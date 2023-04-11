Африканские алмазы: детская забава, переросшая в кровавое столкновение

Он – всего лишь кристаллическая модификация чистого углерода. При этом ему посвящают песни, стихи, используют для комплиментов. И область применения алмазов более чем широкая: машиностроение, авиационная и автомобильная промышленность, электротехника, медицина и не только.
Их добывают в разных странах. Но вот обнаружение в Африке стало результатом исключительного стечения обстоятельств.
Дети одной семьи фермеров, которые были переселенцами из Голландии и жили в Оранжевом Свободном государстве (Южная Африка), уже почти год пинали в пыли блестящий камешек, где-то обнаруженный вездесущей детворой. И на забаву отпрысков семьи Якобс обратил внимание другой фермер, человек умный и образованный. Предложил хозяйке купить камешек, но та отмахнулась и сказала, чтобы Шальк ван Никерк забрал ерундовину просто так.
Ван Никерк поспрашивал у других грамотных знакомых. И в итоге получил совет обратиться к доктору Атерстону. Тот безошибочно опознал в камне алмаз. Впоследствии он получил название «Эврика».
Примерно в это же время семейство Якобс обнаружило в окрестностях фермы ещё несколько алмазов (теперь уже стало известно, что это не просто забавные игрушки). А одному пастуху посчастливилось обнаружить настоящее сокровище – камень в 83,5 карата, впоследствии названный «Звезда Южной Африки». Вездесущий Шальк успел и здесь и купил у парня находку за баснословную сумму: отдал 500 овец, 10 волов и лошадь. А потом перепродал будущую «Звезду» за 11 тыс. фунтов. Народ к тому времени уже будоражило от возможности быстрой наживы. Вокруг фермы Якобсов копошились искатели со всего мира. За пару месяцев территорию немаленькой фермы и окрестности перекопали вдоль и поперёк.
На берегу реки Оранжевой возник стихийный палаточный городок диггеров. Законы в нём царили самые жестокие – кто сильнее, тот и прав. Власти пытались воздействовать, но безрезультатно.
К тому же изрядная доля диггеров была представлена англичанами. Они быстро пожаловались королеве на якобы притеснения. И корона объявила побережья двух рек – Оранжевой и Вааль своими владениями, почуяв наживу. Местное население – буры – как раз те самые переселенцы не захотели с этим мириться. Так вспыхнула англо-бурская война.
А ведь всё начиналось довольно невинно, всего лишь с жажды лёгких и быстрых денег, которые любители наживы пересчитывали в уме, разглядывая рекламные плакаты расплодившихся алмазодобывающих компаний, остро нуждающихся в дешёвой рабочей силе.
Но тропа к счастью, выложенная сияющими алмазами, нередко превращалась в дорогу к смерти, залитую кровью. Однако энтузиасты не сдавались: рыли, копали, мыли. Зарабатывали за день состояния и легко просаживали их за вечер за игрой в карты.
А то, что случилось потом, иначе как чудом не назовёшь. Один из таких искателей, которого братья по оружию изрядно пощипали накануне, проснулся утром и стал думать, где бы взять денег, чтобы отыграться. Между делом он лениво ковырял пальцем ноги глиняную стенку хижины, в которой заночевал. И вдруг из дыры так же лениво выкатился алмаз. Хмель сдуло ветром. Мужчина начал ковырять стены и пол руками. Они оказались нафаршированы алмазами.
Жители посёлка Кимберли в тот день словно сошли с ума. Они с азартом разбирали свои утлые домишки. Многие находили алмазы. Лихорадить стало уже весь округ. Не обошла волна безумия и ту самую ферму, с которой всё началось. Дом, коровник, сарай – до основания разобрали всё. Саманные кирпичи, из которых возводили стены, оказались нашпигованы алмазами как кексы изюмом.
Лихорадило не только искателей и фермеров Оранжевого государства, но и власти других стран, увидевшие возможность прибрать к рукам богатые алмазами земли Африканского материка. Англичане опередили конкурентов и одержали победу. Буры потерпели поражение. Их земли аннексировала Британия, и после открытия алмазного потенциала над Оранжевым Свободным государством был поднят британский флаг.
Начиналось всё так невинно – с детской забавы, на которую внимательный взрослый обратил пытливый взгляд. А ведь не совпади тогда всего несколько факторов, всё могло бы сложиться иначе.
Источник:
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