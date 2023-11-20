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Эмигрантка из РФ рассказала, как работает уборщицей в Канаде

Эмигрантка из РФ рассказала, как работает уборщицей в Канаде

Автор:
20 ноября 2023 08:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Жизнь   в мире   работа   уборщица   эмигрантка   
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Несмотря на красный диплом и знание четырёх языков, девушка вместе с мужем убирает магазин за 15 канадских долларов в час.

Блогерша из России Лолита (никнейм – @lolita_lilova) эмигрировала вместе с мужем, гражданином Колумбии, и двумя детьми в октябре 2022 года. Некоторое время семья жила в Турции и Сербии, а в сентябре перебралась к родителям мужа в Квебек.


Для того, чтобы претендовать на хорошую должность в Квебеке, необходимо знать французский язык. Пара не смогла устроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому согласилась убирать магазин. Лолита закончила университет в России с красным дипломом и знает английский, китайский и испанский языки.


Плохой работы не бывает. Лично для нас не стыдно работать уборщиками, для нас стыдно не работать, воровать или сидеть на шее у родителей.


После вычета налогов пара получает 75 канадских долларов в день – если выходить на смену ежедневно, то можно заработать 2 250 долларов (примерно 146 000 рублей). Работа рассчитана на пять часов, но Лолита вместе с мужем справляются за два-три часа, поэтому могут увеличить доход вдвое за счёт уборки другого помещения.


Отдельно @lolita_lilova перечислила обязательные траты: пара платит 1 350 долларов (около 87 000 рублей) за аренду квартиры, примерно 500 долларов на продукты, 150 долларов за интернет и электричество и 80 долларов за сотовую связь.




На вопрос читателей, как семье из четырёх человек хватает 500 долларов на еду, блогерша объяснила, что берёт часть бесплатных продуктов в фудбанке.













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Метки: Видео   Жизнь   в мире   работа   уборщица   эмигрантка   
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38  комментариев
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52k
Андрей Час назад
Сколько времени потеряла в этом универе. А могла бы не заниматься в России ерундой и сразу после школы дёрнуть в Канаду. Сейчас бы уже была бы старшей уборщицей. Главное в жизни расставить приоритеты и не терять время на ненужные вещи.
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8k
vasilykopkov 6 секунд назад
Ну, каждый выбирает по себе. Кто-то готов убирать помещения, кто-то выгребные ямы чистить, кто-то вагоны разгружать, ничего зазорного в любой работе нет.
Я в студенческие годы убирал 3 подъезда 12-тиэтажки за 85 рублей. Но это конечно была только подработка к стипендии (45 руб).

PS То, что работают - молодцы конечно, только вопрос - почему в Канаду уехали?
Муж видимо косит от СВО.
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−9
михаил носко Минуту назад
что же ты там загниваешь? возвращайся в родную Пензу, будет тебе счастье
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1k
manul74 4 минуты назад
Никто не обещает что приедешь в чужую страну и сразу будешь на хорошей работе. Надо опять начинать с низов и двигаться в верх. У меня знакомая вышла замуж за иностранца. Уехала к нему в страну (не буду называть страну Европа). У нас работала программистом на ABAP в системе SAP. Выучила язык за пол года год. В это время не работала. Потом работу нашла быстро. Стала сеньер разработчик ABAP (SAP) в крупной компании. Хорошая зарплата. Выдано личное авто. В общем все в шоколаде. Стала зарабатывать в разы больше мужа.
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548
Александр Мамлеев 5 минут назад
Очень странно, английский является официальным языком (как и французский).
Это наверно украинская диаспора палки в колеса вставляют)).
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461
дядя Ваня 5 минут назад
А что, красный диплом - это какой-то заоблачный уровень знаний и интеллекта? Да я кучу людей знаю с красным дипломом, у которых в голове хлебушек, и в жизни они ничего не добились и не добьются. Потому что вузы бывают разные, специальности о ужас тоже бывают разные (кому в Канаде нужен красный диплом по философии, предположим?) да и способ получения этого диплома тоже бывает разный - тупые зубрилы могут без проблем доучиться до красного диплома, их легион, между прочим.
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1k
Михаил 7 минут назад
Люди с красными дипломами очень стрессоустойчивые и старательные.
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11k
Властелин 11 минут назад
Вообще на видосике она убирала похоже свою хату.
А так репатриация сегодня очень сильно отличается от репатриации в 90-х.
Их надолго не хватит. Как говорят где родился там и пригодился.
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745
H- MER 12 минут назад
146000 в месяц? У меня в компании директор 150000 получает
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0
Жопка шмеля 12 минут назад
Посочувствовать надо? Вы в Канаде, блин, не нравится вэлком обратно
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16k
Совранский 13 минут назад
Да нееет, это всё пропаганда! Все знают, что эмигрантам в ес/сша/канада всё дают бесплатно и пенсию сразу назначают в 5000 баксов! И билеты до Венской оперы 2 раза в год, и талоны на каву бесплатно!
В общем - не верю!!!
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1k
Killa 16 минут назад
80 баксов на сотовую связь?? Охренеть!
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3k
portroy 24 минуты назад
Интересно, а чем они в РФ занимались до переезда? Сам по себе диплом и знание языков денег не приносят)))
Если есть опыт бизнеса или хорошей работы, то, думаю, за годик полтора подтянут французский и найдет себе работу или откроет бизнес(тот же клининг, например).
Практика показывает, если человек не закрывается, не живет мечтой о возвращении, а пытается встроится в жизнь на новом месте, то очень быстро возвращается к доходам и уровню жизни как в стране откуда уехал...
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23k
sanchesS80 36 минут назад
Ну сама же решила выйти замуж за колумбийца и свалить.
Сейчас в Петербурге, со знанием китайского и английского, если не совсем дурак, то вполне можно искать работу в офисе от 100 тыс и выше (если с хоть каким-нибудь профильным опытом работы и знаниями, то заметно выше). Плюс будет реальная перспектива роста по мере набора опыта, а там из уборщицы фиг вырвешься.
Ну сама выбрала себе путь. Мы должны пожалеть?
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3k
Руслан 42 минуты назад
Ну значит так себе она специалист. Красный диплом сейчас и в советское время - две большие разницы
И знание языков, скорее всего, очень поверхностное. Иначе она была бы востребована в России и получала бы значительно больше того, что имеет сейчас. Хороший спец со знанием китайского может очень неплохо устроиться. А эта, скорее всего, поборница либеральных ценностей, считающая, что хорошо везде, только не на Родине. Ну пусть теперь за хохлами (а в Канаде огромная диаспора украинцев) толчки моет. Вершина, бл@ть, карьеры, есть к чему стремиться
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5k
Alex Час назад
Зато "свобода"
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13k
Юлия Час назад
В чем суть поста? Быть невостребованными обладая неподходящими знаниями?
Так кто им доктор, что изучали одно, а поехали в другое место?

Знание китайского в Канаде и российский красный диплом непонятного универа это очень важные факторы. Может она российскую юриспруденцию изучала.

Можно с таким же успехом и 24 языков знать, играть на балалайке, параллельно крутить суши левой пяткой. Но по прежнему работать уборщиком, потому что нет ТРЕБУЕМЫХ знаний и навыков для конкретной среды.
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5k
Горожанин Час назад
"... блогерша объяснила, что берёт часть бесплатных продуктов в фудбанке".
------------
Зачем этот англицизм? Можно же по-русски сказать - на помойке.

Или это не модно для либеральной общественности? Ведь этакий шик - был не на помойке, а в фудбанке))
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4k
poбт Час назад
"Плохой работы не бывает. Лично для нас не стыдно работать уборщиками"
стыдно только в России этим заниматься
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36k
Андрей Иванов Час назад
8часов х 15 баксов = 120

120 х 64,82 = 7778 в день
7778 х 24 = 186681 эо с выходными в месяц. Неплохо за такую работу. У нас платят меньше, было за уезжать
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Работают, не халявничают это молодцы, а зачем акцент на красный диплом и знание 3х языков?
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