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Гаремы турецких султанов: почему туда не брали русских девушек

Гаремы турецких султанов: почему туда не брали русских девушек

Автор:
08 декабря 2022 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Турция   гарем   девушки   русские   султан   факты   фото   
1982
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Те, кто был понаслышке знаком с «восточной жизнью», думали, что там настоящий рай. Восточные девушки, у которых были амбиции, старались попасть в султанский гарем, и если они обладали достаточными внешними данными, то их быстро забирали. А вот славянок, особенно русских, даже если они были необычайно прекрасными, предпочитали обходить стороной. А почему?

Гарем – дом для служанок

То, что показал широкому зрителю сериал «Великолепный век», не совсем соответствует действительности. Это потом наложницы султана могли претендовать на роль его жены. А изначально гаремы были предназначены для содержания слуг женского пола.

Лишь к XVI веку у постоянных жительниц гаремов появилась возможность получить статусное место возле своего султана. Но тогда же ужесточились условия, по которым джарийе (рабыня) могла попасть в гарем, да и в самом гареме они постоянно были под наблюдением: за ними следили евнухи и сама валиде (мать султана).

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Как девушки попадали в гарем

Как правило, возможность содержать большой гарем имел лишь турецкий султан. Самых красивых девушек отправляли в главный дворец Стамбула. И не обязательно она была рабыней, пленницей – ко двору поставлялись таже дочки знатных вельмож и восточных князей, которые хотели установить дружеские отношения с могущественным правителем Османской империи. Однако, как правило, в гарем свозили девушек с захваченных турками земель.

И это было порой даже лучше, чем жизнь на родине. Посол Швеции Мурадьи де Оссон в своей книге «Общая картина Османской империи» писал, что наложницы жили вовсе не как пленницы. Они обучались основам исламской религии (если изначально не были мусульманками), ежедневно читали Коран. Их учили играть на музыкальных инструментах, рисовать, танцевать и петь – у кого какие были таланты. А фаворитки султана, которых он чаще других звал на свое ложе, получали определенные суммы денег на свои расходы, а в праздники от имени правителя им дарили драгоценности и наряды.

Проявлялась необычайно большая забота о наложницах, но взамен в гареме царила жесткая дисциплина. Иначе девушки плели интриги и устраивали заговоры друг против друга, а это порой заканчивалось очень плохо для всех. Потому-то тех женщин, кто осмеливался пренебречь правилами гарема, наказывали очень страшно – чтобы другим неповадно было.

Славянок не брали

Абдурахман Эреф, который исследовал жизнь османских правителей и особенности быта в ту великолепную эпоху, утверждал, что в гарем к султанам редко попадали девушки со славянской внешностью. Ученый сам побывал во дворце Топкапы, что был главной султанской резиденцией до середины XIX века, и не увидел ни одной славянки.

Причин этой «нелюбви» было несколько Российская империя чаще сама завоевывала турецкие земли, чем отдавала свои. Потому туркам попадало меньше славянских девушек, чем представительниц восточных стран. Да и отношения между Турцией и Россией всегда были напряженными – сколько раз велись русско-турецкие войны?

Потому то среди жительниц гарема в основном встречались женщины с Кавказа. Говорят, единственной славянкой в гареме, занявшей столь высокий пост, была супруга Сулеймана, которую прозвали Хюррем. Она совершенно случайно оказалась в чужом государстве и попала в гарем, чтобы там завоевать любовь султана на долгие годы.

Даже если посмотреть только на поведение Хюррем, то сразу понятно, почему турки не брали славянок. Ведь русские женщины были не в пример строптивее, и обладали более свободолюбивым характером, чем их восточные товарки. К тому же славянками было сложно управлять, они были не в меру горды и ретивы. А законы жизни гарема требовали смирения от наложниц, иначе всем жителям дворца пришлось бы решать много проблем.

Еще одна причина – не все славянки соглашались добровольно принять ислам. Многие девушки в те далекие времена были верны своей религии. Потому на их покорность в этом плане вообще можно было и не надеяться.

А какому султану интересно иметь в своем дворце целую толпу девушек с тяжелым характером? Ведь такой гарем был бы всегда полным склок и интриг, с помощью которых наложницы добивались внимания правителя. Вот поэтому османские государи старались не брать в свои гаремы русских девушек. Иначе гаремы у них быстро бы развалились.

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Метки: Турция   гарем   девушки   русские   султан   факты   фото   
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6  комментариев
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emasherov 2 часа назад
1. Гарем - это не просто "бабохранилище". Это "харам", то есть запретное для гостей место, в отличие от "места привечания", селямлыка. Естественно, к жёнам посторонних никак не пускали, но там было многое другое "не для гостей".
2. Жён у султана вообще могло не быть ни одной. В законный брак он вступал редко, почти всегда по дипломатическим соображениям, с дочерью или сестрой другого мусульманского государя (самостоятельного или вассального, как крымский хан), единственное исключение - упомянутая Хюррем (Роксолана). В этом случае жёны имели достаточно большие права. А прочие являлись рабынями-наложницами.
3. Поступившие в гарем рабыни сортировались евнухами на прислугу (которая могла через 7 или позже 9 лет получить вольную и выйти замуж или остаться работать "по вольному найму" в качестве калфы - личной прислужницы или уста - мастерицы, обучавшей рабынь ремеслу, к уста также относились лекарки, аптекарки и акушерки гарема). Прочих зачисляли в гедаклик (в европейском произношении "одалиски"), обучали пению, танцам и игре на музыкальных инструментах, для выступлений перед султаном. Если султан бросал одной из них платок, она считалась "икбал", то есть "счастливица", её готовили к ночи с султаном, но полное везение для неё - забеременев, родить мальчика. После чего она именовалась "кадын", буквально "жена", но в полноценный брак с султаном не вступала, однако получала прислугу и привилегии.
4. Наследник выбирался султаном без оглядки на старшинство по возрасту (хотя сыновья от законной жены считались более привилегированными, оттого Хюррем и добивалась брака - у султана уже была жена, дочь крымского хана). Вот тут-то и начинались гаремные интриги, с целью если не убить, то оклеветать соперницу и сына от неё. Поскольку наследник, став султаном, казнит или хотя бы заточит братьев, их матерей отправит в Эски-Сарай (Старый Дворец), если вообще не прикажет утопить, они рабыни, он в их жизни властен. А свою мать поставит Валиде-ханум, главной в гареме (а её прислуга станет её двором, получив должности вплоть до хазнедар - казначейши, ведавшей её достоянием).
4. Русские и вообще славянки поступали в гарем вполне, пока турки и их вассалы имели возможность нападать на земли России и Польши, захватывая полон. Но уже в XVIII веке это было пресечено, так что пришлось покупать на Кавказе. Так что дело не в свободолюбии девиц, а в том, что военная сила России возросла, был установлен контроль над Крымом, всей Украиной и прилежащими территориями. И в XIX веке их уже вряд ли можно было найти в гареме - Турция уже была не та.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Почему русские девицы не становились подстилками для вонючих турецких зверьков? Потому что даже дикие османские зверьки не могли совладать с такими строптивыми вредными бабами. Кишка у них была тонка.
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14k
banzai7 37 минут назад
А мы здесь с ними живём.
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1k
Aleks 41 минуту назад
Тяжелый характер русских баб в точку. Восточные четко знают чего хотят и зачем, знают свои обязанности. А наши бабы сами не знают чего хотят и виноват в этом муж.
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97
Константин 2 часа назад
Выгнали из борделя за пьянство и аморальное поведение...
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