Эмигрантка из РФ рассказала, как работает уборщицей в Канаде

Блогерша из России Лолита (никнейм – @lolita_lilova) эмигрировала вместе с мужем, гражданином Колумбии, и двумя детьми в октябре 2022 года. Некоторое время семья жила в Турции и Сербии, а в сентябре перебралась к родителям мужа в Квебек.

Для того, чтобы претендовать на хорошую должность в Квебеке, необходимо знать французский язык. Пара не смогла устроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому согласилась убирать магазин. Лолита закончила университет в России с красным дипломом и знает английский, китайский и испанский языки.