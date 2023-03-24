В 2023 году в Москве появятся 14 новых пригородных вокзалов

Остальные 11 пригородных вокзалов МЦД находятся в активной фазе строительства/реконструкции:

Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4

В рамках первого этапа реконструкции построена новая платформа с навесом на всю длину и часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами.

Скоро завершится второй этап реконструкции. Время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка 3 минут.