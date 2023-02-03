Поисковики-любители нашли суперклад

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Клад из 600 средневековых золотых и серебряных монет, найденных поисковиками-любителями с металлодетекторами в Бэкингемшире, оценили в 150 000 фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей). Официальные лица объявили его сокровищем, и теперь везунчиков ждут неплохая денежная награда.
Клад из 600 средневековых монет на сумму 150 000 фунтов стерлингов, найденный поисковиками-любителями, считается самым большим за десятилетие. Недавно власти объявили его сокровищем государственного масштаба.
Семеро мужчин нашли клад в поместье Калден Фоу в Бакингемшире в апреле 2019 года. Он состоял из 600 монет, в том числе 12 редких золотых времен правления Эдуарда III. Находка, получившая прозвище «Хэмблденский клад», является крупнейшей коллекцией золота и серебра, обнаруженной в Великобритании за последнее десятилетие.
Семеро мужчин нашли клад в поместье Калден Фоу в Бакингемшире в апреле 2019 года. Он состоял из 600 монет, в том числе 12 редких золотых времен правления Эдуарда III. Находка, получившая прозвище «Хэмблденский клад», является крупнейшей коллекцией золота и серебра, обнаруженной в Великобритании за последнее десятилетие.
Искатели-любители, привыкшие выкапывать патроны и наперстки, а не золото, были поражены, находя монету за монетой из спрятанного древнего клада. За четыре дня они раскопали 627 монет, в том числе 12 ультра-редких полных золотых монет времен Черной смерти.
Клад раскопали Эндрю Винтер, Дом Рапли, Эрик Веруцкий, Ярослав Гедина, Дариуш Фиялковски и братья Тобиаш и Матеуш Новак.
Во время раскопок мужчины по очереди спали в палатке у ямы, чтобы случайные прохожие не забрали добычу.
В коронерском суде Биконсфилда старший коронер Криспин Батлер после прочтения отчета доктора Барри Кука, куратора Британского музея, заявил, что клад соответствует критериям сокровищ государственного масштаба. Батлер описал 12 золотых монет, изготовленных с 1346 по 1351 год, как чрезвычайно редкие, поскольку существует только 12 известных экземпляров таких монет. Они были обнаружены в 1963 году. Остальные монеты, найденные в кладе, — 547 серебряных пенни времен правления Эдуарда I и II, 21 ирландский пенни, 20 континентальных монет и 27 шотландских пенни времен правления Александра III, Джона Баллиола и Роберта Брюса — встречаются чаще.
Теперь музею предстоит договориться об урегулировании вопроса о компенсации с искателями и землевладельцами, ни один из которых не присутствовал на слушаниях.
Рассказывая о находке, Матеуш Новак, уборщик больницы из Ньюкасла, до сих пор не может говорить спокойно. «Это казалось нереальным, - говорит он. - После того, как мы нашли клад, а затем расчистили территорию, нам пришлось дважды продлевать поиски, потому что монеты все не кончались. Это было чудо для всех нас».
В коронерском суде Биконсфилда старший коронер Криспин Батлер после прочтения отчета доктора Барри Кука, куратора Британского музея, заявил, что клад соответствует критериям сокровищ государственного масштаба. Батлер описал 12 золотых монет, изготовленных с 1346 по 1351 год, как чрезвычайно редкие, поскольку существует только 12 известных экземпляров таких монет. Они были обнаружены в 1963 году. Остальные монеты, найденные в кладе, — 547 серебряных пенни времен правления Эдуарда I и II, 21 ирландский пенни, 20 континентальных монет и 27 шотландских пенни времен правления Александра III, Джона Баллиола и Роберта Брюса — встречаются чаще.
Теперь музею предстоит договориться об урегулировании вопроса о компенсации с искателями и землевладельцами, ни один из которых не присутствовал на слушаниях.
Рассказывая о находке, Матеуш Новак, уборщик больницы из Ньюкасла, до сих пор не может говорить спокойно. «Это казалось нереальным, - говорит он. - После того, как мы нашли клад, а затем расчистили территорию, нам пришлось дважды продлевать поиски, потому что монеты все не кончались. Это было чудо для всех нас».
Номинальная стоимость монет была бы немногим более 6 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, но оценки их стоимости достигают 150 000 фунтов стерлингов.
Дариуш Фиялковски, механик из Бристоля и отец троих детей, наткнулся на клад после того, как нашел наперсток и был в восторге от своей удачи. Затем он нашел две серебряные монеты, после чего позвал товарищей. «Эти две серебряные монеты как будто для меня специально лежали, - говорит он. - До этого — если не считать наперстка — я находил только гильзы от дробовика. Когда я нашел монеты, я кричал как безумный, потому что был так взволнован. Я был счастлив. Эти монеты для меня были особенными. Эти маленькие кусочки серебра на самом деле - маленькие кусочки истории. Но потом... потом мы нашли все это золото.. Я до сих пор не могу в это поверить. У меня трое маленьких детей. После находки я уехал отдохнуть и прийти в себя, но до сих пор еще не до конца смог это сделать. Это невероятно.'
Дариуш Фиялковски, механик из Бристоля и отец троих детей, наткнулся на клад после того, как нашел наперсток и был в восторге от своей удачи. Затем он нашел две серебряные монеты, после чего позвал товарищей. «Эти две серебряные монеты как будто для меня специально лежали, - говорит он. - До этого — если не считать наперстка — я находил только гильзы от дробовика. Когда я нашел монеты, я кричал как безумный, потому что был так взволнован. Я был счастлив. Эти монеты для меня были особенными. Эти маленькие кусочки серебра на самом деле - маленькие кусочки истории. Но потом... потом мы нашли все это золото.. Я до сих пор не могу в это поверить. У меня трое маленьких детей. После находки я уехал отдохнуть и прийти в себя, но до сих пор еще не до конца смог это сделать. Это невероятно.'
Находка была сделана во время организованного мероприятия по поиску предметов старины, который проходил на поле недалеко от Хамблдена, деревни, известной с 1086 года. В соответствии с правилами обнаружения и поиска сокровищ все, что превышает три монеты, считается «кладом», о котором необходимо заявить организаторам.
После того, как клад был найден командой Винтера, они объявили об этом, после чего остальные ушли с поля, оставив их работать в одиночку. По рассказам очевидцев, всех «охватила настоящая лихорадка», когда новость о находке распространилась по фестивалю. Поисковики из разных стран, приехавшие на мероприятие, стояли у ямы и смотрели, как счастливцы достают монетку за монеткой.
В первый день они нашли 276 серебряных монет и девять золотых, и все признаются, что почти не спали от волнения. За три дня клад команды вырос до 545 серебряных монет плюс фрагменты и 12 золотых.
Некоторые из счастливчиков занимаются поиском меньше года.
К месту раскопок были вызваны специалисты по доревностям, которые тщательно следили за извлечением монет и тщательно нанесли на карту местонахождение каждой монеты.
По словам счастливчиков, в ближайшее время клад будет оценен, после чего они разделят его стоимость с владельцем земли, на которой он был обнаружен.
В первый день они нашли 276 серебряных монет и девять золотых, и все признаются, что почти не спали от волнения. За три дня клад команды вырос до 545 серебряных монет плюс фрагменты и 12 золотых.
Некоторые из счастливчиков занимаются поиском меньше года.
К месту раскопок были вызваны специалисты по доревностям, которые тщательно следили за извлечением монет и тщательно нанесли на карту местонахождение каждой монеты.
По словам счастливчиков, в ближайшее время клад будет оценен, после чего они разделят его стоимость с владельцем земли, на которой он был обнаружен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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