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Сообщество Истории из жизни 1572 поста • 693 подписчика подписаться
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Нет, дорогая, это я вам соболезную

Нет, дорогая, это я вам соболезную (2 фото)

Автор:
28 октября 2020 10:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   история   любовница   недопонимание   отношения   переписка   прикол   
48825
2
Забавная ситуация, в которой любовница оказалась по своей же глупости.

Источник:

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Метки: истории   история   любовница   недопонимание   отношения   переписка   прикол   
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102  комментария
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24k
DeadMan 13 часов назад
Нет, дорогая, это я вам соболезную
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−2
HR Полчаса назад
Говнофейк жирной пыщавой целлюлитной суки
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
Чупакабра перешла на новый уровень- душещипательные смс-переписки.
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17k
Vital Idol Час назад
лишить родительских прав через суд можно, отцовства - нельзя...
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25k
Notan Blaine Час назад
Раньше баяны выдавали за анекдоты, потом за цитаты с Баша, а теперь за переписки в телефонах.
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9k
Петя Кантроп 2 часа назад
Нет, дорогая, это я вам соболезную
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571
Инженер Петя Кантроп 2 часа назад
Что за фильм?
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577k
XoCTeJI Инженер 2 часа назад
На полный желудок лучше не смотри)))Зеленый слоник
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9k
Петя Кантроп XoCTeJI Час назад
"Напились с одной дурой три семерки - ну и пое*балися!"
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15
Николай 2 часа назад
аффторша фемка 100%. Это они топят по всему энтернету чтобы лишать отцовства за неуплату алиментов.

Ага и любовница прям с разбегу разлюбила, из-за того личинка осталась с матерью и платить алименты не нужно. Шизофрения 80 лвл.
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25k
Snork Snorkoff Николай 2 часа назад
Не фемка, и даже не баба. Но мужик уклоняющийся от алиментов на своих детей, в моих глазах падаль.
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15
Николай Snork Snorkoff 37 минут назад
очередная жертва матриархальной системы.

Платить алименты за ребенка, в воспитании которого не можешь принимать участие это надо быть полным аленем 80 лвл.

Ребенка будет воспитывать мать, теща, тесть, еб...ри бывшей, а ты будешь как идиот платить алименты? И в лучшем случае 1-2 раза видеть ребенка при желании? А если жена с ребенком в другом городе или даже стране живут, то вообще не будешь видеть.

Алименты вводились когда женщина не могла работать, делать аборт, разводиться, учиться и пр. Сейчас они все это могут. Поэтому и детей проживающих с ними должны сами содержать.

Хотя если халявных бабок столько что не хватает фантазии найти им применение, то пожалуй да, можно и алименты заплатить
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40k
Митрий 3 часа назад
Ксюх, не соболезную ни разу.
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16k
fanatik115 3 часа назад
постановочная куита.
и да, что б вы знали, лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов.
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1k
Владимир Порохин fanatik115 Час назад
тут надо уточнять , на уплату алиментов отца своим детям , а вот потом уже не подаст отец на детей в старости .
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4k
Василий 4 часа назад
Нет, дорогая, это я вам соболезную
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1k
Fara87 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Leo 5 часов назад
Кота с лампой уже выносили?
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1k
NiThR0 Leo 5 часов назад
Да, но он промяукал "да ну вас на х.й" и ушел.
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21k
Bayker 6 часов назад
Нет, дорогая, это я вам соболезную
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68
Alibek Kozhatayev 6 часов назад
неплохая постанова чтобы отшить любовницу
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2k
neutrino 7 часов назад
Мелочи жизни.
Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в скорости крупного астероида Апофис, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Слабое ускорение, которое может способствовать опасному сближению в 2068 году, возникло из-за неоднородного теплового излучения с поверхности объекта.
Им удалось заметить так называемый эффект Ярковского явление, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения, исходящего от нагретой Солнцем поверхности. Этого импульса достаточно, чтобы Апофис отклонялся от своей орбиты со скоростью 170 метров в год. Такой величины достаточно, чтобы нельзя было точно предсказать траекторию астероида в 2068 году.
Апофис достаточно близко подходит к Земле. 13 апреля 2029 года он будет замечен невооруженным глазом, поскольку пройдет в поясе спутников связи на околоземной орбите на расстоянии 37 тысяч километров (почти в 10 раз ближе Луны).
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2k
neutrino 7 часов назад
В 2029 пройдёт в ПОЯСЕ спутников связи! - А он уже начал траекторию менять.
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2k
neutrino 4 часа назад
Ну так и я об этом.
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40
Михаил Камелин 7 часов назад
епБАНЫЙ ЯНДЕКС ТУРБО ГОРИ в аду, ничего нет, не видео [мат]
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5k
leugene Михаил Камелин 7 часов назад
В Опере включите VPN и на янду не будет скидывать. Тоже бесит.
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3k
Vladimir 7 часов назад
Мораль истории в том, что этот мужик без бабы не останется.
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5k
leugene Vladimir 7 часов назад
Мораль в том, что одна не удержала, а вторая дура. Встретились две одиночки. Еще и ребенку насолили.
Это всё потому, что девки решили, что они самостоятельные, а мужик лишь кошелек. А вот выкусите.
Она не хочет его лелеять, а он ушел. Тут и сказочке конец.
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7k
владимир leugene 4 часа назад
Она не хочет его лелеять (с)...
Это вы про его дочь?!
В чём проблема приходить, заботиться о своём чаде? Даже если ты уже не в этой семье? А виновата бывшая? Это она ребенку "насолила"?!
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2k
Ал, давай! 7 часов назад
Прочитал как историю пол-жизни...
«For sale, baby shoes, never worn».
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2k
Арт 8 часов назад
Одна история о*уительней другой....
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2k
Ilya Volodin 8 часов назад
Так то лишение лишение родительских прав не снимает обязанности платить алименты.
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18
Сергей Стожаров Ilya Volodin 7 часов назад
Там про лишение отцовтства
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28
Бородач Сергей Стожаров 7 часов назад
Все равно платить обязан. Но [мат] с него получишь
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5k
leugene Бородач 6 часов назад
Так ей вроде как и не надо.
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28
Бородач leugene 6 часов назад
Бабы коварные. Стребует с процентами
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14k
Alex 8 часов назад
Гы. А потом выяснится, что ошиблась номером и якобы жена "прикольнулась" над страдалицей. Бу-га-га. Ох уж эта "информация из интернета"
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5k
leugene Alex 6 часов назад
Проще. Жена не растерялась и пошла в атаку с козырей.
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