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Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов

Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов (5 фото)

Автор:
11 октября 2020 12:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   золото   золотоискатели   золотоискатель   золотой самородок   повезло   самородок   удача   
2959
5
Золотой самородок весом 280 г был найден 7 октября недалеко от города Калгурли (штат Западная Австралия). Сообщение о находке появилось на странице Prospectors Patch в Facebook. Конечно, все хотели узнать, где же именно это произошло, но счастливый обладатель самородка отказался выдать точное месторасположение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   золото   золотоискатели   золотоискатель   золотой самородок   повезло   самородок   удача   
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16  комментариев
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4k
Suok 4 часа назад
280 грамм 99,999% золота по курсу будет примерно 15000 долларов. Ну коллекционеры пускай покупают вдвое дороже
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1k
Mellivora 4 минуты назад
Че-та в Австралию нет набега золотоискателей. Оно и понятно Австралия это вам не Калифорния и даже не Аляска,ну е ха хрен.
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3k
Maikie Час назад
Если доживу до пенсии - один из вариантов для хобби...))
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3k
Maikie Час назад
Деньги-деньги-дрибеденьги...))
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1k
Eugene 2 часа назад
Был там по работе. Там еще самый глубокий карьер в южном полушарии.
Был там по работе. Там еще самый глубокий карьер в южном полушарии.
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1k
Валерий 2 часа назад
Это по курсу СБЕРа? Опять на#бали человека.
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85k
Дмитрий 2 часа назад
«Всё куплю», сказало злато; «Всё возьму», сказал булат.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов
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3k
Klon Дмитрий 2 часа назад
Пенопластовая копия. Вес оригинала - 97кг.
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26k
parallax 3 часа назад
Каких-то сто лет назад, такой самородок был обыденность, а теперь о нём пишут в газетах.
Измельчал нонче старатель.
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87k
сапер Водичка 4 часа назад
Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов
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588
Andrey Kondor 4 часа назад
Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов
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10k
Сибирячка 5 часов назад
В результате нехитрых вычислений один грамм этого самородного золота стоит 107,158 долларов или 8205,91 рубль.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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