Гаремы турецких султанов: почему туда не брали русских девушек

Славянок не брали

Абдурахман Эреф, который исследовал жизнь османских правителей и особенности быта в ту великолепную эпоху, утверждал, что в гарем к султанам редко попадали девушки со славянской внешностью. Ученый сам побывал во дворце Топкапы, что был главной султанской резиденцией до середины XIX века, и не увидел ни одной славянки.

Причин этой «нелюбви» было несколько Российская империя чаще сама завоевывала турецкие земли, чем отдавала свои. Потому туркам попадало меньше славянских девушек, чем представительниц восточных стран. Да и отношения между Турцией и Россией всегда были напряженными – сколько раз велись русско-турецкие войны?

Потому то среди жительниц гарема в основном встречались женщины с Кавказа. Говорят, единственной славянкой в гареме, занявшей столь высокий пост, была супруга Сулеймана, которую прозвали Хюррем. Она совершенно случайно оказалась в чужом государстве и попала в гарем, чтобы там завоевать любовь султана на долгие годы.

Даже если посмотреть только на поведение Хюррем, то сразу понятно, почему турки не брали славянок. Ведь русские женщины были не в пример строптивее, и обладали более свободолюбивым характером, чем их восточные товарки. К тому же славянками было сложно управлять, они были не в меру горды и ретивы. А законы жизни гарема требовали смирения от наложниц, иначе всем жителям дворца пришлось бы решать много проблем.

Еще одна причина – не все славянки соглашались добровольно принять ислам. Многие девушки в те далекие времена были верны своей религии. Потому на их покорность в этом плане вообще можно было и не надеяться.

А какому султану интересно иметь в своем дворце целую толпу девушек с тяжелым характером? Ведь такой гарем был бы всегда полным склок и интриг, с помощью которых наложницы добивались внимания правителя. Вот поэтому османские государи старались не брать в свои гаремы русских девушек. Иначе гаремы у них быстро бы развалились.