В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так

Несовершеннолетний парень всю ночь отдыхал в клубе, а утром вышел и решил справить нужду прямо на улице. Проходящий мимо пенсионер сделал замечание, а зумер его обматерил.

На крик подоспел мужик и попытался унять недоросля. Ну а тот достал перцовку и щедро полил ей…. нет, не мужика, а воздух. То ли был сильно пьян и промахнулся, то ли мужчина оказался опытным бойцом и ловко увернулся. И навалял парню.