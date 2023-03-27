В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так

Он явно не рассчитал силы.
Несовершеннолетний парень всю ночь отдыхал в клубе, а утром вышел и решил справить нужду прямо на улице. Проходящий мимо пенсионер сделал замечание, а зумер его обматерил.
На крик подоспел мужик и попытался унять недоросля. Ну а тот достал перцовку и щедро полил ей…. нет, не мужика, а воздух. То ли был сильно пьян и промахнулся, то ли мужчина оказался опытным бойцом и ловко увернулся. И навалял парню.
Источник:
Источник:
Как сообщают, мать паренька собирается писать заявление - потому что он несовершеннолетний. А почему тогда был в клубе и пил, это уже остаётся «за кадром».
Источник:
- Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения
- Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой
- Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии
- В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
- В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
И вот вам защитники молодежи, подтверждение того, что насилие, очень даже полезно и способно лучше всяких слов донести до сознания молодежи, принципы поведения в обществе.
Ну и держи тогда своего ушлёпка дома на контроле до совершеннолетия... А то, как залу#аться, так им всем можно, а как по рогам получать за базар свой тухлый и действия ублюдочные, так: "Он ещё несовершеннолетний!" Тьфу, блин, бесят!!!