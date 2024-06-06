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В США воздушный шар с людьми врезался в линию электропередач

В США воздушный шар с людьми врезался в линию электропередач

Автор:
06 июня 2024 09:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   воздушный шар   крушение   лэп   происшествие   фото   
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Три человека получили ожоги, когда их воздушный шар налетел на линию электропередач в Индиане. По данным Федерального управления гражданской авиации, крушение произошло в воскресенье вечером неподалёку от Хеброна, примерно в 80 км к югу от Чикаго.

Как рассказали очевидцы, при ударе воздушного шара о ЛЭП произошла вспышка, а затем летательный аппарат упал на землю.

"Электрический ток прошёл от линии электропередач к корзине и ранил трёх человек", - говорится в заявлении пожарной службы Лоуэлла, которая прибыла на место происшествия.

Пассажиров в тяжёлом состоянии доставили вертолётом в больницы Чикаго. Пилота аэростата, который также получил серьёзные ожоги, отвезли на машине скорой помощи в больницу Краун-Пойнта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   воздушный шар   крушение   лэп   происшествие   фото   
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Fuchsia
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