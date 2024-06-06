В США воздушный шар с людьми врезался в линию электропередач

Три человека получили ожоги, когда их воздушный шар налетел на линию электропередач в Индиане. По данным Федерального управления гражданской авиации, крушение произошло в воскресенье вечером неподалёку от Хеброна, примерно в 80 км к югу от Чикаго.
Как рассказали очевидцы, при ударе воздушного шара о ЛЭП произошла вспышка, а затем летательный аппарат упал на землю.
"Электрический ток прошёл от линии электропередач к корзине и ранил трёх человек", - говорится в заявлении пожарной службы Лоуэлла, которая прибыла на место происшествия.
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Пассажиров в тяжёлом состоянии доставили вертолётом в больницы Чикаго. Пилота аэростата, который также получил серьёзные ожоги, отвезли на машине скорой помощи в больницу Краун-Пойнта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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