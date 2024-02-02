Как сделать домашний холодильник

Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас

Медведь совершил набег на чужой холодильник

Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были...

Конюхов и Меняйло установили новый рекорд на воздушном шаре

Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам