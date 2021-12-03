Названы победители и финалисты конкурса уличной фотографии Street Photography Awards 2021

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Фонд Street Photographers Foundation назвал лучших уличных фотографов этого года. Эта организация посвящена уличной фотографии и была создана с целью обеспечить начинающих фотографов, художников и дизайнеров платформой для демонстрации их работ и предоставить им новые возможности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Street Photography Awards Ynews искусство конкурс фотографии творчество уличная фотография фотография
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