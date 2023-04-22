Жуткие фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Многие люди любят фильмы ужасов за то, что они могут рассказать увлекательную историю и при этом пощекотать нервишки (такой лёгкий способ зарядиться небольшой дозой адреналина). Ведь почему бы не получать удовольствие, если всё происходящее на экране всего лишь выдумка сценариста? Вы тоже относитесь к числу таких любителей?
А что вы скажете о хоррорах, в основу которых легли реальные истории? Да-да, некоторые ужастики — это не всегда чья-то сумасшедшая, напичканная жуткими деталями, фантазия, а суровая действительность, которая однажды застала каких-то людей врасплох.
Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов, чьи сюжеты повествуют о событиях, которые когда-то произошли на самом деле.
Психо
Год выхода: 1960
Сюжет: Девушка по имени Мэрион Крэйн недовольна отношениями со своим парнем Сэмом Лумисом. Пара не может пожениться из-за долгов последнего. Мэрион совершает спонтанную кражу большой суммы денег и решает покинуть город, чтобы начать жизнь с чистого листа. По пути она останавливается на ночь в мотеле, которым управляет крайне странный юноша Норман Бейтс.
События, на которых основан фильм: В основе фильма лежит подлинная история маньяка из штата Висконсин Эда Гина.
Изгоняющий дьявола
Год выхода: 1973
Сюжет: Известная актриса сталкивается с невероятным горем — её маленькая дочь начинает вести себя крайне странным образом. Женщина обращается к врачам, которые уверены, что это психическое заболевание. Но каким именно диагнозом страдает девочка, понять они не в состоянии. Специально приглашённый священник подозревает, что ребёнок одержим злой сущностью.
События, на которых основан фильм: В основе истории лежит реальный случай. Он произошёл в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури. В 1949 году католический священник Раймонд Дж. Бишоп проводил сеанс экзорцизма над мальчиком, который якобы столкнулся со злыми сущностями после того, как воспользовался спиритической доской.
Открытое море
Год выхода: 2003
Сюжет: Сьюзан и Дэниел — молодая пара, решившая провести незабываемый отдых на Багамах. Они заказывают места на катере для любителей дайвинга. Никто из них не подозревает о том, чем может закончиться увлекательное погружение на дно океана.
События, на которых основан фильм: Событие, послужившее сюжетом для фильма, произошло в 1988 году в Австралии с супругами Томом и Айлин Лонерган. Супружеская пара пропала возле Большого Барьерного рифа в Коралловом море. Их тела так и не были найдены.
Техасская резня бензопилой
Год выхода: 1974
Сюжет: Салли и её брат Франклин решают отправиться на кладбище в Техасе, где похоронен их дедушка. Оказавшись на месте, они решают не только навестить могилу, но и осмотреть ферму, в которой ранее жил их родственник. Вскоре они замечают, что по соседству с ними находится ещё одна ферма, на которой живёт жуткая семейка рабочих скотобойни.
События, на которых основан фильм: Некоторые элементы фильмы были основаны на преступлениях, совершённых серийным убийцей Эдом Гином в Висконсине в 1950-х годах.
Американское преступление
Год выхода: 2007
Сюжет: Домработница Гертруда Банижевски держит в заточении в подвале своего дома девушку-подростка по имени Сильвия, так как оплата за её содержание не поступила вовремя.
События, на которых основан фильм: Фильм основан на реальной истории пытки и убийства Сильвии Лайкенс домохозяйкой Гертрудой Банишевски. События произошли в 1965 году.
Обряд
Год выхода: 2011
Сюжет: Студент духовной семинарии отправляется в Ватикан учиться новому делу, а именно экзорцизму. При этом парень серьёзно сомневается и в религии, и в столь противоречивой практике. Однако после того, как он знакомится с известным экзорцистом отцом Лукасом, его скептицизм начинает стремительно таять.
События, на которых основан фильм: Создан на основе книги The Making of a Modern Exorcist, опубликованной журналистом Мэттом Баглио. В ней он рассказал удивительную историю католического священника, который сталкивался с феноменом одержимости лично.
Съеденные заживо
Год выхода: 1976
Сюжет: Старик-психопат Джадд держит в своём мотеле «Звёздный свет» огромного крокодила. Становится очевидно, что постояльцам, которые отважатся остановиться в этом месте на ночлег, явно не повезёт.
События, на которых основан фильм: Кинокартина основана на истории американского серийного убийцы Джо Болла, который держал пруд с аллигаторами.
Убийца в социальной сети
Год выхода: 2011
Сюжет: Филип Маркофф — медик, подающий надежды. Его жизнь можно было бы назвать практически идеальной, если бы не его странное хобби.
События, на которых основан фильм: Фильм был снят по реальным событиям произошедшим в США в 2009 году.
Зодиак
Год выхода: 2007
Сюжет: Сан-Франциско пребывает в ужасе, так как по его улицам расхаживает преступник, совершающий кровавые убийства. Однако убийца нисколько не боится полицейских. Напротив, он буквально насмехается над ними и даже присылает им зашифрованные письма.
События, на которых основан: История серийного убийцы по прозвищу «Зодиак», который так и не был пойман полицией.
Птицы
Год выхода: 1963
Сюжет: В центре событий оказывается молодая аристократка Мелани Дэниелз. В небольшом прибрежном городке, где она знакомится с молодым адвокатом Митчем Бреннером, начинают происходить крайне необъяснимые события. На жителей населённого пункта нападают птицы.
События, на которых основан фильм: В 1961 году город Капитола, который находится в штате Калифорния, был неожиданно атакован сотнями серых буревестников. Птицы нападали на прохожих, врезались в окна и стены домов. Согласно одной из версий, изменение в поведении птиц было спровоцировано отравлением токсинами моллюсков.
Связанные насмерть
Год выхода: 1988
Сюжет: Братья Эллиот и Бев — идентичные близнецы. Они вдвоём занимаются медициной и всячески помогают друг другу в работе. Однажды их клинику посещает кинозвезда Клэр. Близнец по имени Бев влюбляется в неё первым. Девушка, сама того не осознавая, начинает встречаться сразу с обоими братьями.
События, на которых основан фильм: Прототипами для героев выступили реальные однояйцевые братья-близнецы Стюарт и Cирил Маркусы, которые жили в Нью-Йорке и практиковались в гинекологии. Оба загадочным образом скончались в 1975 году.
247 градусов по Фаренгейту
Год выхода: 2011
Сюжет: Четверо друзей отправляются в дом на берегу озера, чтобы хорошо провести выходные. Однако отдых превращается в сущий кошмар, когда трое из них оказываются запертыми в горячей сауне.
События, на которых основан фильм: Киноистория основана на реальном случае. Он произошёл в штате Джорджия. Четверо друзей отправились в сауну. В какой-то момент один из них ушёл в уборную, а остальных запер в парной. Ко всему прочему, нерадивый товарищ ещё и уснул. Заложники просидели в ловушке больше 10 часов. К счастью, все из них остались в живых.
Винчестер. Дом, который построили призраки
Год выхода: 2018
Сюжет: Сара Винчестер — наследница известной компании по производству оружия. Вдова живёт в огромном особняке, имеющем странную архитектуру и крайне запутанные коридоры. По указаниям женщины дом постоянно перестраивается. У Сары есть цель — построить ловушку для призраков, которые решили уничтожить клан Винчестеров.
События, на которых основан: История реального дома Винчестеров, в котором происходили загадочные события.
Бонус: Монстр: История Джеффри Дамера (сериал)
Год выхода: 2022
Сюжет: Парень по имени Джеффри ведёт довольно замкнутый образ жизни. С виду он приятный и обыкновенный тихий парень. Однако некоторые люди догадываются, что Джеффри не так прост, каким ему хочется показаться.
События, на которых основан фильм: История серийного убийцы, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами.
Источник:
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Это тоже "рассказ очевидца, основанный на реальных событиях"?
Что-то подобное испытывают и местные лайкодрочеры. Причём есть индивиды, которым даже общение не нужно, они редко отвечают на комментарии в свой адрес, их интересует только циферки в рейтинге.