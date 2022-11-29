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"Папа вам не мама!": 13 примеров трогательной отцовской любви

"Папа вам не мама!": 13 примеров трогательной отцовской любви

Автор:
29 ноября 2022 08:42
Метки: любовь   милота   отец   отношения в семье   отцы   папы   семья   фото   
1141
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Почему-то принято считать, что мужчины вдут себя менее эмоционально с детьми, но это не так. Они становятся прекрасными и любящими отцами, которые поддерживают своих детей. Перед вами примеры невероятной любви, которая сочится даже сквозь экран.

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Метки: любовь   милота   отец   отношения в семье   отцы   папы   семья   фото   
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