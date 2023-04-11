Африканские алмазы: детская забава, переросшая в кровавое столкновение

Примерно в это же время семейство Якобс обнаружило в окрестностях фермы ещё несколько алмазов (теперь уже стало известно, что это не просто забавные игрушки). А одному пастуху посчастливилось обнаружить настоящее сокровище – камень в 83,5 карата, впоследствии названный «Звезда Южной Африки». Вездесущий Шальк успел и здесь и купил у парня находку за баснословную сумму: отдал 500 овец, 10 волов и лошадь. А потом перепродал будущую «Звезду» за 11 тыс. фунтов. Народ к тому времени уже будоражило от возможности быстрой наживы. Вокруг фермы Якобсов копошились искатели со всего мира. За пару месяцев территорию немаленькой фермы и окрестности перекопали вдоль и поперёк.

На берегу реки Оранжевой возник стихийный палаточный городок диггеров. Законы в нём царили самые жестокие – кто сильнее, тот и прав. Власти пытались воздействовать, но безрезультатно.