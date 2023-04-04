Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

Китаянка удивила пользователей сети своей находкой. Женщина нашла варёное яйцо 20-летней давности, которое она сохранила ещё в детстве, а затем забыла о нём. Яйцо окаменело, и теперь напоминает драгоценный камень.
Жительница Китая по фамилии Фу опубликовала фото 20-летнего варёного яйца в китайской соцсети Douban - и быстро собрала миллионы просмотров и интересующихся комментаторов. Ей начали писать СМИ, желая узнать историю странного яйца. Как рассказала девушка, это яйцо сварила её мама ещё 20 лет назад, когда она училась в начальной школе. Мама дала девочке яйцо, чтобы она поела в школе - та положила его в боковой карман рюкзака, а потом забыла про него.
Девочка вспомнила о нём только через три дня. Есть его она уже не хотела, но и выбрасывать тоже - яйцо было необычно маленького размера, поэтому девочка решила его сохранить - она положила его на холодильник, чтобы никто не видел. Но через пару месяцев яйцо нашли - к тому моменту оно было бордового оттенка. Фу решила положить особенное яйцо в свою шкатулку с драгоценностями. Шли годы, и повзрослев, Фу переехала из родительского дома, но недавно ее мать нашла то самое яйцо во время уборки.
Спустя 20 лет яйцо окаменело, покрылось трещинками, и теперь напоминает драгоценный камень. Оно произвело впечатление в социальных сетях, где многие сравнили его с рубином, и задались вопросом - а как оно смогло сохраниться. Девушка ответила, что возможно, яйцо так сохранилось из-за низких температур воздуха в её регионе, но это ещё предстоит выяснить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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