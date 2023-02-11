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Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии

Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии

Автор:
11 февраля 2023 08:59
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Индия   Сати   в мире   люди   обряд   ритуал   фото   
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В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична.

Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки. Овдовевших женщин в буквальном смысле перестают считать за людей, но это отнюдь не самое страшное.

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Многие восточные религии и культы предусматривают для вдов еще более незавидную судьбу. Дискриминация, бедность, голод, жестокое обращение и даже смерть угрожают женщинам Востока с момента кончины их супруга. Последнее крайне актуально для вдов из Индии, из штата Раджастхан, где по сей день распространен жуткий ритуал под названием сати.

Обращаясь к древнему культу Шивы, можно обратить внимание, что уже тогда существовало две формы унизительных правил жизни женщины после смерти ее супруга. Первая, сравнительно мягкая форма существования вдовы в Индии или, так называемое, «белое вдовство», сводится к тому, что ей великодушно разрешают жить. Не жить в каком-то конкретном месте, а просто жить – просыпаться по утрам, дышать, ходить по улицам.

Однако едва ли это самое «белое вдовство» можно назвать полноценной жизнью. Кастовые условия к такой вдове категоричны: она обязана коротко остричь волосы и больше никогда их не отращивать, отказаться от последующего замужества и жить исключительно духовной жизнью подальше, как от своей родни, так и от родни супруга. Родится женщиной в определенной касте, да к тому же еще и стать вдовой, считается чуть не проклятием! Так что «белые вдовы» в основном коротают свои будни в молитвах при храмах.

Второй тип обычаев, связанный с судьбой вдовы в Индии, вызывает у всего современного сообщества оторопь и откровенный ужас, поскольку практически невозможно поверить, что подобное вообще возможно в 21 веке! Я говорю о, так называемом, обряде сати – самосожжении вдовы на погребальном костре вместе с останками усопшего мужа.

Это весьма устрашающий для стороннего наблюдателя похоронный обряд даже сейчас вызывает не только интерес, но и множество споров, как внутри Индии, так и далеко за ее пределами. В переводе с санскрита «сати» означает «настоящая» или «правдивая», и считается, что название ритуала восходит к индуистской богине Сати. Традиционно обряд проводился на следующий день после смерти супруга.

Чаще всего, жена умершего восходила на подготовленный, но еще не зажженный костер, и устраивалась подле тела своего мужа. Участники обряда сперва совершали ритуал погребения, а уже после разжигали огонь. Чуть реже встречались варианты сати, в которых вдова бросалась уже в горящий костер или сама поджигала его.

Много вопросов, конечно же, вызывает добровольность подобного ритуала. Традиционно считалось, что вдова должна взойти на костер вслед за ушедшим супругом по своему желанию и без какого-либо принуждения. Но во многих общинах женщин заставляли совершать сати. Психологическое и социальное давление на женщину подкреплялось еще и моральным авторитетом традиций, которым необходимо беспрекословно следовать.

Если женщина отказывалась совершить сати, ее могли исключить из общины, то есть сделать изгоем. Также были распространены случаи, когда женщину, нарушившую древнюю традицию сати, убивали родственники ее покойного мужа. Чтобы соблюсти видимость ритуала, они связывали вдову и бросали ее в горящий костер. В некоторых случаях ее оставляли связанной в еще не зажженном костре или же привязывали к телу мужа.

Старинная индийская живопись и литературные источники подтверждают, что такие убийства были частой практикой на протяжении последних 10 веков. Власти Индии пытались бороться с ритуальными самосожжениями, и особо упорными в этом были иностранные державы, периодически завоевывавшие Индостан.

К 18 веку большая часть Индостана попало под влияние западных государств и их торговых компаний. Европейцы, некогда с ужасом восторгавшиеся экзотической для них практикой сати, начали активно искоренять обряд, и особую рьяность в этом проявили британцы.

В 1798 году ритуал сати запретили в нескольких крупных городах, а в 1829-ом запрет распространился и на всю страну. Закон о запрете сати вызвал мощную волну протестов на территории Индии, и в 1832 году колониальные власти были вынуждены внести ряд послаблений. Например, обряд разрешили проводить только совершеннолетним девушкам и только в том случае, если они шли на него добровольно.

И хотя в 20 веке сати начал терять свою популярность, ритуальное самосожжение, как это неудивительно, из жизни индусов никуда не делось. Период с 1943 по 1987-ой год в Индии было зафиксировано 30 ритуальных самосожжений. Не так много, конечно же, но и не мало... В 1987 году сати совершила 18-летняя бездетная вдова из штата Раджастхан по имени Рупканвар.

Этот случай вызвал общественный резонанс, после чего индийские власти ввели строгий запрет на ритуальное самосожжение. С 1987 года были задокументированы лишь 4 случая сати, последний из которых произошел в 2008 году.

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Метки: Жизнь   Индия   Сати   в мире   люди   обряд   ритуал   фото   
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20  комментариев
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Скрепы и традиции - это телега с говном, которую упорно тащит тупой дебил еще с каменного века, по пути закидывая в неё еще всякого "нужного", по его мнению , говна. Поэтому всё племя и движется по пути прогресса со скоростью телеги со скрепами...
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9k
Juli 17 минут назад
Мне всегда буддизм казался мирной и доброй религией...
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9k
Бритва 45 минут назад
кто верит во всевышнего и лучший мир, тому и вполне логично "хотеть туда"
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7k
Doomer 48 минут назад
К сожалению, та легенда, которая лежит в основе традиции здесь упомянута только вскользь. Здесь надо понимать, что древние легенды всегда описывают либо какие-то механизмы мироустройства, пока ещё недоступные современной науке, либо какие-то события, не имеющие никакого отношения ни к людям, ни к этому Миру вообще, и дошедшие до людей только в виде слухов и сплетен. Опять же к сожалению, изложение древних легенд при помощи иносказаний и образных выражений, да ещё и в понимании доступном людям той исторической эпохи времён возникновения легенды, создаёт большие проблемы в понимании - о чём в действительности идёт речь. Но это только половина беды. Основная проблема в том, что последующие поколения, утратившие изначальный смысл легенды, начинают применять ещё большее искажение в своих ритуалах. Ведь даже поверхностное ознакомление с легендой о богине Сати показывает, что легенда не имеет никакого отношения к описанному ритуалу. Вполне возможно, что в основе ритуала лежит какая-то другая легенда и произошло тупое замещение смысла производимого ритуала. Так может происходить, когда люди пытаются перенести на себя какие-то механизмы Мира, не доступные им в принципе из-за другой природы их сущностей.
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8k
Serjio Час назад
Дикари!
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1k
Тордион Час назад
Самыми дикими являются те, кто считает правильными исключительно собственные традиции.
Людям, оказывается трудно представить, что женщина может добровольно умереть из-за потери мужа. Видимо потому, что в традициях этих людей нет привязанности между супругов и такая привязанность у других вызывает недоумение?
Меж тем среди самих этих людей достаточно терпимо относятся к самоубийствам по гораздо более обыденным причинам, я уж не говорю об абортах - убийствах собственных неродившихся детей. Это ведь ни кого не шокирует, не так ли?
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alex Час назад
да ладно вам. они на костре поют и танцуют
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