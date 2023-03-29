15 бесполезных одноразовых вещиц, которые наверняка были придуманы, чтобы злить экологов

Ниже представлены примеры странных и по сути бесполезных вещиц.
Сегодня люди особое внимание уделяют экологии. Защитники природы и активисты делают всё возможное, чтобы научить человечество бережно обращаться с природой и заботиться о ней. Особое внимание акцентируется на переработке пластика, благодаря чему люди начинают больше задумываться о важности сортировки и переходе на более экологичные материалы
К сожалению, до сих пор многие компании продолжают игнорировать призывы экологов и производить настолько бесполезные одноразовые товары, глядя на которые становится слегка не по себе. Ведь без этих вещей можно спокойно обойтись или придумать им достойную и безопасную альтернативу.
Одноразовые зубные щётки с заранее приготовленной порцией зубной пасты внутри
Одноразовая чаша для причастия в церкви
Одноразовый биоразлагаемый гриль
Кажется, это больше вредит, чем помогает. Настоящий гриль нужно сделать только один раз, он изготовлен из простой стали и служит десятилетиями. Одноразовый гриль необходимо перевозить на лодках, грузовиках и так далее, что приводит к трате ископаемого топлива.
Это также требует непрерывного производства, что приводит к появлению химических выбросов и отходов.
Одноразовая зарядка для телефона. Это боль
Пока мир борется с пластиком, эта компания продаёт чайные ложки мёда, упакованные в пластиковый пакет
Одноразовые кубики льда в индивидуальной упаковке из магазина
Ведь мы слишком ленивы, чтобы набрать воды и сделать их самостоятельно!
Одноразовый нож для торта со спичками внутри
Одноразовые миски с водой для собак. Вы серьёзно?
Одноразовые плёночные камеры
Зачем они вообще до сих пор существуют? Какой от них толк?
Эти одноразки валяются повсюду
Хотя люди должны их собирать и отправлять производителю на переработку.
Одноразовый острый соус
Интересно, сколько за сутки выбрасывается таких бутылочек? Почему бы не предложить гостю соус в отдельной многоразовой посуде?
В Японии в супермаркетах посетителям предлагают приобрести одноразовые трусы
Маленькие одноразовые шейкеры для соли и перца, которые выдают в ресторане индивидуально каждому клиенту
Одноразовые наклеиваемые подушечки для ног вместо обуви
Они, возможно, сами по себе и неплохи. Но почему одноразовые?
Бонус: Это видео-брошюра, на которой можно посмотреть мультик про Шрека
Извините, что? Люди рассылают рабочие экраны как одноразовую рекламу? Это так до жути расточительно!
Источник:
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А спички - чтоб спалить нахер этот ножик после использования.
пздц.
Не поленился - специально полез по википедиям (а то, может, это один я такой отсталый), но нет, везде шейкеры - это для жидкостей. А то, что на картинке - это солонка. Солонка, блть, и перечница!!
Тема раздута экологами.