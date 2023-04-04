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Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

Автор:
04 апреля 2023 17:22
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Разное   интересное   интересные вещи   истории   история   находки   соцсети   фото   яйцо   
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Китаянка удивила пользователей сети своей находкой. Женщина нашла варёное яйцо 20-летней давности, которое она сохранила ещё в детстве, а затем забыла о нём. Яйцо окаменело, и теперь напоминает драгоценный камень.

Жительница Китая по фамилии Фу опубликовала фото 20-летнего варёного яйца в китайской соцсети Douban - и быстро собрала миллионы просмотров и интересующихся комментаторов. Ей начали писать СМИ, желая узнать историю странного яйца. Как рассказала девушка, это яйцо сварила её мама ещё 20 лет назад, когда она училась в начальной школе. Мама дала девочке яйцо, чтобы она поела в школе - та положила его в боковой карман рюкзака, а потом забыла про него.

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Девочка вспомнила о нём только через три дня. Есть его она уже не хотела, но и выбрасывать тоже - яйцо было необычно маленького размера, поэтому девочка решила его сохранить - она положила его на холодильник, чтобы никто не видел. Но через пару месяцев яйцо нашли - к тому моменту оно было бордового оттенка. Фу решила положить особенное яйцо в свою шкатулку с драгоценностями. Шли годы, и повзрослев, Фу переехала из родительского дома, но недавно ее мать нашла то самое яйцо во время уборки.

Спустя 20 лет яйцо окаменело, покрылось трещинками, и теперь напоминает драгоценный камень. Оно произвело впечатление в социальных сетях, где многие сравнили его с рубином, и задались вопросом - а как оно смогло сохраниться. Девушка ответила, что возможно, яйцо так сохранилось из-за низких температур воздуха в её регионе, но это ещё предстоит выяснить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Разное   интересное   интересные вещи   истории   история   находки   соцсети   фото   яйцо   
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7  комментариев
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16k
Alex 51 минуту назад
В яйце - игла!!!
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12k
Ivan 18 минут назад
Фу...
Фу...Посмотреть
Фу...
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4k
Трям 19 минут назад
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59k
pynh Полчаса назад
может это тунцзыдань и хорошо просолилось?
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Олеся К Полчаса назад
да все равно , хоть и в холодильнике лежало, как же оно не стухло за столько времени то и почему цвет красный стал
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