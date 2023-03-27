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В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так

В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так

Автор:
27 марта 2023 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: зумер   клуб   мужик   орехово-зуево   парень   пенсионер   перцовка   подросток   
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Он явно не рассчитал силы.

Несовершеннолетний парень всю ночь отдыхал в клубе, а утром вышел и решил справить нужду прямо на улице. Проходящий мимо пенсионер сделал замечание, а зумер его обматерил.

На крик подоспел мужик и попытался унять недоросля. Ну а тот достал перцовку и щедро полил ей…. нет, не мужика, а воздух. То ли был сильно пьян и промахнулся, то ли мужчина оказался опытным бойцом и ловко увернулся. И навалял парню.

Как сообщают, мать паренька собирается писать заявление - потому что он несовершеннолетний. А почему тогда был в клубе и пил, это уже остаётся «за кадром».


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Метки: зумер   клуб   мужик   орехово-зуево   парень   пенсионер   перцовка   подросток   
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16  комментариев
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68
Александр Сергеев Час назад
На мамашу написать встречное заявление,пускай со службой опеки разбирается потом.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 2 минуты назад
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3k
Feathery 14 минут назад
Компот одобряет...

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1k
Сергей 21 минуту назад
Бабе только переводчиком идти работать (Он начал орать матом.. Бл.я.дь) (Он начал материться Бл.я.дь)
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367
Руслана Тарасова Полчаса назад
Ролик , прям бальзам на душу. У себя в городе насмотрелись на этих несовершеннолетних обдолбышей, которые точно знают, что им ничего не будет, что бы они не творили. И они творят! Судя по тому, как это недоросль привычно достал и залил человека перцовкой, делает это он не в первый раз. И похоже, до этого ему все сходило с рук. Очень хочу, что бы эта мразь присела , хотя бы на годик.
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
ндя ситуёвина.
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4k
Александр Полчаса назад
И буквально совсем недавно комментаторы критиковали мэра Оренбурга , который сказал, что молодежь сейчас не знает, что такое отвечать за слова....
И вот вам защитники молодежи, подтверждение того, что насилие, очень даже полезно и способно лучше всяких слов донести до сознания молодежи, принципы поведения в обществе.
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3k
xbrat 46 минут назад
Малолетние д*здюки шакалята, прыгнули и обосрались. Нужно было всей гопкомпании лещей дать. Мать собралась писать заявление... может встречное в ювиналочку, что не следит за своим малолетним г*вн*м?!
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28k
Ваня 50 минут назад
хорошо выпоротый ребенок не нуждается в нотациях...
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210
Александр 54 минуты назад
Несовершеннолетний пьяный, обдолбанный, нарушает закон - к мамаше может службу опеки прислать надо, понятно что это не ребёнок, но она же хочет заявление писать, значит работать должно в обе стороны.
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12k
кот базилий 55 минут назад
Матери паренька не заявление в полицию надо писать, а сухари ему сушить. При таком образе жизни скоро сядет или сторчится. Что быстрей?
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12k
кот базилий 57 минут назад
Ночь, клуб - зона. Вот такие два зумра таксиста забили после клуба. По 9 лет дали дуракам ...мало.
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4k
Александр 57 минут назад
"Как сообщают, мать паренька собирается писать заявление - потому что он несовершеннолетний."
Ну и держи тогда своего ушлёпка дома на контроле до совершеннолетия... А то, как залу#аться, так им всем можно, а как по рогам получать за базар свой тухлый и действия ублюдочные, так: "Он ещё несовершеннолетний!" Тьфу, блин, бесят!!!
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26k
Serg2001 59 минут назад
Почему-то не удивляет, что у такой мамаши такой опе@дол сынок.
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403
Dima Час назад
добро должно быть с кулаками !
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18k
Александр Час назад
Битие определяет сознание
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August

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