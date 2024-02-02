Кладоискатель откопал золотую застёжку возрастом 3000 лет

Любитель прогулок с металлоискателем нашёл артефакт бронзового века. Джонатан Нидхэм обнаружил золотую застёжку для одежды возрастом 3000 лет в Элластоуне, Стаффордшир. Эксперты подчеркивают, что такой случай бывает один на миллиард.
Длина изделия - 13 см, вес - 110 г. В Англии было найдено всего семь таких артефактов.
"Находка превзошла мои самые смелые мечты. Просто невероятно", - признаётся 54-летний арборист.
"Дома мы изучили застёжку и поняли, что это настоящее сокровище. В ту ночь я не сомкнул глаз. Это действительно редчайшая находка - у меня было гораздо больше шансов выиграть в лотерею".
Нидхэм, уроженец Дерби, гулял с другом 6 мая прошлого года, в день коронации Карла III, когда услышал слабый сигнал. Он откопал сокровище, но сначала подумал, что это потускневшая алюминиевая ручка.
Когда британец и его друг, 63-летний Малькольм Бэггали, осознали ценность изделия, они отправили его в музей Дерби. Позже застёжку передали в Британский музей в Лондоне, она будет выставлена на аукционе.
Половину суммы Нидхэм обязан отдать владельцу земли, но он надеется, что ему хватит на отпуск на Карибах.
Он поделился: "Какая ирония, что я нашёл королевское золото в день коронации Карла III. Я отправился посмотреть на изделие в Британский музей, где оно было выставлено вместе со многими знаменитыми артефактами, например, шлемом из Саттон-Ху. Если мне посчастливится увидеть свою фамилию на табличке в музее, то больше и мечтать не о чем".
Мужчина увлекается древней историей и любит сериал "Искатели сокровищ". Но всегда был слишком занят работой, только когда артрит заставил его перейти на неполный рабочий день, он занялся хобби. Металлоискатель ему подарила жена. Бэггали научил пользоваться прибором, и они стали друзьями, которые вместе ищут клад дважды в неделю.
"Я чувствовал, что найду золото. За последний год у меня было несколько удачных находок. Думал, это будет просто монета или две".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прикольно
1. Для тех времён вещь излишне массивная. Обычно при необходимости изготовления больших вещей использовали позолоченную бронзу.
2. Никаких украшений нет, что крайне странно, то есть на золото деньги были, а на мастера не нашлось? Просто воспроизвести старинные орнаменты затратно и рискованно.
3. Повреждений нет. Смещения грунта за 3000 лет неизбежны. Её должно было смять, сплющить, золото очень мягкий металл, особенно чистое.
4. Могилы нет, откуда она могла бы появиться. Её что, просто выбросили?
5. Возраст золотого изделия определить не возможно, оно не окисляется, а радиоуглерод работает только с органикой.
ИМХО- способ легализовать 100 грамм золота....