В Англии "банда" свиней держит народ в страхе

Некоторые даже боятся выходить на улицу в тёмное время суток, чтобы ненароком не столкнуться со свиньями. Одна женщина даже пожаловалась каналу ВВС: "Три свиньи подошли ко мне в кромешной тьме. К счастью, я двигалась намного быстрее, чем они. Слышала, что они вырвались из загонов на ферме, и волнуюсь за их благополучие," - рассказала женщина в тв-сюжете.