FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2541 пост • 515 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Автор:
26 марта 2023 09:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Иван Меняйло   Федор Конюхов   видео   воздушный шар   рекорд   север   
1298
5
2

Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло решили утереть нос японцам и побить мировой рекорд по дальности полёта на воздушном шаре.

В далёком 1994 году японские пилоты Chikatsu Kakinuma и Michio Kanda пролетели на тепловом аэростате 2 366 км. С тех пор на такое дальнее расстояние перелеты не совершались. Но неутомимый путешественник Конюхов решил, что такое положение дел нужно исправлять и вместе с Иваном Меняйло решили пролететь от Мурманской области до Красноярского края.

Для полета был изготовлен уникальный аэростат, объем его оболочки составляет 12 тыс. кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания.



Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат «ФосАгро» на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.


Всю рекордную дистанцию путешественники проходили в коридоре 67–70 градусов северной широты. Максимальная высота составила 5,8 километра, а максимальная скорость — 109 км/ч.


Путешественники преодолели расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше. Рекордный результат достигнут за 42ч 12м 47с. Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 03:24 по МСК аэростат «ФосАгро» совершил посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты.


Этот полёт уникален еще и тем, что тепловой аэростат с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана – Баренцева и Карского.


Трех часов не хватило, чтобы побить собственный рекорд времени беспосадочного перелета, но было принято абсолютно верное решение сесть на ВПП аэродрома в цивилизации и сохранить целостность аэростата, а не лететь ещё 3-4 часа и пытаться посадить шар в тундре и возможно без посторонней помощи...

Ну а мы поздравляем команду с рекордом и ждем новых, невероятных путешествий!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Иван Меняйло   Федор Конюхов   видео   воздушный шар   рекорд   север   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
87k
Taras Kozalupko Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Billi_Bons 15 минут назад
а Фёдор работать не пробовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Полчаса назад
Неудачниками столетия, признаны два вора, которые попытавшись ограбить дом Фёдора Конюхова, наткнулись на хозяина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ron Час назад
не могу придумать, нахуа это всё... видимо, я мало знаю о воздухоплавании ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev Час назад
"Путешественники преодолели расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше." (с)
Интересно, а сколько больше бабла удалось путешественникам в этот раз развести очередных спонсоров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов Час назад
Это они готовятся напасть на Америку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71521



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
Александр Фатюшин: советский Марлон Брандо
В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
Набирающие популярность в сообществах
"Леруа Мерлен" уходит из России
"Леруа Мерлен" уходит из России
Сказка о дружбе, психических расстройствах и которыбах за авторством Митинской Бабы-яги⁠⁠
Сказка о дружбе, психических расстройствах и которыбах за авторством Митинской Бабы-яги⁠⁠
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#интересно#автомобили#автомир#дтп#Фотографии#кино#сарказм#поезд
#Юмор#забавно#люди#машина#животные#авто аварии#Мемы#Прикол#интересное
#фото#США#СССР#аварии#криминал#картинки#Приколы#подборка#отпуск
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Экстремалка из Якутии едва не погибла, пытаясь установить рекорд России Экстремалка из Якутии едва не погибла, пытаясь установить рекорд России Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд Экстремал установил мировой рекорд, пройдя между воздушными шарами на высоте 1800 метров Экстремал установил мировой рекорд, пройдя между воздушными шарами на высоте 1800 метров

На что жалуетесь?

Вернуться