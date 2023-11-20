Эмигрантка из РФ рассказала, как работает уборщицей в Канаде

Несмотря на красный диплом и знание четырёх языков, девушка вместе с мужем убирает магазин за 15 канадских долларов в час.
Блогерша из России Лолита (никнейм – @lolita_lilova) эмигрировала вместе с мужем, гражданином Колумбии, и двумя детьми в октябре 2022 года. Некоторое время семья жила в Турции и Сербии, а в сентябре перебралась к родителям мужа в Квебек.
Для того, чтобы претендовать на хорошую должность в Квебеке, необходимо знать французский язык. Пара не смогла устроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому согласилась убирать магазин. Лолита закончила университет в России с красным дипломом и знает английский, китайский и испанский языки.
Плохой работы не бывает. Лично для нас не стыдно работать уборщиками, для нас стыдно не работать, воровать или сидеть на шее у родителей.
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После вычета налогов пара получает 75 канадских долларов в день – если выходить на смену ежедневно, то можно заработать 2 250 долларов (примерно 146 000 рублей). Работа рассчитана на пять часов, но Лолита вместе с мужем справляются за два-три часа, поэтому могут увеличить доход вдвое за счёт уборки другого помещения.
Отдельно @lolita_lilova перечислила обязательные траты: пара платит 1 350 долларов (около 87 000 рублей) за аренду квартиры, примерно 500 долларов на продукты, 150 долларов за интернет и электричество и 80 долларов за сотовую связь.
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На вопрос читателей, как семье из четырёх человек хватает 500 долларов на еду, блогерша объяснила, что берёт часть бесплатных продуктов в фудбанке.
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Я в студенческие годы убирал 3 подъезда 12-тиэтажки за 85 рублей. Но это конечно была только подработка к стипендии (45 руб).
PS То, что работают - молодцы конечно, только вопрос - почему в Канаду уехали?
Муж видимо косит от СВО.
Это наверно украинская диаспора палки в колеса вставляют)).
А так репатриация сегодня очень сильно отличается от репатриации в 90-х.
Их надолго не хватит. Как говорят где родился там и пригодился.
В общем - не верю!!!
Если есть опыт бизнеса или хорошей работы, то, думаю, за годик полтора подтянут французский и найдет себе работу или откроет бизнес(тот же клининг, например).
Практика показывает, если человек не закрывается, не живет мечтой о возвращении, а пытается встроится в жизнь на новом месте, то очень быстро возвращается к доходам и уровню жизни как в стране откуда уехал...
Сейчас в Петербурге, со знанием китайского и английского, если не совсем дурак, то вполне можно искать работу в офисе от 100 тыс и выше (если с хоть каким-нибудь профильным опытом работы и знаниями, то заметно выше). Плюс будет реальная перспектива роста по мере набора опыта, а там из уборщицы фиг вырвешься.
Ну сама выбрала себе путь. Мы должны пожалеть?
Любовь, понимаш.
Муш - гражданин Колумбии. Детишки. Теща с тестем в Канаде.
Вот, собстна, и все дела.
Так кто им доктор, что изучали одно, а поехали в другое место?
Знание китайского в Канаде и российский красный диплом непонятного универа это очень важные факторы. Может она российскую юриспруденцию изучала.
Можно с таким же успехом и 24 языков знать, играть на балалайке, параллельно крутить суши левой пяткой. Но по прежнему работать уборщиком, потому что нет ТРЕБУЕМЫХ знаний и навыков для конкретной среды.
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Зачем этот англицизм? Можно же по-русски сказать - на помойке.
Или это не модно для либеральной общественности? Ведь этакий шик - был не на помойке, а в фудбанке))
и продукты там не просроченные
живу в европах, столкнулся с фудбанками помогая знакомым украинцам
и вермишели и консервы - обычная нормальная еда, бесплатно (по карточкам), такая же которую все покупают
стыдно только в России этим заниматься
120 х 64,82 = 7778 в день
7778 х 24 = 186681 эо с выходными в месяц. Неплохо за такую работу. У нас платят меньше, было за уезжать
При зарплате уборщицы 20-40 тыр (если повезёт).(И не надо приводить верхнюю планку обещаний в вакансиях. Сто домов в день вымыть никому не удавалось). Ну и график при 40 несколько побольше 8 часов в день с выходными