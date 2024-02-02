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Как сделать домашний холодильник

Как сделать домашний холодильник

Автор:
02 февраля 2024 08:13
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   Холодильник   круто   сделай сам   север   холод   
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Если у вас вдруг на крайнем Севере нет холодильника, то в принципе это не большая проблема. Есть возможность посмотреть этот ролик и всему научиться.

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Метки: Видео   Холодильник   круто   сделай сам   север   холод   
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2  комментария
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26k
Сибиряк Полчаса назад
нахрена там вообще холодильник?
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237
Виктория 15 минут назад
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