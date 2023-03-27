Мэр Оренбурга пожаловался на не получавшее по морде поколение молодых людей

Особенно он невзлюбил своих критиков из Телеграм-каналов.
Глава Оренбурга Сергей Салмин в ходе интервью о результатах года работы на руководящей должности назвал авторов анонимных Telegram-каналов "придурками", которые за свои слова ни разу не получали в морду. Градоначальник признался, что большинство публикаций о себе попросту не читает, ведь в них откровенная ложь и грязь, которая льётся как в его адрес, так и его семьи.
К большому сожалению, с приходом социальных сетей появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграмм-каналами, которых я, кроме как словом «придурки» назвать не могу. Выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течёт — это больно, но за свои слова отвечать надо же
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Возможно, Салмин в чём-то прав. Анонимы вместо конструктивной критики могут перевирать слова, оскорблять и не нести за это никакой ответственности. Но это интернет, и лучшее решение — никак на не реагировать на подобные публикации.
И справедливости ради отметим, что мэром довольны далеко не все оренбуржцы. Даже на сайте администрации города в ходе опроса о работе градоначальника подавляющее большинство жителей (74%) выразили недовольство результатами его трудов.
Известно, что Салмин — мастер спорта по самбо. В прошлом выступал на соревнованиях и тренировал детей. После работал в службе безопасности нефтяных компаний.
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Зы. Сколько пройдет с момента, как оскорбят твою жену до момента начала драки с оппонентом? Не важно, каких соперник габаритов? За слова надо отвечать, за действия надо отвечать.
Зызы. Прикиньте как было бы классно, хохол написал про русских и вместо кнопки пожаловаться, туда улетала бы ракета. Инет очистился бы....
кому ты там по роже дать собрался самбист тупой? ну выйди к народу без охраны посмотрим какой ты смелый
Не буду спорить о его словах, но, где тут он неправ? По примеру тех же фишек. Звездюк, только что слезший с горшка, может ТАКОЕ сказать уважаемому человеку, который в деды ему годится, не боясь получить сполна за свои слова, так что отчасти я с ним согласен
ГУБЕРНАТОР.