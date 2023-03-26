Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Трех часов не хватило, чтобы побить собственный рекорд времени беспосадочного перелета, но было принято абсолютно верное решение сесть на ВПП аэродрома в цивилизации и сохранить целостность аэростата, а не лететь ещё 3-4 часа и пытаться посадить шар в тундре и возможно без посторонней помощи...

Ну а мы поздравляем команду с рекордом и ждем новых, невероятных путешествий!