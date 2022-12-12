FISHKINET
Сообщество Юмор 16068 постов • 3233 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями

15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями

Автор:
12 декабря 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: дети   забота   креатив   милота   отец   папа   родитель   фантазия   фото   
172
16

Несколько лет назад Шолом Бер Соломон (Sholom Ber Solomon) стал отцом милой Зои (Zoe). Он нашел оригинальный способ проводить вместе время — создавать совместные фотографии. Конечно, все мы любим фотографироваться, но мужчина делает это так, как никто другой.

Он создает смешные и откровенно глупые фотографии, веселясь со своими детьми. Да-да, именно с детьми: недавно в их семье появилась еще одна девочка — очаровательная Оливия (Olivia). Конечно, теперь она тоже участвует в этих фотосессиях.


Как сделать, чтобы младенец уснул

×
×

Самый очаровательный ананас, который только можно представить

Возможно, это был единственный способ, чтобы папа отдохнул

Изначально эти фотографии были просто способом весело проводить время с дочкой

Шолом хотел создать семейный фотоальбом на память, который спустя годы можно было бы просматривать




Теперь это целая традиция, которую безумно любят Оливия и Зои

Старшая Зои с радостью переодевается в костюмы, также она часто выступает инициатором очередного фотодня

Как вы можете предположить, костюмов у них уже целая коллекция

Полакомиться сырным фондю

Игры с детьми и совместное времяпрепровождение помогает построить более крепкие отношения

Мы уверены, что после таких перевоплощений связь Шолома с его дочерями будет очень крепкой

«Кто тут ворует печенье?»

Охотник за привидением

Пусть эти фотографии будут напоминанием, что с детьми нужно проводить больше времени

И создавать классные совместные воспоминания, ведь они так быстро растут

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: дети   забота   креатив   милота   отец   папа   родитель   фантазия   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Том Сойер Час назад
Фотки классные, но пост портит тупой гугл-перевод, автор - ты бы хоть чуточку сил приложил, чтобы тексты к фото читались по-человечески.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

265790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской...
Набирающие популярность в сообществах
20+ случаев, когда история действительно повторилась
20+ случаев, когда история действительно повторилась
Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть
Известные мемы превратили в персонажей аниме, пропустив их через китайскую нейросеть
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новый

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фотографии#история#страна#комментарии#подборка#дети#в мире
#фото#СССР#кино#шоу бизнес#соцсети#Россия#удивительно#Интересные
#факты#Юмор#люди#животные#Прикол#актеры#Спорт
Золотишко теперь можно купить в банкомате Золотишко теперь можно купить в банкомате 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со&nbsp;своими детьми "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со своими детьми

На что жалуетесь?

Вернуться