Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

Девочка вспомнила о нём только через три дня. Есть его она уже не хотела, но и выбрасывать тоже - яйцо было необычно маленького размера, поэтому девочка решила его сохранить - она положила его на холодильник, чтобы никто не видел. Но через пару месяцев яйцо нашли - к тому моменту оно было бордового оттенка. Фу решила положить особенное яйцо в свою шкатулку с драгоценностями. Шли годы, и повзрослев, Фу переехала из родительского дома, но недавно ее мать нашла то самое яйцо во время уборки.