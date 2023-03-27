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В Ангарске мужик вломился в офис микрозаймов и украл пачку билетов из банка приколов

В Ангарске мужик вломился в офис микрозаймов и украл пачку билетов из банка приколов

Автор:
27 марта 2023 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: Ангарск   Пакет   билеты банка приколов   грабитель   деньги   маска   микрозаймы   офис   
1329
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И оформил себе срок за эти фантики.

Отчаянный грабитель решил «обнести» контору микрозаймов. Под это дело он надел черную маску и взял пакет для богатого «улова».

В общем, вошёл и потребовал деньги. Ну а сотрудница не растерялась и всучила ему пачку билетов из банка приколов.

Он даже не разобрался, что это фальшивки - сунул добычу в пакет и скрылся. Его уже задержали по горячим следам и отправили в СИЗО.

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Метки: Ангарск   Пакет   билеты банка приколов   грабитель   деньги   маска   микрозаймы   офис   
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18  комментариев
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590
ruslan d 2 часа назад
Вся тюряга ржать будет
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8k
Артём 11 минут назад
"До 10 лет тюрьмы грозит двум рецидивистам из Ижевска за разбойное нападение на отделение почты, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчины (36 и 37 лет) готовились к преступлению обстоятельно и заранее. Они арендовали машину, подготовили сменные номера и маски с вырезами для глаз. 5 октября 2018 г. на съемном авто они отправились в Сарапул, где напали на почтовое отделение по ул. Ефима Колчина.
Ворвавшись в офис, они потребовали от сотрудников передачи денег, угрожая предметами, «которые имели внешнее сходство с автоматом АК-74 и пистолетом Макарова». Подтверждая серьезность своих намерений, один из разбойников выстрелил из пистолета в пол.
В итоге был похищен мешок с деньгами. Добычей злодеев стали 835 рублей – в мешке находились монеты номиналом в 10 копеек каждая."(с)
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525
Вася Васильев 17 минут назад
В микрозаймах работают только ублюдки. Надеюсь кореша этого грабителя сожгут это заведение вместе с сотрудниками.
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44k
turyst 18 минут назад
Деньги лопатой гребут, а камеру с нормальным микрофоном, поставить не могут!
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769
Евгений 23 минуты назад
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17k
RDen 51 минуту назад
а за что в камеру то? Быстро деньги - мошенники, ещё и бабло выдали из киоска Роспечать
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17k
Bill 53 минуты назад
Так по факту, он же не украл ничего ценного. За что срок?
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24
Мамба Bill 49 минут назад
Квалификация будет по направленности умысла. То есть как покушение на хищение.
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32k
Юр21 Час назад
Тот случай когда пох на обоих, один долбоиоб, а вторые контора-обдираловка.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
В задумчивости...Что делали пачки фальшивок в офисе микрозайма?
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24
Мамба Дядюшка Ау 47 минут назад
Зайди в любое отделение банка (хотя бы того же Сбера). Там в каждой кассе за стеклом на видном месте лежат фальшивые пачки денег, к которым снизу прикреплен проводок.
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83
анатоль Дядюшка Ау 47 минут назад
наверно специально для нариков держали, чтобы в случае грабежа им отдать
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11k
Shtoppi 2 часа назад
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
даже как то жалко его
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