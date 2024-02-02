Как сделать домашний холодильник

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Если у вас вдруг на крайнем Севере нет холодильника, то в принципе это не большая проблема. Есть возможность посмотреть этот ролик и всему научиться.
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Метки: Видео Холодильник круто сделай сам север холод
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