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Африканские алмазы: детская забава, переросшая в кровавое столкновение

Африканские алмазы: детская забава, переросшая в кровавое столкновение

Автор:
11 апреля 2023 16:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Британия   алмаз   англо-бурская война   добыча   интересно   камень   обнаружение   столкновение   ферма   
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Он – всего лишь кристаллическая модификация чистого углерода. При этом ему посвящают песни, стихи, используют для комплиментов. И область применения алмазов более чем широкая: машиностроение, авиационная и автомобильная промышленность, электротехника, медицина и не только.

Их добывают в разных странах. Но вот обнаружение в Африке стало результатом исключительного стечения обстоятельств.

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Дети одной семьи фермеров, которые были переселенцами из Голландии и жили в Оранжевом Свободном государстве (Южная Африка), уже почти год пинали в пыли блестящий камешек, где-то обнаруженный вездесущей детворой. И на забаву отпрысков семьи Якобс обратил внимание другой фермер, человек умный и образованный. Предложил хозяйке купить камешек, но та отмахнулась и сказала, чтобы Шальк ван Никерк забрал ерундовину просто так.

Ван Никерк поспрашивал у других грамотных знакомых. И в итоге получил совет обратиться к доктору Атерстону. Тот безошибочно опознал в камне алмаз. Впоследствии он получил название «Эврика».

Примерно в это же время семейство Якобс обнаружило в окрестностях фермы ещё несколько алмазов (теперь уже стало известно, что это не просто забавные игрушки). А одному пастуху посчастливилось обнаружить настоящее сокровище – камень в 83,5 карата, впоследствии названный «Звезда Южной Африки». Вездесущий Шальк успел и здесь и купил у парня находку за баснословную сумму: отдал 500 овец, 10 волов и лошадь. А потом перепродал будущую «Звезду» за 11 тыс. фунтов. Народ к тому времени уже будоражило от возможности быстрой наживы. Вокруг фермы Якобсов копошились искатели со всего мира. За пару месяцев территорию немаленькой фермы и окрестности перекопали вдоль и поперёк.

На берегу реки Оранжевой возник стихийный палаточный городок диггеров. Законы в нём царили самые жестокие – кто сильнее, тот и прав. Власти пытались воздействовать, но безрезультатно.

К тому же изрядная доля диггеров была представлена англичанами. Они быстро пожаловались королеве на якобы притеснения. И корона объявила побережья двух рек – Оранжевой и Вааль своими владениями, почуяв наживу. Местное население – буры – как раз те самые переселенцы не захотели с этим мириться. Так вспыхнула англо-бурская война.

А ведь всё начиналось довольно невинно, всего лишь с жажды лёгких и быстрых денег, которые любители наживы пересчитывали в уме, разглядывая рекламные плакаты расплодившихся алмазодобывающих компаний, остро нуждающихся в дешёвой рабочей силе.

Но тропа к счастью, выложенная сияющими алмазами, нередко превращалась в дорогу к смерти, залитую кровью. Однако энтузиасты не сдавались: рыли, копали, мыли. Зарабатывали за день состояния и легко просаживали их за вечер за игрой в карты.

А то, что случилось потом, иначе как чудом не назовёшь. Один из таких искателей, которого братья по оружию изрядно пощипали накануне, проснулся утром и стал думать, где бы взять денег, чтобы отыграться. Между делом он лениво ковырял пальцем ноги глиняную стенку хижины, в которой заночевал. И вдруг из дыры так же лениво выкатился алмаз. Хмель сдуло ветром. Мужчина начал ковырять стены и пол руками. Они оказались нафаршированы алмазами.

Жители посёлка Кимберли в тот день словно сошли с ума. Они с азартом  разбирали свои утлые домишки. Многие находили алмазы. Лихорадить стало уже весь округ. Не обошла волна безумия и ту самую ферму, с которой всё началось. Дом, коровник, сарай – до основания разобрали всё. Саманные кирпичи, из которых возводили стены, оказались нашпигованы алмазами как кексы изюмом.

Лихорадило не только искателей и фермеров Оранжевого государства, но и власти других стран, увидевшие возможность прибрать к рукам богатые алмазами земли Африканского материка. Англичане опередили конкурентов и одержали победу. Буры потерпели поражение. Их земли аннексировала Британия, и после открытия алмазного потенциала над Оранжевым Свободным государством был поднят британский флаг.

Начиналось всё так невинно – с детской забавы, на которую внимательный взрослый обратил пытливый взгляд. А ведь не совпади тогда всего несколько факторов, всё могло бы сложиться иначе.

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Метки: Африка   Британия   алмаз   англо-бурская война   добыча   интересно   камень   обнаружение   столкновение   ферма   
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4  комментария
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дмитрий 2 часа назад
Англосаксы в любой бочке затычка.
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28k
Ваня 2 часа назад
где появляются наглосаксы там кровь и война...
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну история с тем, что англосаксы пытаются захватить всё, где пахнет деньгами, удивления не вызывает. Фразу приписывают Маргарет Тетчер, хотя официально это не подтверждено. "О какой справедливости может идти речь, пока основная часть полезных ископаемых находится на территории России".
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