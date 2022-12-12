15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями

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Несколько лет назад Шолом Бер Соломон (Sholom Ber Solomon) стал отцом милой Зои (Zoe). Он нашел оригинальный способ проводить вместе время — создавать совместные фотографии. Конечно, все мы любим фотографироваться, но мужчина делает это так, как никто другой.
Он создает смешные и откровенно глупые фотографии, веселясь со своими детьми. Да-да, именно с детьми: недавно в их семье появилась еще одна девочка — очаровательная Оливия (Olivia). Конечно, теперь она тоже участвует в этих фотосессиях.
Как сделать, чтобы младенец уснул
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Самый очаровательный ананас, который только можно представить
Возможно, это был единственный способ, чтобы папа отдохнул
Изначально эти фотографии были просто способом весело проводить время с дочкой
Шолом хотел создать семейный фотоальбом на память, который спустя годы можно было бы просматривать
Теперь это целая традиция, которую безумно любят Оливия и Зои
Старшая Зои с радостью переодевается в костюмы, также она часто выступает инициатором очередного фотодня
Как вы можете предположить, костюмов у них уже целая коллекция
Полакомиться сырным фондю
Игры с детьми и совместное времяпрепровождение помогает построить более крепкие отношения
Мы уверены, что после таких перевоплощений связь Шолома с его дочерями будет очень крепкой
«Кто тут ворует печенье?»
Охотник за привидением
Пусть эти фотографии будут напоминанием, что с детьми нужно проводить больше времени
И создавать классные совместные воспоминания, ведь они так быстро растут
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