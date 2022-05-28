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Точь-в-точь: знаменитые отцы и сыновья, похожие как две капли воды

Точь-в-точь: знаменитые отцы и сыновья, похожие как две капли воды

Автор:
28 мая 2022 21:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   звезда   отец   сходство   сын   фото   
1501
11

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Но бывают и исключения.

И дети знаменитостей, пытаясь доказать, что они не только довесок к известной фамилии, стараются изо всех сил. И это те случаи, когда парни унаследовали и внешность, и талант знаменитых отцов.


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Источник:

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Метки: актёр   звезда   отец   сходство   сын   фото   
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13  комментариев
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91k
sapér Vodička 4 часа назад
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1k
КАКАнгел Минуту назад
отдаленное сходство . а некоторые даже больше на соседа похожи .
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16
Карл Полчаса назад
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5k
Shtoppi 56 минут назад
Отец Федор и сыновья Виктор и Иван Добронравовы
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1k
klklkl 56 минут назад
иствуд младший чем известен?
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10k
kaboza 2 часа назад
Верьте неверьте, спускаюсь по лестнице в одном заведении где в погонах ходят, чувак лупит меня в плече и орет Серега привет, мне сказали ты разбился, я ему Привет,этот мне, ты че не узнал? нормально выглядиш...оказалось он меня с Батей перепутал..потом разрулилось, он его за десяток лет последнтй раз видел, а имена у нас сами поняли, бывает такое
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5
Алексей Михеев 2 часа назад
Скотт Иствуд, действительно похож на отца. Только фотография Клинта подобрана не правильная для сравнения, сюда бы фото из вестерна где он тоже с щетиной.
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5k
Miraton 3 часа назад
меньше всех похожи газмановы.
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621
Просто прохожий 4 часа назад
На "две капли" тянут только Кирк и Майкл Дуглас, а половина вообще не похожи.
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69k
Viktor 5 часов назад
Ну одно лицо, прям!

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473
Антошка 5 часов назад
Найдите Стинга...
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26k
Андрей Иванов 5 часов назад
1. Какие две капли? Обычное фамильное сходство, доказывающее лишь, что сосед ни при чём. Совсем не рядом
2. Ну и про гениев - портретное сходство (даже абсолютное) не гарантирует повторения таланта. При этом мы говорим об актёрах, а не о математиках или музыкантах. Причём голливудских. Подавляющее большинство из них попало на экраны не из-за своих артистических навыков (которых не было на момент первых съёмок), а за подходящую внешность. Голливудские фильмы по производству похожи на кукольные мультфильмы. Берётся кукла и снимается куча кадров в разных сценах как считает нужным режиссёр, потом опытный монтажёр склеивает как надо. Когда актёр уже знаменит, тогда что-то его могут использовать, но в большинстве случаев становятся они знаменитыми когда их мнение не стоит нихрена
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