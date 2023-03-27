В Ангарске мужик вломился в офис микрозаймов и украл пачку билетов из банка приколов

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И оформил себе срок за эти фантики.
Отчаянный грабитель решил «обнести» контору микрозаймов. Под это дело он надел черную маску и взял пакет для богатого «улова».
В общем, вошёл и потребовал деньги. Ну а сотрудница не растерялась и всучила ему пачку билетов из банка приколов.
Он даже не разобрался, что это фальшивки - сунул добычу в пакет и скрылся. Его уже задержали по горячим следам и отправили в СИЗО.
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Мужчины (36 и 37 лет) готовились к преступлению обстоятельно и заранее. Они арендовали машину, подготовили сменные номера и маски с вырезами для глаз. 5 октября 2018 г. на съемном авто они отправились в Сарапул, где напали на почтовое отделение по ул. Ефима Колчина.
Ворвавшись в офис, они потребовали от сотрудников передачи денег, угрожая предметами, «которые имели внешнее сходство с автоматом АК-74 и пистолетом Макарова». Подтверждая серьезность своих намерений, один из разбойников выстрелил из пистолета в пол.
В итоге был похищен мешок с деньгами. Добычей злодеев стали 835 рублей – в мешке находились монеты номиналом в 10 копеек каждая."(с)