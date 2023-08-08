Британская семья неожиданно нашла картину за 2 миллиона фунтов

Картина на протяжении многих поколений висела на стене гостевого крыла замка. Её название — "Старый мост через Эйвон", а в раме указано имя Констебля. Когда мистер Крауфурд выставил её на аукцион 10 лет назад, её посчитали подделкой и вернули обратно. Однако специалист по антиквариату Ронни Арчер-Морган заметил картину и решил её изучить. Спустя полгода он пришёл к выводу, что она может быть подлинной, и у пары в руках "золото". В настоящий момент картина проходит профессиональную экспертизу на подлинность.