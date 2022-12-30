В Англии "банда" свиней держит народ в страхе

971
4
Жители английского города Силлот, графство Камбрия, обеспокоены местной группой "своенравных" свиней, которая сбежала с фермы. Банда свинок бегает по улицам, ищет еду, а иногда и пугает людей.
Банда свиней орудует на улицах английского города Силлот недавно. Оказалось, они сбежали с недавно проданных сельскохозяйственных угодий, и на данный момент жители видели по крайней мере трёх свиней, бегающих по улицам в поисках еды. Люди побаиваются "одичавших" свинок: многие написали о них в соцсетях, назвав их "огромными, быстрыми, сильными и своенравными".
По словам жителей, свиньи наносят ущерб многим угодьям, и могут представлять опасность, так как ведут себя непредсказуемо. "Они непредсказуемы и представляют опасность. Наши власти должны что-то предпринять, а также компенсировать ущерб, уже нанесённый свиньями," - написала местная жительница Диана Корли в соцсетях, опубликовав фото свиней.
Некоторые даже боятся выходить на улицу в тёмное время суток, чтобы ненароком не столкнуться со свиньями. Одна женщина даже пожаловалась каналу ВВС: "Три свиньи подошли ко мне в кромешной тьме. К счастью, я двигалась намного быстрее, чем они. Слышала, что они вырвались из загонов на ферме, и волнуюсь за их благополучие," - рассказала женщина в тв-сюжете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников
- Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
- 13 лет он спасает человеческие жизни
- Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории
Новости партнёров
Они хотят стать как Вы - Европейцами !