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Даёшь «Сосидр» и «Козявочную»: сеть закусочных «Ёбидоёби» решила объединить «гениев» нейминга и вместе бороться за свободу творчества в бизнесе

Даёшь «Сосидр» и «Козявочную»: сеть закусочных «Ёбидоёби» решила объединить «гениев» нейминга и вместе бороться за свободу творчества в бизнесе

Автор:
25 июля 2023 15:42
Сообщество : Жить в России
Метки: ***   бизнес   борьба   закусочная   название   нейминг   роллы   скандал   суд   суши   
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В их рядах есть даже рюмочная «Дядя Блёва». И это не предел.

«ЁбиДоёби» - российская компания по доставке блюд японской кухни. Головной офис в Красноярске. У конторы довольно интересное название, оно будоражит общественность с 2016 года. Но в компании неизменно настаивали, что ничего матерного или похабного в названии нет, это лишь транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке.

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До поры до времени это прокатывало, а потом в дело вступила Федеральная налоговая служба и через суд потребовала сменить название. Их иск удовлетворили:

Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой.

И обязали сушильню в течение 3-месяцев сменить название на что-то более благозвучное. А её владельцы заявили, что делать этого не собираются и будут подавать апелляцию. Она не прошла, но основатели «Ёби» не сдались и отправились в кассационный суд.

Ну а пока «ЁбиДоёби» решила объединить бизнесы, которые хотят использовать «броские нейминги и свободный креатив».

Мы создаём ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо, - заявляет один из основателей «ЁбиДоёби» Константин Зимен.

В ряды «борцов за креатив» уже вступили:

  • Магазин интим-товаров «В гостях у смазки».
  • Рюмочная «Дядя Блёва».
  • Крафтовая сидрерия «Сосидр».
  • Магазин рыболовных товаров «Козявочная».
  • Пивной магазин «Сиська Пива».

Ассоциация призывает влиться в её ряды и других владельцев «смелого бизнеса», чьи названия «могут считаться спорными для общественности».

Так что их «борьба» в самом разгаре.

Источник:

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Метки: ***   бизнес   борьба   закусочная   название   нейминг   роллы   скандал   суд   суши   
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16k
Совранский 2 часа назад
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7k
Bely 3 минуты назад
в памяти местная реклама сушильни. что-то типа: "пробовали наши суши? - японуться можно!". ФАС заставил убрать эту рекламу. где-то была растяжка "а вы [мат]ли?". в крупном городе каком-то. Ростов может. Сейчас шутить с властью не получится. да и не надо, наверное. назовись хоть "рыба с рисом на Ленина" и рекламу в соцсетях запусти, и покатит, если вкусно или, если не еда - качественно. ИМХО убрали бы Ё из названия на обидаоби и жили бы счастливо.
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16k
Голос Вселенной 12 минут назад
Есть в Мск и СПб "У [мат] А Р", где официанты - актеры, их задача - хамить клиентам, оскорблять, дойобывать короче...
Есть Угрюмочные, вроде только в СПб.... туда можно прийти и поплакаться в спец.жилетку...
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15k
a_komolow Полчаса назад
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801
jnkbxybr 40 минут назад
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931
ruslan d 47 минут назад
Да по моему угарные названия )))
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Едондер пуп Час назад
Как будто какой-то глубокий смысл во фразе "день недели суббота" был взят за основу изначально, а не быдлоюмор с созвучием, ага.
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13k
Андрей А Час назад
Йобидовыйобиваются креативщики, пей здесь им настанет!
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87k
7guest 2 часа назад
Несколько раз сталкивался с таким китайским именем как *уй. Чисто теоретически, китаец с таким именем решит ассимилироваться и открыть в России магазин "имени себя", ему запретят или нет?
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13k
Ivan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
K7OO 2 часа назад
Если больше нечем привлечь, кроме как идиотским названием - то и хрен с ними. Прихлопнут - не жалко.
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August

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