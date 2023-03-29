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15 бесполезных одноразовых вещиц, которые наверняка были придуманы, чтобы злить экологов

15 бесполезных одноразовых вещиц, которые наверняка были придуманы, чтобы злить экологов

Автор:
29 марта 2023 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   бесполезные веши   забавно   изобретение   подборка   фото   экология   
1375
16

Ниже представлены примеры странных и по сути бесполезных вещиц.

Сегодня люди особое внимание уделяют экологии. Защитники природы и активисты делают всё возможное, чтобы научить человечество бережно обращаться с природой и заботиться о ней. Особое внимание акцентируется на переработке пластика, благодаря чему люди начинают больше задумываться о важности сортировки и переходе на более экологичные материалы

К сожалению, до сих пор многие компании продолжают игнорировать призывы экологов и производить настолько бесполезные одноразовые товары, глядя на которые становится слегка не по себе. Ведь без этих вещей можно спокойно обойтись или придумать им достойную и безопасную альтернативу.


Одноразовые зубные щётки с заранее приготовленной порцией зубной пасты внутри

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Одноразовая чаша для причастия в церкви


Одноразовый биоразлагаемый гриль


Кажется, это больше вредит, чем помогает. Настоящий гриль нужно сделать только один раз, он изготовлен из простой стали и служит десятилетиями. Одноразовый гриль необходимо перевозить на лодках, грузовиках и так далее, что приводит к трате ископаемого топлива.
Это также требует непрерывного производства, что приводит к появлению химических выбросов и отходов.


Одноразовая зарядка для телефона. Это боль


Пока мир борется с пластиком, эта компания продаёт чайные ложки мёда, упакованные в пластиковый пакет


Одноразовые кубики льда в индивидуальной упаковке из магазина



Ведь мы слишком ленивы, чтобы набрать воды и сделать их самостоятельно!


Одноразовый нож для торта со спичками внутри


Одноразовые миски с водой для собак. Вы серьёзно?


Одноразовые плёночные камеры

Зачем они вообще до сих пор существуют? Какой от них толк?


Эти одноразки валяются повсюду


Хотя люди должны их собирать и отправлять производителю на переработку.


Одноразовый острый соус

Интересно, сколько за сутки выбрасывается таких бутылочек? Почему бы не предложить гостю соус в отдельной многоразовой посуде?


В Японии в супермаркетах посетителям предлагают приобрести одноразовые трусы


Маленькие одноразовые шейкеры для соли и перца, которые выдают в ресторане индивидуально каждому клиенту


Одноразовые наклеиваемые подушечки для ног вместо обуви


Они, возможно, сами по себе и неплохи. Но почему одноразовые?

Бонус: Это видео-брошюра, на которой можно посмотреть мультик про Шрека


Извините, что? Люди рассылают рабочие экраны как одноразовую рекламу? Это так до жути расточительно!

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Метки: Юмор   бесполезные веши   забавно   изобретение   подборка   фото   экология   
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28  комментариев
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5k
V2.Smirnov Час назад
Зубные щетки - шикарны. В поездки, экскурсии, короткие командировки, перед важной встречей.
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8k
Ysik 18 минут назад
Одноразовый гриль - офигенная тема. Столкнулся еще 10 лет назад во время автопутешествия по Скандинавии. Купил его на заправке. Достал на кемпинге, поставил у палатки, вскрыл упаковку, поджег фитиль, через 15 минут он уже был готов, приготовил мясо на всю компанию (на том, что я купил я смог почти 2 кг свинины и 1 кг говядины пожарить и жар еще оставался, правда он был из фольги алюминиевой, а сверху была сетка стальная). На утро выкинул остатки в урну для перерабатываемого мусора и все. Под грилем даже трава не выгорела, так что вполне экологично и очень удобно. Видел как такие грили народ брал в пешие походы и жарили мясо прямо сидя на скалах.
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44k
Aleksandr 18 минут назад
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769
Засланный 22 минуты назад
Автор должен всю оставшуюся жизнь пользоваться многоразовыми кубиками льда!
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15k
sonic24a Полчаса назад
Одноразовый мир. Вспоминается фильмец "Пассажир"
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
да у нас вообще одноразовый мир, большинство вещей проще купить новую чем ремонтировать старую, насадка на блендер по цене сопоставима с целым блендером с этой насадкой
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4k
вася васильев Полчаса назад
Комментарий к фото
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4k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Один я подумал, что данная штуковина неплохо бы смотрелась в статье с заголовком типа "Никогда не угадаете, как использовать эти вещи"?
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4k
S__D 37 минут назад
Комментарий к фото
со спичками внутри
.
А спички - чтоб спалить нахер этот ножик после использования.
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43k
Валерий 38 минут назад
и как мы раньше без пластика жили? бывало идёшь себе а тут пиво бочковое продают, народу тьма! и все пьют из бокальчиков которые продавщица заботливо ополаскивает разочек, и пофик что до этого из бокальчика пивас потягивал бомжеватый мужичок, в таких местах бомж и профессор были равны! что прикольно никто ведь не заражался всякими страшными вирусами, а сейчас мне реально жалко выкинуть пластиковый стаканчик из которого я сделал глоток водички с кулера, вот этот стаканчик будет потом тыщу лет разлагаться, а уж про всякие килограммы упаковки на бытовой технике это вообще жесть
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4k
S__D 38 минут назад
Комментарий к фото
Шейкер. Для соли и перца.
пздц.
Не поленился - специально полез по википедиям (а то, может, это один я такой отсталый), но нет, везде шейкеры - это для жидкостей. А то, что на картинке - это солонка. Солонка, блть, и перечница!!
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10k
Ф Ив 55 минут назад
Насчет бесполезности всего автор явно погорячился, кое что из представленного вполне имеет право на жизнь, например щетки или гриль.
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3k
MPEG-8 Час назад
Если. это продают, значит покупают и пользуется спросом.
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603
ruslan d Час назад
Про Тобаско не понял ...
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