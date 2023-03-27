Мэр Оренбурга пожаловался на не получавшее по морде поколение молодых людей

Глава Оренбурга Сергей Салмин в ходе интервью о результатах года работы на руководящей должности назвал авторов анонимных Telegram-каналов "придурками", которые за свои слова ни разу не получали в морду. Градоначальник признался, что большинство публикаций о себе попросту не читает, ведь в них откровенная ложь и грязь, которая льётся как в его адрес, так и его семьи.



