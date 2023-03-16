35 фото Индии, которой вы еще не видели

Посмотрев эти фото, вы бы вряд ли догадались, в какой стране они были сделаны. Но здесь должно быть предисловие, и не открыть ее нельзя. Это — Индия, точнее, штат Арунчал-Прадеш, расположенный на северо-востоке страны в предгорьях Гималаев у границ с Бутаном, Тибетом и Мьянмой.
Издавна эту территорию занимали разные племена, имеющие свой язык или диалект, культуру, религию, и сегодня она во многом отличается от остальной Индии.
Туристы здесь — редкие гости: «Туризм пробил туда тропинку в буквальном смысле "вчера"», — пишет Максим Ершов (орфография и пунктуация сохранены), уже успевший побывать в нескольких штатах этой части Индии и поделиться свежими яркими впечатлениями на Туристер.Ру.
…асфальт на горных дорогах положили за два года до коронавируса. Вот и представьте, что здесь было сто лет назад.
Уже на пути из Дели в Дибругарх, где началось его путешествие, он отметил:
Глядя на пассажиров со стюардессами, невольно отмечаешь, что лица от привычной Индии отличаются.
В штате Арунчал-Прадеш он посетил несколько небольших городов: Зиро, Дапориджо, Алонг, и теперь мы можем увидеть их улицы:
Архитектурных шедевров в Дапориджо нет, как и колониальных особняков, оставшихся после англичан
С землёй в Аруначал-Прадеше ситуация крайне непонятная. Купить может только уроженец этих мест. Иностранцам, как и выходцам из материковой Индии, земля не продаётся. Местные, при отсутствии средств, что-либо построить не могут. Вот и стоят недострои с вытянутой вверх арматурой, а пустые участки медленно, но верно превращаются в свалку.
Главная достопримечательность это коровы, мотоциклы, лавки, базары и колоритные люди
Выйдя из отеля, мы сразу попадали в цепкие объятия правдивой азиатской жизни.
И дома. Совсем простые, как у племени апатами:
Архитектурные строения местных особым шиком не отличаются: сваи, каркас, стены из циновки, соломенная крыша
Побольше:
И более капитальные:
Если есть в деревне чиновник, врач или кто-то подобный, это сразу понятно по дизайну и оформлению дома
Конечно же, автор не упустил возможность знакомства с местными жителями, в жизни которых еще до недавнего времени были сильны традиции. К примеру, с народом апатами.
Напевая однотипную песню, вперёд и назад размахивали руками, апатанки призывали Весну. Чтобы урожай был хороший, Весну нужно задобрить
Согласно легенде, женщины апатани в предгорье Гималаев считались самыми красивыми, и их воровали соседние племена. Дабы прекратить практику, на лицо решили наносить татуировки. Одна толстая жирная линия прорисовывалась от кончика носа, шла по лбу и делила лицо пополам. Пять других пускали под нижней губой по подбородку.
Местные внимания на танцовщиц не обращали. Кто-то проезжал мимо на машине, либо на велосипеде, и даже не поворачивался. Другим оказались интересны иностранцы
Со временем идеалы красоты изменились. Женщины стали протыкать ноздри и вставлять туда кругляши из бамбука. Чем больше кругляш, тем красивей девушка.
Но не менее пары десятилетий назад, пишет автор, от этой традиции отказались.
В прежние времена мужской одеждой являлись набедренная повязка и накидка. Волосы завязывали в узел над лбом и закрепляли палочкой. Молодёжь былой моды не соблюдает. С такой причёской видели только жреца
Но если в Африке людские ноги в удручающем состоянии, то здесь чистенькие, словно из бани
Разукрашенные в перья, они больше напоминали ярких петухов, завлекающих куриц, но, если бы это происходило в диком лесу сто лет назад, более чем уверен — всё было бы по другому © Максим Ершов
Благодаря Максиму мы также можем узнать, как они живут:
В главном зале строго по центру располагался очаг — духовный центр дома
Что едят:
Если здешний народ не отличается высоким ростом, то и курицы сравнимы с нашими цыплятами. Они несут совсем крохотные яйца. Заказывая яичницу из двух яиц, нужно понимать, что это фактически из одного.
Не могу сказать, здесь ли её ловят, или привозят с Брахмапутры, но рыба была по всему маршруту
Чем занимаются:
Как растят и обрабатывают рис:
Каждый ровный участок использовался под сельское хозяйство или животноводство.
Апатани умело используют землю, перенаправили на поля горные ручьи и реки, создав целую сеть террасных участков. Всё делали на глазок, но в инженерном плане это удивительно точное решение.
Что делают на отдыхе:
Кто-то отдыхал дома, кто-то сидел у костерка
Чем торгуют:
И как отмечают праздники. Ярким событием в программе поездки Марксима Ершова стал фестиваль в Дапориджо.
В первую очередь хочется рассказать про фестиваль. Наше путешествие в Восточную Индию было приурочено именно к нему.
Длинный меч с ножнами из меха не только оружие. Он защищает от злых духов. Чтобы силы тьмы боялись, необходима верхняя челюсть обезьяны, а ещё лучше — леопарда
Фестиваль отмечается ежегодно с 4 по 6 января. Традиция берёт начало от 1975 году.
Жрец ведёт диалог с потусторонними силами. Они подсказывают и жрец руководит фестивалем. Повторяя УИ (форма устных молитв), он призывает в помощники Землю и Солнце.
Если праздник понравится, Солнце прогреет Землю и та даст хороший урожай. Вместе они отгонят от народа злых духов.
Создавалось впечатление, словно мы реально попали в прошлое, либо на съёмки исторического фильма. Режиссёр с ассистентами ушёл, оставив нас один на один с массовкой.
Зрителей было много и определённая часть тоже была колоритной
Следуя за гидом, мы неожиданно оказались на ещё одном празднике.
…про этот городок никто ничего не знает. Костюмы были более скромные, при этом, видя нас, народ честно и искренне радовался, что и нам тоже повышало настроение.
Светившиеся от счастья люди, с удовольствием демонстрировали награды.
Добродушие подкупало. Атмосфера всеобщего счастья заслоняла холодные ночи, переперченную пищу и долгие переезды. Ты был здесь, ты окунулся в другую жизнь, ты видел другой мир, не испорченный деньгами и глобализацией.
…если сравнивать фестивали, в Думпорихо, подкупая своей искренностью, праздник понравился на порядок больше.
Автор также не забывает отметить природу. Так, на маршруте нередко появляются реки в обрамлении невысоких зеленых гор.
Солнце играет бликами по воде, его тёплыми лучами греются обтянутые зеленью горы
Источник:
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