Дома Лавенема: архитектурная ошибка, ставшая достопримечательностью

Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
Перевод этой весёлой английской песенки сделал Чуковский. А наглядной иллюстрацией к произведению служит эта деревенька, расположенная примерно в 100 километрах от Лондона. И по совместительству община в графстве Суффолк. Которая привлекает внимание туристов со всего мира старинной церковью и старинными же фахверковыми домиками с весьма нестандартной геометрией.
Что же такого необычного в этом населённом пункте? Большинство строений в нём кривенькие и косенькие настолько, что невольно хочется их поддержать, чтобы не рухнули. Некоторые в попытке сохранить устойчивость даже наседают друг на друга, словно неровные зубы во рту.
Лавенем основала община торговцев шерстью. И в период 15-16 веков городок был широко известен качественным синим шерстяным сукном, процветал и активно пополнял государственную казну налогами. Причём, опережая по суммам крупные города типа Йорка или Линкольна.
Местная церковь Святых Петра и Павла по некоторым данным считается самым высоким культовым сооружением в сельской местности Британии (43 метра).
Но как вышло, что большинство строений в деревне такие кривые? Дело в том, что в связи с быстрым и интенсивным ростом средневекового города многие дома строились одновременно. И для этого использовали непросохшую древесину. По мере высыхания материала дерево изгибалось, порой под совершенно непредсказуемыми углами.
Но золотой век центра суконной промышленности не продлился вечно: по соседству появились конкуренты, чья продукция была более лёгкой и доступной по цене. На некоторое время жизнь в деревеньке замерла, но потом жители догадались использовать нестандартную архитектуру с выгодой для себя и превратили Лавенем в центр туризма, который посещают отдыхающие из разных стран.
Источник:
Кстати, дух поэзии всё же жив и витает где-то на этих скрюченных улочках. Поскольку уроженкой Лавенема была поэтесса Джейн Тейлор, написавшая стихотворение «Twinkle, Twinkle, Little Star». Оно по праву может считаться главной англоязычной колыбельной.
Источник:
Источник:
- Как выглядит самый большой многоквартирный дом в России
- Не порть глаза! Учёные коты и собаки, которые строго следят за качеством и количеством текстового контента
- Пальманова: как выглядит самый идеальный город на свете
- Надгробные памятники, сделанные с душой
- Поскакушки – выносливые обитатели слюнного царства