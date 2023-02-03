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Поисковики-любители нашли суперклад

Поисковики-любители нашли суперклад

Автор:
03 февраля 2023 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   везунчики   золото   искатели   клад   новости   серебро   сокровище   
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Клад из 600 средневековых золотых и серебряных монет, найденных поисковиками-любителями с металлодетекторами в Бэкингемшире, оценили в 150 000 фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей). Официальные лица объявили его сокровищем, и теперь везунчиков ждут неплохая денежная награда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   везунчики   золото   искатели   клад   новости   серебро   сокровище   
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4  комментария
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Ну молодцы че? Теперь сдадут рыжъе государству, получат вознаграждение и наверное смогут заплатить за электричество и газ )))
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7k
Marlboro 13 минут назад
Стоимость 150 штук.. сколько там процентов от этой стоимости получает кладоискатель? Ну допустим 50% (хотя сомневаюсь). Уже сумма 75 штук. Из них раздай землевладельцу, раздели на всех - останется каких 15 тыщ. Из них заплати налоги (а как же без этого!) и того получится 10 штук. Не плохо.. но для находки "десятилетия" это как-то мало.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
И даже не присядут за "нарушение культурного слоя"? Безобразие какое-то.
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