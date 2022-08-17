20 сильных фильмов, получивших «Золотую пальмовую ветвь» в 21 веке, о половине из которых вы услышите впервые

Судите сами, с 1939 года и до 2000 года среди победителей как зрительский хит можно выделить не так много фильмов: «Шербурские зонтики» (1964), «Таксист» (1976), «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Криминальное чтиво» (1994). Жителям восточной Европы также известен фильм «Летят журавли», который стал победителем в 1958 году.

Тут ещё дело в том, что чаще всего победителями оказываются социальные драмы, просмотр которых может как следует пройтись по вашему эмоциональному состоянию и погрузить в беспросветную тьму. А такое нравится далеко не всем любителям кино.

Сейчас мы перечислим всех лауреатов «Золотой пальмовой ветви» в 21 веке, а вы посчитайте, сколько фильмов вы смотрели и о скольких вообще что-то слышали. В этом списке мы упомянем только художественные фильмы, которые получали награду. В 2004 году в Каннах выиграла американская документалка «Фаренгейт 9/11». Такое произошло ли во второй раз за всю историю фестиваля. А ещё из-за пандемии его не проводили в 2020 году. Так что не удивляйтесь, что 2004 и 2020 годы пропущены.

Итак, перед вами победители престижнейшей кинопремии, о половине из которых вы при этом услышите впервые. Магия Каннского фестиваля!

2001 год — «Комната сына» (Италия)