"Папа вам не мама!": 13 примеров трогательной отцовской любви

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Почему-то принято считать, что мужчины вдут себя менее эмоционально с детьми, но это не так. Они становятся прекрасными и любящими отцами, которые поддерживают своих детей. Перед вами примеры невероятной любви, которая сочится даже сквозь экран.
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