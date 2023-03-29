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Классическая классика в одном из магазинчиков в США

Классическая классика в одном из магазинчиков в США

Автор:
29 марта 2023 05:30
Метки: америка   политика   трансгендеры   
965
1
1

Какая-то обидчивая мэм оказалась.

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Метки: америка   политика   трансгендеры   
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14  комментариев
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329
Альберт Назыров 5 часов назад
Как же прекрасен этот ролик. Вперёд Америка
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7k
Nikolay 8 минут назад
Не хватает Happy End, где ЭТО тихо закапывают на заднем дворе под легкую позитивную музыку
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3k
americos 23 минуты назад
Похоже у него месячные.
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3k
Deniss 45 минут назад
Истеричка !
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11k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Уроды из фантастических фильмов обрели жизнь на земле принадлежащей североамериканским индейцам.
Теперь я понимаю почему инопланетяне хотят уничтожить именно США
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Да там проще к любому индивиду обращаться "оно" или просто "ЭЙ ты!"
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1k
Шапкин 3 часа назад
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1k
naf-naf 3 часа назад
Когда это сказало пойдем выйдем, я бы сказал, что с женщинами не дерусь)))
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419
Dima 3 часа назад
я уже точно хочу чтобы америка перешла под опеку чечни)))
поугорал бы я над этой тряпкой))))
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2k
Walther 3 часа назад
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2k
Alex 4 часа назад
Страна больных ублюдков
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37k
Александр 4 часа назад
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2k
Fiverknot 4 часа назад
С 100500 выдуманными гендерами пусть носят табличку как их там называть, чтобы у этих шизоидных не припекло.
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16k
Alex 4 часа назад
Алибаба.....
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