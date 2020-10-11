Австралийский золотоискатель нашел самородок стоимостью 30 000 долларов

Золотой самородок весом 280 г был найден 7 октября недалеко от города Калгурли (штат Западная Австралия). Сообщение о находке появилось на странице Prospectors Patch в Facebook. Конечно, все хотели узнать, где же именно это произошло, но счастливый обладатель самородка отказался выдать точное месторасположение.
По мнению специалистов, такой самородок будет стоить не меньше 30 тысяч долларов - из-за своего размера и чистоты. Он на 95 процентов состоит из чистого золота. Так что некоторые коллекционеры могут заплатить и больше, лишь бы заполучить такой редкий экземпляр.
Калгурли-Боулдер - город в штате Западная Австралия, расположенный примерно в 600 км к востоку от Перта. Калгурли был основан в 1893 году во время золотой лихорадки в этом районе и до сих пор является крупным центром добычи золота.
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Также до сих пор сюда приезжают золотоискатели в поисках удачи. Не всем везет так, чтобы найти крупный самородок, но кое-что по мелочи перепадает многим - места-то заветные.
Вот, например, в июле в том же районе были найдены два самородка размером меньше 50-центовой монеты.
А это "Нормандия" - один из самых крупных золотых самородков в мире, и найден он был также в районе Калгурли! В общем зачете он 26-й, но, поскольку большинство крупнячков были со временем переплавлены, на сегодня он является вторым по величине.
Самородок "Нормандия" был обнаружен в 1995 году в высохшем русле ручья. Весит 25,5 кг, в длину составляет 27 см. В настоящее время принадлежит золотодобывающей компании Newmont (Колорадо, США). Выставлялся в музеях по всему миру, а сейчас предоставлен в долгосрочную аренду Музею Пертского монетного двора - там находится одна из лучших коллекций золотых самородков в мире.
Самородок "Нормандия" был обнаружен в 1995 году в высохшем русле ручья. Весит 25,5 кг, в длину составляет 27 см. В настоящее время принадлежит золотодобывающей компании Newmont (Колорадо, США). Выставлялся в музеях по всему миру, а сейчас предоставлен в долгосрочную аренду Музею Пертского монетного двора - там находится одна из лучших коллекций золотых самородков в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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