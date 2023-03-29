15 бесполезных одноразовых вещиц, которые наверняка были придуманы, чтобы злить экологов

Сегодня люди особое внимание уделяют экологии. Защитники природы и активисты делают всё возможное, чтобы научить человечество бережно обращаться с природой и заботиться о ней. Особое внимание акцентируется на переработке пластика, благодаря чему люди начинают больше задумываться о важности сортировки и переходе на более экологичные материалы

К сожалению, до сих пор многие компании продолжают игнорировать призывы экологов и производить настолько бесполезные одноразовые товары, глядя на которые становится слегка не по себе. Ведь без этих вещей можно спокойно обойтись или придумать им достойную и безопасную альтернативу.





Одноразовые зубные щётки с заранее приготовленной порцией зубной пасты внутри