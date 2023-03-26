"Жаль, что не договорились с лицом Бреда Питта": телеканал Украины с помощью нейросети "победил" российского актёра

Также Крылов спрашивал у Саранскова, знает ли тот, что его лицо используют в сериале, однако ответа на вопрос не получил. Кстати, зрители также обратили внимание на артикуляцию главных героев и заметили, что, похоже, они изначально разговаривали на русском языке, а после была наложена украинская озвучка.



