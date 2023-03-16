35 фото Индии, которой вы еще не видели

Издавна эту территорию занимали разные племена, имеющие свой язык или диалект, культуру, религию, и сегодня она во многом отличается от остальной Индии.

Туристы здесь — редкие гости: «Туризм пробил туда тропинку в буквальном смысле "вчера"», — пишет Максим Ершов (орфография и пунктуация сохранены), уже успевший побывать в нескольких штатах этой части Индии и поделиться свежими яркими впечатлениями на Туристер.Ру.