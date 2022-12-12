15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями

Он создает смешные и откровенно глупые фотографии, веселясь со своими детьми. Да-да, именно с детьми: недавно в их семье появилась еще одна девочка — очаровательная Оливия (Olivia). Конечно, теперь она тоже участвует в этих фотосессиях.

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