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В Подмосковье подростки залили газом мужика, чтобы «хайпануть»

В Подмосковье подростки залили газом мужика, чтобы «хайпануть»

Автор:
26 марта 2023 18:20
Сообщество : Криминал
Метки: Зумеры   Подмосковье   видео   газовый баллончик   мужик   подростки   пятерочка   
2446
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И засняли всё на видео, даже свои лица.

У подмосковной «Пятёрочки» собралась группа «зумеров». Подбадривая себя матерными выкриками, они подошли к мужику, котороый стоял возле магазина и один из них выпустил струю из газового баллончика ему в лицо.

Его «приятели» это засняли.

С учётом того, что всё попало на видео, с парнями и их родителями могут вскоре плотно пообщаться полицейские.

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Метки: Зумеры   Подмосковье   видео   газовый баллончик   мужик   подростки   пятерочка   
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38  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
ушлёпки малолетние.
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−3
Александр 5 минут назад
а ведь их кто то так воспитывал...
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7k
Stranger 8 минут назад
У нас на школьном крыльце шпана малолеткам регулярно "заливала газом" в лицо, чисто для прикола. Только мобилок в те времена не существовало чтобы заснять. Всем было пофиг. А сейчас вот хайп на всю страну.
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48k
Элек Мек 8 минут назад
Тварёныши.
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487
Андрей Рылов 16 минут назад
Это уже на уголовку тянет: применение спец. средств могут инкриминировать как вооруженное нападение с хулиганскими целями. "Бакланку" заслужили.
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2k
Василий Афиногенов 20 минут назад
биомусор малолетний!
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2k
vijilante 20 минут назад
У ребятишек явные дегенеративные повреждения мозга.
В Германии , начиная с '33 года ТОЧНО ЗНАЛИ как это лечить.
А сегодня лоботомия и стерилизация в отношении эдаких "личностей" считается негуманной и незаконной.
Пусть лучше отправляются в колонии, наберутся там опыта и обратно в общество.

ДА ?!?!
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19k
speaktr-st 24 минуты назад
Если власти не обратят на поведение молодежи пристального внимания, мы дождемся, что этих детишек начнут ловить и калечить. Если родители ушлёпков не понимают, что их выпердыши приносят обществу проблемы, то должны быть готовы потом всю жизнь их лечить.
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46k
Alex Ivanov Полчаса назад
Вот реально школа у нас неадекват..изучают мировую культуру, религию, как трахаться и не залететь, как делать инвестиции,примтяжение куллона, сколько молекул в молле, эстетика...и много чего интересного для их родителям. УГОЛОВНЫЙ кодекс изучайте каждый день с 14 лет и чё вам будет за эти сэлфи)) Тут по раскладу не понятно,что там у мужика с глазами, и сколько покемонам лет, но по опыту средняя тяжесть. Пердуны малолетние в группе по сговору, ну максимум трояк на душу населения. Для них максимум будет 2 года, выйдут по достижении 18 лет, а если родаки конкретные то и условка, ну очень вероятна.
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41k
Лесли 🥰 37 минут назад
Выродки малолетние! Надеюсь у их родителей хари от гордости треснули по швам!
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1k
Вадик Бондаренко 44 минуты назад
А как их бить будут сразу плакать и маму звать....
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11k
Shtoppi 44 минуты назад
Интересно где эти ублюдочные кретины газовый баллончик взяли? Если родители дали, то желаю им скорейшего лишения родительских прав.
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1k
Лебовски 50 минут назад
Этих ублюдков видимо мухи выходили, когда они пятнами на стене висели....
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44k
turyst 54 минуты назад
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119
Иванов turyst Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Axel Час назад
Пусть не уголовку этим выродкам, но вот телесные наказания хорошо бы вернуть. Пару десятков плетей и глядишь хорошие дети стали бы с надеждой на светлое будущее.
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22k
ЦСКА Час назад
ЛОВЯТ!!??
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2k
Артур Котовой Час назад
Газовой баллончик это средство самообороны, со всеми вытекающими. Тоже самое если электрошокером ходить и бить всех. Надеюсь сядут на бутылку
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162
twincam Артур Котовой Полчаса назад
зачем садить упоротого с балончиком на бутылку, скорее всего для него это привычно.
надо взять бутылку, приставить ее к глазу этого "героя" с балончиком. и всадить ее по мере физических возможностей.
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3k
kleyman Час назад
Эм, и чо? Малолетние всегда сбивались в стайки, если старшие их не пистили, и не приучали добывать для них всякое, то так себя они и будут вести.
Мы наблюдаем дефицит старших, которые будут пистить эту школоту. Загонять её под парты и ссать сверху.
Ну бомжик конечно вообще не при делах, но тоже, нехер вонять рядом с магазином.
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119
Иванов kleyman Полчаса назад
По моему от тебя смердит куда сильнее чем от бомжей.
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3k
Олег Данилов Час назад
Общественное бытие определяет общественное сознание (с) Карл Маркс

какое общество такие и детишки
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28k
Ваня Час назад
ну вот малолетние пистюки влетели двумя ногами в маргарин...
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1k
Росомаха 2 часа назад
Как говорится - от осинки не родятся апельсинки....
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