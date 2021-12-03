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Названы победители и финалисты конкурса уличной фотографии Street Photography Awards 2021

Названы победители и финалисты конкурса уличной фотографии Street Photography Awards 2021 (18 фото)

Автор:
03 декабря 2021 17:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Street Photography Awards   Ynews   искусство   конкурс фотографии   творчество   уличная фотография   фотография   
428
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Фонд Street Photographers Foundation назвал лучших уличных фотографов этого года. Эта организация посвящена уличной фотографии и была создана с целью обеспечить начинающих фотографов, художников и дизайнеров платформой для демонстрации их работ и предоставить им новые возможности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Street Photography Awards   Ynews   искусство   конкурс фотографии   творчество   уличная фотография   фотография   
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RALEXXX Час назад

Вагон Нью-Йоркской подземки. Маршрут 96th St., Manhattan - Coney Island, Brooklyn.
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449
Mixan Час назад
Как то не особо цепляют эти фото западных фотографов ..
Толерантность и прочее зашкаливает Вот это например

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