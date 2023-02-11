Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии

Однако едва ли это самое «белое вдовство» можно назвать полноценной жизнью. Кастовые условия к такой вдове категоричны: она обязана коротко остричь волосы и больше никогда их не отращивать, отказаться от последующего замужества и жить исключительно духовной жизнью подальше, как от своей родни, так и от родни супруга. Родится женщиной в определенной касте, да к тому же еще и стать вдовой, считается чуть не проклятием! Так что «белые вдовы» в основном коротают свои будни в молитвах при храмах.