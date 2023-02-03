Поисковики-любители нашли суперклад

Номинальная стоимость монет была бы немногим более 6 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, но оценки их стоимости достигают 150 000 фунтов стерлингов.

Дариуш Фиялковски, механик из Бристоля и отец троих детей, наткнулся на клад после того, как нашел наперсток и был в восторге от своей удачи. Затем он нашел две серебряные монеты, после чего позвал товарищей. «Эти две серебряные монеты как будто для меня специально лежали, - говорит он. - До этого — если не считать наперстка — я находил только гильзы от дробовика. Когда я нашел монеты, я кричал как безумный, потому что был так взволнован. Я был счастлив. Эти монеты для меня были особенными. Эти маленькие кусочки серебра на самом деле - маленькие кусочки истории. Но потом... потом мы нашли все это золото.. Я до сих пор не могу в это поверить. У меня трое маленьких детей. После находки я уехал отдохнуть и прийти в себя, но до сих пор еще не до конца смог это сделать. Это невероятно.'