Нет, дорогая, это я вам соболезную

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Ага и любовница прям с разбегу разлюбила, из-за того личинка осталась с матерью и платить алименты не нужно. Шизофрения 80 лвл.
Платить алименты за ребенка, в воспитании которого не можешь принимать участие это надо быть полным аленем 80 лвл.
Ребенка будет воспитывать мать, теща, тесть, еб...ри бывшей, а ты будешь как идиот платить алименты? И в лучшем случае 1-2 раза видеть ребенка при желании? А если жена с ребенком в другом городе или даже стране живут, то вообще не будешь видеть.
Алименты вводились когда женщина не могла работать, делать аборт, разводиться, учиться и пр. Сейчас они все это могут. Поэтому и детей проживающих с ними должны сами содержать.
Хотя если халявных бабок столько что не хватает фантазии найти им применение, то пожалуй да, можно и алименты заплатить
и да, что б вы знали, лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов.
Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в скорости крупного астероида Апофис, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Слабое ускорение, которое может способствовать опасному сближению в 2068 году, возникло из-за неоднородного теплового излучения с поверхности объекта.
Им удалось заметить так называемый эффект Ярковского явление, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения, исходящего от нагретой Солнцем поверхности. Этого импульса достаточно, чтобы Апофис отклонялся от своей орбиты со скоростью 170 метров в год. Такой величины достаточно, чтобы нельзя было точно предсказать траекторию астероида в 2068 году.
Апофис достаточно близко подходит к Земле. 13 апреля 2029 года он будет замечен невооруженным глазом, поскольку пройдет в поясе спутников связи на околоземной орбите на расстоянии 37 тысяч километров (почти в 10 раз ближе Луны).
Это всё потому, что девки решили, что они самостоятельные, а мужик лишь кошелек. А вот выкусите.
Она не хочет его лелеять, а он ушел. Тут и сказочке конец.
Это вы про его дочь?!
В чём проблема приходить, заботиться о своём чаде? Даже если ты уже не в этой семье? А виновата бывшая? Это она ребенку "насолила"?!
«For sale, baby shoes, never worn».