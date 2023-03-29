Классическая классика в одном из магазинчиков в США

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Метки: америка политика трансгендеры
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Теперь я понимаю почему инопланетяне хотят уничтожить именно США
поугорал бы я над этой тряпкой))))