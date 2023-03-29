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Дома Лавенема: архитектурная ошибка, ставшая достопримечательностью

Дома Лавенема: архитектурная ошибка, ставшая достопримечательностью

Автор:
29 марта 2023 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Британия   Джейн Тейлор   Лавенем   архитектура   дом   древесина   интересно   кривизна   строение   сукно   
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Жил на свете человек,

Скрюченные ножки,

И гулял он целый век

По скрюченной дорожке.

А за скрюченной рекой

В скрюченном домишке

Жили летом и зимой

Скрюченные мышки.

Перевод этой весёлой английской песенки сделал  Чуковский. А наглядной иллюстрацией к произведению служит эта деревенька, расположенная примерно в 100 километрах от Лондона. И по совместительству община  в графстве Суффолк. Которая привлекает внимание туристов со всего мира старинной церковью и старинными же фахверковыми домиками с весьма нестандартной геометрией.

Что же такого необычного в этом населённом пункте? Большинство строений в нём кривенькие и косенькие настолько, что невольно хочется их поддержать, чтобы не рухнули. Некоторые в попытке сохранить устойчивость даже наседают друг на  друга, словно неровные зубы во рту.

Лавенем основала община торговцев шерстью. И в период 15-16 веков городок был широко известен качественным синим шерстяным сукном, процветал и активно пополнял государственную казну налогами. Причём, опережая по суммам крупные города типа Йорка или Линкольна.

Местная церковь Святых Петра и Павла по некоторым данным считается самым высоким культовым сооружением в сельской местности Британии (43 метра).

Но как вышло, что большинство строений в деревне такие кривые? Дело в том, что в связи с быстрым и интенсивным ростом средневекового города многие дома строились одновременно. И для этого использовали непросохшую древесину. По мере высыхания материала дерево изгибалось, порой под совершенно непредсказуемыми углами.

Но золотой век центра суконной промышленности не продлился вечно: по соседству появились конкуренты, чья продукция была более лёгкой и доступной по цене. На некоторое время жизнь в деревеньке замерла, но потом жители догадались использовать нестандартную архитектуру с выгодой для себя и превратили Лавенем в центр туризма, который посещают отдыхающие из разных стран.

Кстати, дух поэзии всё же жив и витает где-то на этих скрюченных улочках. Поскольку уроженкой Лавенема была поэтесса Джейн Тейлор, написавшая стихотворение «Twinkle, Twinkle, Little Star». Оно по праву может считаться главной англоязычной колыбельной.

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Метки: Британия   Джейн Тейлор   Лавенем   архитектура   дом   древесина   интересно   кривизна   строение   сукно   
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2  комментария
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26k
Федор Час назад
Да бухали строители, при постройке домов и все дела))))) У нас в деревнях тоже можно увидеть такие домики))
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Alex Полчаса назад
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