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Кладоискатель откопал золотую застёжку возрастом 3000 лет

Кладоискатель откопал золотую застёжку возрастом 3000 лет

Автор:
02 февраля 2024 10:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Англия   бронзовый век   застёжка   золото   клад   металлоискатель   
1439
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Любитель прогулок с металлоискателем нашёл артефакт бронзового века. Джонатан Нидхэм обнаружил золотую застёжку для одежды возрастом 3000 лет в Элластоуне, Стаффордшир. Эксперты подчеркивают, что такой случай бывает один на миллиард.

Длина изделия - 13 см, вес - 110 г. В Англии было найдено всего семь таких артефактов.

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"Находка превзошла мои самые смелые мечты. Просто невероятно", - признаётся 54-летний арборист.

"Дома мы изучили застёжку и поняли, что это настоящее сокровище. В ту ночь я не сомкнул глаз. Это действительно редчайшая находка - у меня было гораздо больше шансов выиграть в лотерею".

Нидхэм, уроженец Дерби, гулял с другом 6 мая прошлого года, в день коронации Карла III, когда услышал слабый сигнал. Он откопал сокровище, но сначала подумал, что это потускневшая алюминиевая ручка.

Когда британец и его друг, 63-летний Малькольм Бэггали, осознали ценность изделия, они отправили его в музей Дерби. Позже застёжку передали в Британский музей в Лондоне, она будет выставлена на аукционе.

Половину суммы Нидхэм обязан отдать владельцу земли, но он надеется, что ему хватит на отпуск на Карибах.

Он поделился: "Какая ирония, что я нашёл королевское золото в день коронации Карла III. Я отправился посмотреть на изделие в Британский музей, где оно было выставлено вместе со многими знаменитыми артефактами, например, шлемом из Саттон-Ху. Если мне посчастливится увидеть свою фамилию на табличке в музее, то больше и мечтать не о чем".

Мужчина увлекается древней историей и любит сериал "Искатели сокровищ". Но всегда был слишком занят работой, только когда артрит заставил его перейти на неполный рабочий день, он занялся хобби. Металлоискатель ему подарила жена. Бэггали научил пользоваться прибором, и они стали друзьями, которые вместе ищут клад дважды в неделю.

"Я чувствовал, что найду золото. За последний год у меня было несколько удачных находок. Думал, это будет просто монета или две".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   бронзовый век   застёжка   золото   клад   металлоискатель   
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8  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
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541
zu4ara 8 минут назад
"обнаружил золотую застёжку для одежды" Ну и куда она прицеплялась, такая большая застёжка? Не представляю даже, что это за одежда такая... (может одежда лошади
)
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31k
Юрьевич 15 минут назад
"Нидхэм, уроженец Дерби, гулял с другом 6 мая прошлого года, в день коронации Карла III, когда услышал слабый сигнал."

Прикольно
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826
Шурман 15 минут назад
Ивокс900 дядька знает толк в копаниях , ему бы еще другой прибор дать типа нокта инвенто , с этим можно еще по глубже дать и мелкие предметы и звения он лучше видит . Мы вот в воскресение с пацанами гуляли , 5 км по полям , нашел несколько монет и какую то медаль либеральной партии 1967 года . У меня 800тая модель и по сути они ни чем не отличаются , я так разницы и не понял между 600-800-900 .

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46k
Цыц тут у меня 18 минут назад
Теперь есть хоть что то неворованное в Британском музее.
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9k
vasilykopkov 23 минуты назад
Вообще очень похоже на новодел. Мысли такие:
1. Для тех времён вещь излишне массивная. Обычно при необходимости изготовления больших вещей использовали позолоченную бронзу.
2. Никаких украшений нет, что крайне странно, то есть на золото деньги были, а на мастера не нашлось? Просто воспроизвести старинные орнаменты затратно и рискованно.
3. Повреждений нет. Смещения грунта за 3000 лет неизбежны. Её должно было смять, сплющить, золото очень мягкий металл, особенно чистое.
4. Могилы нет, откуда она могла бы появиться. Её что, просто выбросили?
5. Возраст золотого изделия определить не возможно, оно не окисляется, а радиоуглерод работает только с органикой.
ИМХО- способ легализовать 100 грамм золота....
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8k
Станислав Полчаса назад
Мужик на всех фото такой счастливый! Искренне рад за него.
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