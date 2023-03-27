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Мэр Оренбурга пожаловался на не получавшее по морде поколение молодых людей

Мэр Оренбурга пожаловался на не получавшее по морде поколение молодых людей

Автор:
27 марта 2023 11:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сергей Салмин   блогеры   видео   критика   мэр   оренбург   политика   
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Особенно он невзлюбил своих критиков из Телеграм-каналов.

Глава Оренбурга Сергей Салмин в ходе интервью о результатах года работы на руководящей должности назвал авторов анонимных Telegram-каналов "придурками", которые за свои слова ни разу не получали в морду. Градоначальник признался, что большинство публикаций о себе попросту не читает, ведь в них откровенная ложь и грязь, которая льётся как в его адрес, так и его семьи.


К большому сожалению, с приходом социальных сетей появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграмм-каналами, которых я, кроме как словом «придурки» назвать не могу. Выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течёт — это больно, но за свои слова отвечать надо же

Возможно, Салмин в чём-то прав. Анонимы вместо конструктивной критики могут перевирать слова, оскорблять и не нести за это никакой ответственности. Но это интернет, и лучшее решение — никак на не реагировать на подобные публикации.

И справедливости ради отметим, что мэром довольны далеко не все оренбуржцы. Даже на сайте администрации города в ходе опроса о работе градоначальника подавляющее большинство жителей (74%) выразили недовольство результатами его трудов.

Известно, что Салмин — мастер спорта по самбо. В прошлом выступал на соревнованиях и тренировал детей. После работал в службе безопасности нефтяных компаний.

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Метки: Сергей Салмин   блогеры   видео   критика   мэр   оренбург   политика   
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14  комментариев
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9k
Antonium Час назад
Всегда прав тот кто физически сильнее? Если ты тренер по самбо и здоровый мордоворот, то ты по жизни прав? А если ты реально хреново работаешь на своем посту? Тебя нельзя критиковать? Иди в мма выступай, там и за свои слова ответят и тебя подтянут.
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85
Алекс 7 секунд назад
Видать, обидел барина народ
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7k
tamin 8 минут назад
Как я его поддерживаю. Иногда на фишках или просторах инета сыкунов из серии да ты про власть, промясоед, проправославие и. Т.д.. Таких как ты надо вешать и жен ипать. Предлагаешьму встретиться и ответить за гнилой базар.... Ни один не приехал. Высказываясь в инете, ты знаешь свою безнаказанность.
Зы. Сколько пройдет с момента, как оскорбят твою жену до момента начала драки с оппонентом? Не важно, каких соперник габаритов? За слова надо отвечать, за действия надо отвечать.
Зызы. Прикиньте как было бы классно, хохол написал про русских и вместо кнопки пожаловаться, туда улетала бы ракета. Инет очистился бы....
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
может работать надо хорошо , а не расхищать гос имущество тогда и критики не будет!!!
кому ты там по роже дать собрался самбист тупой? ну выйди к народу без охраны посмотрим какой ты смелый
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1k
Хачик 44 минуты назад
"К большому сожалению, с приходом социальных сетей появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграмм-каналами, которых я, кроме как словом «придурки» назвать не могу. Выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду."
Не буду спорить о его словах, но, где тут он неправ? По примеру тех же фишек. Звездюк, только что слезший с горшка, может ТАКОЕ сказать уважаемому человеку, который в деды ему годится, не боясь получить сполна за свои слова, так что отчасти я с ним согласен
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2k
Aleks 45 минут назад
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13k
Artem 50 минут назад
В целом, он прав. Целое поколение интернет "военов" выросло, которые за свои слова отвечать не готовы, но фильтр и адекватность, напрочь отключены... до первых звездюлей.
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65k
doker Час назад
Пожалуй, последний абзац поста полностью оправдывает "интернеткритиков"!

ГУБЕРНАТОР.
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834
Николай Час назад
Думаю ему теперь про "отвечать за слова" припоминать будут очень долго))) Но сам сказал, никто ж не тянул за язык)
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
А в целом он прав. Чем меньше у человека зубов, тем лучше он фильтрует базар
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