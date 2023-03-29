Дома Лавенема: архитектурная ошибка, ставшая достопримечательностью

Но золотой век центра суконной промышленности не продлился вечно: по соседству появились конкуренты, чья продукция была более лёгкой и доступной по цене. На некоторое время жизнь в деревеньке замерла, но потом жители догадались использовать нестандартную архитектуру с выгодой для себя и превратили Лавенем в центр туризма, который посещают отдыхающие из разных стран.