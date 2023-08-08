Британская семья неожиданно нашла картину за 2 миллиона фунтов

Супружеская пара из Великобритании нашла ценную картину — её написал всемирно известный художник-пейзажист Джон Констебль. Теперь картина может стоить от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов (120-250 млн рублей).
Британец Саймон Хьюисон Крауфурд и его жена Адити нашли в своём замке неизвестную работу всемирно известного художника-пейзажиста Джона Констебля. Ранее картину посчитали подделкой, а теперь выяснилось, что это оригинал — и может стоить от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов (120-250 млн рублей). Супруги владеют замком Крауфурдленд в британском графстве Айршир, который передавался в семье по наследству в течение 800 лет. Однако в последнее время семья испытывала финансовые трудности из-за огромных сумм на содержание замка. Супруги уже подумывали продать дом — но ценная находка обещает изменить всё в лучшую сторону.
Картина на протяжении многих поколений висела на стене гостевого крыла замка. Её название — "Старый мост через Эйвон", а в раме указано имя Констебля. Когда мистер Крауфурд выставил её на аукцион 10 лет назад, её посчитали подделкой и вернули обратно. Однако специалист по антиквариату Ронни Арчер-Морган заметил картину и решил её изучить. Спустя полгода он пришёл к выводу, что она может быть подлинной, и у пары в руках "золото". В настоящий момент картина проходит профессиональную экспертизу на подлинность.
На обслуживание внушительного поместья семья тратит более 100 тыс. фунтов стерлингов в год (12,2 млн рублей), из-за чего и возникли сложности с финансами. Если всё сложится успешно, пара не будет продавать замок, и инвестирует деньги с продажи картины в его развитие.
"Я видел эту картину бесчисленное количество раз, но никогда не обращал на неё особого внимания. Теперь мы надеемся, что её продажа привнесёт в нашу жизнь перемены. Эти изменения не только для нас. Этот замок - наследие, которое, я надеюсь, будет передаваться из поколения в поколение," - сказал мистер Крауфурд.
Альбомы с набросками Констебля показывают, что художник находился в этом районе примерно в то время, когда была создана картина — в 1820-х годах. Семья Крауфурд приобрела картину в 1918 году у Джона Постла Хезелтайна, выдающегося коллекционера произведений искусства. Сам художник родился в деревне Ист-Бергхолт, Англия, в июне 1776 года, и умер в апреле 1837 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так чему радоваться? Всё еще вилами по воде написано, так что делёж шкуры ой как неблизко. Но желаю успехов.
Источник:
Супружеская пара из Великобритании нашла ценную картину — её написал всемирно известный художник-пейзажист Джон Констебль. Теперь картина может стоить от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов...