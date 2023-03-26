В Подмосковье подростки залили газом мужика, чтобы «хайпануть»

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И засняли всё на видео, даже свои лица.
У подмосковной «Пятёрочки» собралась группа «зумеров». Подбадривая себя матерными выкриками, они подошли к мужику, котороый стоял возле магазина и один из них выпустил струю из газового баллончика ему в лицо.
Его «приятели» это засняли.
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С учётом того, что всё попало на видео, с парнями и их родителями могут вскоре плотно пообщаться полицейские.
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В Германии , начиная с '33 года ТОЧНО ЗНАЛИ как это лечить.
А сегодня лоботомия и стерилизация в отношении эдаких "личностей" считается негуманной и незаконной.
Пусть лучше отправляются в колонии, наберутся там опыта и обратно в общество.
ДА ?!?!
У хороших знакомых, ребёнок после школы пришёл домой, и решил покататься на велике с друзьями. Упал. Сломал руку. Так родителей два месяца таскали в отдел, показания давать! Чуть родительских прав не лишили!
У других - ребёнок катался на тарзанке самодельной, упал, и лоб расшиб. Швы накладывали. Тоже затаскали родителей. Хотя родители в обоих случаях на работе были.
А ты про телесные наказания.
надо взять бутылку, приставить ее к глазу этого "героя" с балончиком. и всадить ее по мере физических возможностей.
Мы наблюдаем дефицит старших, которые будут пистить эту школоту. Загонять её под парты и ссать сверху.
Ну бомжик конечно вообще не при делах, но тоже, нехер вонять рядом с магазином.
И вот в 90-е пришли ребята и дали всем свободы, ему побираться у магаза, себе строить яхты 300 метров.
какое общество такие и детишки
Сейчас даже если в классе урод какой завёлся - хрен что сделаешь, если сами родители не захотят! Ни на второй год оставить нельзя, ни двойки ставить нельзя, ни перевести нельзя без заявления родителей!