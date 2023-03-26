"Жаль, что не договорились с лицом Бреда Питта": телеканал Украины с помощью нейросети "победил" российского актёра

Российский актёр Прохор Дубравин снялся в сериале украинского телеканала "СТБ". Но на премьерном показе зрители заметили подмену.
С помощью технологии "дипфейк" в сериале "Последнее письмо любимого" лицо российского актёра Дубравина заменили на лицо украинца Дмитрия Саранскова.
На этот факт обратил внимание коллега украинского артиста Пётр Крылов. «Неужели Прохор сделал пластическую операцию, чтобы появиться в украинском сериале? Нет! «Пластическую операцию» ему сделал телеканал СТБ», - написал он на страничке своей соцсети.
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Также Крылов спрашивал у Саранскова, знает ли тот, что его лицо используют в сериале, однако ответа на вопрос не получил. Кстати, зрители также обратили внимание на артикуляцию главных героев и заметили, что, похоже, они изначально разговаривали на русском языке, а после была наложена украинская озвучка.
Скорее всего, телеканал решил подстраховаться после предыдущего скандала с сериалом "Крепостная", снятом на русском языке. Создатели фильма не только заранее поработали над дубляжом, но и убрали изображение российского актёра.
Сам же Дубравин, узнав о том, что из сериала вырезали его лицо, лишь посмеялся, заметив: "Жаль, что украинцам не удалось договориться с лицом Бреда Питта".
Премьера сериала намечена на понедельник, 27 марта.
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