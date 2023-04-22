Жуткие фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

А что вы скажете о хоррорах, в основу которых легли реальные истории? Да-да, некоторые ужастики — это не всегда чья-то сумасшедшая, напичканная жуткими деталями, фантазия, а суровая действительность, которая однажды застала каких-то людей врасплох.

Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов, чьи сюжеты повествуют о событиях, которые когда-то произошли на самом деле.

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