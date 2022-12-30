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В Англии "банда" свиней держит народ в страхе

В Англии "банда" свиней держит народ в страхе

Автор:
30 декабря 2022 21:56
Сообщество : Животные
Метки: Британия   Великобритания   животные   звери   истории   история   свиньи   свинья   фото   фотографии   
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Жители английского города Силлот, графство Камбрия, обеспокоены местной группой "своенравных" свиней, которая сбежала с фермы. Банда свинок бегает по улицам, ищет еду, а иногда и пугает людей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Британия   Великобритания   животные   звери   истории   история   свиньи   свинья   фото   фотографии   
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14  комментариев
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16k
Alex Час назад
Уже про каклов и шутить в падлу.....
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5k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
Это беженцы : Мыкола и Оксана !
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2k
vijilante 19 минут назад
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10k
kaboza 22 минуты назад
у мене всю ночь это пугает и тыгыдычит, еще и подрасло....
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Вкусные обидчики
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14k
AzuveR 38 минут назад
У них шашлык перед носом бегает,а они его боятся.
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830
ohrana_chel 42 минуты назад
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14k
Yorge Час назад
на окраине так уже давно.
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3k
lekha-fil Час назад
"К счастью, я двигалась намного быстрее, чем они. "?!!! Быстрее чем свиньи? Х*у*ета написана.
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