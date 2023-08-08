Британская семья неожиданно нашла картину за 2 миллиона фунтов

Супружеская пара из Великобритании нашла ценную картину — её написал всемирно известный художник-пейзажист Джон Констебль. Теперь картина может стоить от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов...