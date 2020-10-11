Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов

А это "Нормандия" - один из самых крупных золотых самородков в мире, и найден он был также в районе Калгурли! В общем зачете он 26-й, но, поскольку большинство крупнячков были со временем переплавлены, на сегодня он является вторым по величине.



Самородок "Нормандия" был обнаружен в 1995 году в высохшем русле ручья. Весит 25,5 кг, в длину составляет 27 см. В настоящее время принадлежит золотодобывающей компании Newmont (Колорадо, США). Выставлялся в музеях по всему миру, а сейчас предоставлен в долгосрочную аренду Музею Пертского монетного двора - там находится одна из лучших коллекций золотых самородков в мире.