаховаго Кургана, ввиду смѣртѣльной опасности! Вы нѣизбѣжно погибнѣтѣ! Ваши доброжѣлатѣли."

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Эпилог.

Cолнышко позолотило низкоплывущие облака над Санкт-Петрбургом...

-Ну что, Мотя, ничего и из моей затеи не получилось... Выключай "Марусю", скоро сотрудники собираться начнут...

Раздался приятный женский голос:

"Система готова к выключению. Энергоноситель подлежит замене: -работоспособность -10% "

-Мотя, ты оценил?!

-Что?

-Я за очередной, 21-й, угробленный источник не ругаюсь...

-Спасибо, конечно, но я останусь при своем мнении.

Иван пожал плечами :

-Дело хозяйское, но никто не вправе переделывать историю в зависимости от симпатий и антипатий. Кстати, моя записка зафиксировалась, и если кому-то взбредет в голову как следует проверить ее происхождение, то мы с тобой можем нехило получить по башке!

Жаль что мадам подвела, под нос которой "Маруся" письмо подкинула... Если-бы она лично вручила письмо, может быть, Нахимов и среагировал-бы иначе... Кто-ж знал, что она мальчишку наймет? Ну, в перспективе грандиозного пистона, тебе полегчало?

-Немного... Знаешь, когда мы беседовали, Нахимов такую классную фразу сказал: -" Делай что должно и будь что будет..."

-Да, здорово сказано! Делать свое дело как положено, а не биться в моральных истериках. Какой отсюда следует вывод?

-Какой?

-Быстренько делай нам кофе и пошли перекурим, пока народ не собрался!

-Ты-же бросил?

-Бросишь тут с вами, умниками... Давай сигарету!

Начинался обычный рабочий день лаборатории Пространственно-Временных перемещений...

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Андрей Эйнав. 1982 г.





P. S. Как-то, будучи на наладке в Питере (Ленинграде), и, разглядывая экспозицию музея ВМФ , посвященную Нахимову, я, прямо в музее, на коленке, написал этот рассказ... Неизвестно что из меня, самого, получилось-бы, не прочитай я книжку Тарле о Нахимове.

Смерть и время бессильны перед мощью и энергетикой таких Личностей, как Павел Степанович...