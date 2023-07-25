Даёшь «Сосидр» и «Козявочную»: сеть закусочных «Ёбидоёби» решила объединить «гениев» нейминга и вместе бороться за свободу творчества в бизнесе

В их рядах есть даже рюмочная «Дядя Блёва». И это не предел.
«ЁбиДоёби» - российская компания по доставке блюд японской кухни. Головной офис в Красноярске. У конторы довольно интересное название, оно будоражит общественность с 2016 года. Но в компании неизменно настаивали, что ничего матерного или похабного в названии нет, это лишь транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке.
До поры до времени это прокатывало, а потом в дело вступила Федеральная налоговая служба и через суд потребовала сменить название. Их иск удовлетворили:
Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой.
И обязали сушильню в течение 3-месяцев сменить название на что-то более благозвучное. А её владельцы заявили, что делать этого не собираются и будут подавать апелляцию. Она не прошла, но основатели «Ёби» не сдались и отправились в кассационный суд.
Ну а пока «ЁбиДоёби» решила объединить бизнесы, которые хотят использовать «броские нейминги и свободный креатив».
Мы создаём ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо, - заявляет один из основателей «ЁбиДоёби» Константин Зимен.
В ряды «борцов за креатив» уже вступили:
- Магазин интим-товаров «В гостях у смазки».
- Рюмочная «Дядя Блёва».
- Крафтовая сидрерия «Сосидр».
- Магазин рыболовных товаров «Козявочная».
- Пивной магазин «Сиська Пива».
Ассоциация призывает влиться в её ряды и других владельцев «смелого бизнеса», чьи названия «могут считаться спорными для общественности».
Так что их «борьба» в самом разгаре.
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Есть Угрюмочные, вроде только в СПб.... туда можно прийти и поплакаться в спец.жилетку...