Даёшь «Сосидр» и «Козявочную»: сеть закусочных «Ёбидоёби» решила объединить «гениев» нейминга и вместе бороться за свободу творчества в бизнесе

Мы создаём ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо, - заявляет один из основателей «ЁбиДоёби» Константин Зимен.