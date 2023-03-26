Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло решили утереть нос японцам и побить мировой рекорд по дальности полёта на воздушном шаре.
В далёком 1994 году японские пилоты Chikatsu Kakinuma и Michio Kanda пролетели на тепловом аэростате 2 366 км. С тех пор на такое дальнее расстояние перелеты не совершались. Но неутомимый путешественник Конюхов решил, что такое положение дел нужно исправлять и вместе с Иваном Меняйло решили пролететь от Мурманской области до Красноярского края.
Для полета был изготовлен уникальный аэростат, объем его оболочки составляет 12 тыс. кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания.
Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат «ФосАгро» на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.
Всю рекордную дистанцию путешественники проходили в коридоре 67–70 градусов северной широты. Максимальная высота составила 5,8 километра, а максимальная скорость — 109 км/ч.
Путешественники преодолели расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше. Рекордный результат достигнут за 42ч 12м 47с. Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 03:24 по МСК аэростат «ФосАгро» совершил посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты.
Этот полёт уникален еще и тем, что тепловой аэростат с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана – Баренцева и Карского.
Трех часов не хватило, чтобы побить собственный рекорд времени беспосадочного перелета, но было принято абсолютно верное решение сесть на ВПП аэродрома в цивилизации и сохранить целостность аэростата, а не лететь ещё 3-4 часа и пытаться посадить шар в тундре и возможно без посторонней помощи...
Ну а мы поздравляем команду с рекордом и ждем новых, невероятных путешествий!
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Интересно, а сколько больше бабла удалось путешественникам в этот раз развести очередных спонсоров?