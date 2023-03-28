<<10 фильмов Квентина Тарантино, в создании которых он поучаствовал не в качестве режиссёра, а как-то иначе>>

Давайте вспомним фильмы Квентина Тарантино, которые он не снимал, но которым одолжил частичку своей гениальности, выступив в других амплуа.
Квентину Тарантино стукнуло 60 лет! Из них ровно половину он находится в статусе одного из самых ярких современных режиссёров, коим он стал уже после выхода «Бешеных псов» в 1992 году.
Наверняка все знают его режиссёрские работы — их всего-то девять штук, если объединить две части «Убить Билла» и не учитывать его не до конца сохранившийся дебют «День рождения лучшего друга». А после десятого фильма Квентин и вовсе обещал уйти на покой.
Казалось бы, у этого мужчины самая понятная фильмография в мире, но вообще-то Тарантино ещё и:
Сценарист. И он не только пишет сюжеты своих картин — несколько он продал другим, и из них в итоге вышли неплохие фильмы. К тому же в 90-х Тарантино часто привлекали в качестве соавтора или полировщика уже готовых сценариев.
Продюсер. Тут сложнее. Обычно Квентин продюсирует всякие хорроровые проекты и фильмы категории Б, которые вы не захотите смотреть, даже если увидите его фамилию в титрах.
Актёр. Сейчас Тарантино почти не светится в кадре, но в начале карьеры он частенько захаживал посниматься к друзьям, пользуясь своей уникальной и очень киношной внешностью. А играет он обычно самых отбитых персонажей, которых только можно представить.
Дестини включает радио (1995)
Что делал Тарантино: сыграл важную роль мистического Джонни Дестини.
Настоящая любовь (1993)
Что делал Тарантино: написал сценарий.
Кстати, это тот самый сценарий, который Тарантино продал, чтобы у него появились деньги на его дебютный фильм, которым стали «Бешеные псы».
А ещё тут просто уйма звёзд в эпизодических ролях: Гэри Олдман, Брэд Питт, Сэмюэл Л. Джексон, Кристофер Уокен, Деннис Хоппер и Вэл Килмер.
Хостел (2005)
Что делал Тарантино: продюсировал.
На самом деле эта пилоподобная жесть — один из лучших «чужих» фильмов, где Тарантино выступил исключительно в качестве продюсера. Так что делайте выводы.
От заката до рассвета (1995)
Что делал Тарантино: написал сценарий и сыграл брата главного героя. Вероятно, самая заметная актёрская работа в карьере Квентина.
Скала (1996)
Что делал Тарантино: стал соавтором сценария.
Тот самый случай, когда Тарантино позвали доработать сценарий. Причём его имя вообще не попало в титры.
Планета страха (2007)
Что делал Тарантино: продюсировал и сыграл злодейскую эпизодическую роль.
Багровый прилив (1995)
Что делал Тарантино: стал соавтором сценария.
Его позвали, чтобы доработать (что бы вы думали) диалоги! Правда, Тарантино опять не попал в титры.
Сукияки Вестерн Джанго (2007)
Что делал Тарантино: сыграл эпизодическую роль стрелка по имени Бинго.
Прирождённые убийцы (1994)
Что делал Тарантино: написал сценарий.
Однако режиссёр Оливер Стоун и его помощники настолько его изменили, что Тарантино хотел отказаться от своего имени в тирах (тебя и так постоянно оттуда гонят!), но в итоге согласился на формулировку «по сюжету Квентина Тарантино».
Отчаянный (1995)
Что делал Тарантино: сыграл роль посетителя бара. Рассказал анекдот.
Источник:
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