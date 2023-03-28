<<10 фильмов Квентина Тарантино, в создании которых он поучаствовал не в качестве режиссёра, а как-то иначе>>

Квентину Тарантино стукнуло 60 лет! Из них ровно половину он находится в статусе одного из самых ярких современных режиссёров, коим он стал уже после выхода «Бешеных псов» в 1992 году.

Наверняка все знают его режиссёрские работы — их всего-то девять штук, если объединить две части «Убить Билла» и не учитывать его не до конца сохранившийся дебют «День рождения лучшего друга». А после десятого фильма Квентин и вовсе обещал уйти на покой.

Казалось бы, у этого мужчины самая понятная фильмография в мире, но вообще-то Тарантино ещё и:

Сценарист. И он не только пишет сюжеты своих картин — несколько он продал другим, и из них в итоге вышли неплохие фильмы. К тому же в 90-х Тарантино часто привлекали в качестве соавтора или полировщика уже готовых сценариев.

Продюсер. Тут сложнее. Обычно Квентин продюсирует всякие хорроровые проекты и фильмы категории Б, которые вы не захотите смотреть, даже если увидите его фамилию в титрах.

Актёр. Сейчас Тарантино почти не светится в кадре, но в начале карьеры он частенько захаживал посниматься к друзьям, пользуясь своей уникальной и очень киношной внешностью. А играет он обычно самых отбитых персонажей, которых только можно представить.

Дестини включает радио (1995)