В США воздушный шар с людьми врезался в линию электропередач

Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%

Шпионская история рекорда: как немцы на воздушном шаре прилетели в российскую глушь

Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Воздушный шар упал на дом в Бразилии

"Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат...

В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью