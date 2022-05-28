Точь-в-точь: знаменитые отцы и сыновья, похожие как две капли воды

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Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Но бывают и исключения.
И дети знаменитостей, пытаясь доказать, что они не только довесок к известной фамилии, стараются изо всех сил. И это те случаи, когда парни унаследовали и внешность, и талант знаменитых отцов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Ну и про гениев - портретное сходство (даже абсолютное) не гарантирует повторения таланта. При этом мы говорим об актёрах, а не о математиках или музыкантах. Причём голливудских. Подавляющее большинство из них попало на экраны не из-за своих артистических навыков (которых не было на момент первых съёмок), а за подходящую внешность. Голливудские фильмы по производству похожи на кукольные мультфильмы. Берётся кукла и снимается куча кадров в разных сценах как считает нужным режиссёр, потом опытный монтажёр склеивает как надо. Когда актёр уже знаменит, тогда что-то его могут использовать, но в большинстве случаев становятся они знаменитыми когда их мнение не стоит нихрена