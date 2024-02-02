Кладоискатель откопал золотую застёжку возрастом 3000 лет

Когда британец и его друг, 63-летний Малькольм Бэггали, осознали ценность изделия, они отправили его в музей Дерби. Позже застёжку передали в Британский музей в Лондоне, она будет выставлена на аукционе.

Половину суммы Нидхэм обязан отдать владельцу земли, но он надеется, что ему хватит на отпуск на Карибах.