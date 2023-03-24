В 2023 году в Москве появятся 14 новых пригородных вокзалов

С начала года уже открыто 3 из 14 вокзалов:
Пригородный вокзал Очаково МЦД-4.
Лесной Городок, расположенный в Московской области на перспективном МЦД-4.
В результате реконструкции появились две новые платформы и подземный вестибюль.
Марьина Роща
Станция была построена с нуля на Алексеевской соединительной линии. По сути, это полноценный ТПУ, объединяющий МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро, БКЛ и наземный транспорт. Осенью откроется вторая островная платформа для поездов МЦД-4.
Остальные 11 пригородных вокзалов МЦД находятся в активной фазе строительства/реконструкции:
Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4
В рамках первого этапа реконструкции построена новая платформа с навесом на всю длину и часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами.
Скоро завершится второй этап реконструкции. Время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка 3 минут.
На Белорусском вокзале идет строительство новых платформ. Потрепанный пешеходный мост заменят подземным переходом с лифтами и эскалаторами.
После реконструкции пропускная способность Белорусского вокзала существенно увеличится.
Курский вокзал
В этом году здесь начнут останавливаться поезда МЦД-4. А к 2030 году пассажиропоток возрастет до 156 тыс. человек, поэтому сейчас на Курском вокзале строят новые и меняют старые платформы. Расширяют три подземных перехода. Со стороны бизнес-центра "Арма" идет строительство нового вестибюля и реконструкция ведущего к нему подземного тоннеля.
Комфортнее станет пересадка на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии метро. В планах - подземная пересадка на "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии.
В 2023 году в составе МЦД-4 откроются еще несколько новых станций:
Ольгино
Пригородный вокзал между станциями Железнодорожная и Кучино в Подмосковье.
Поклонная
Станция заменит расположенную западнее старую станцию Москва-Сортировочная-Киевская и станет частью ТПУ с пересадками на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.
Жителям Дорогомилово и микрорайона Сетунь можно будет просто дойти до новой станции пешком - сейчас они едут на автобусе. Также появится удобный и безопасный пешеходный переход через ж/д пути, разделяющие Раменки и Дорогомилово.
Кутузовская
Станция строится с нуля на новой соединительной ж/д ветви. Две платформы с навесами на всю длину и надземный вестибюль с кассами, 6 эскалаторами и 3 лифтами.
На Кутузовской будет создано бесшовное пространство с современной инфраструктурой и множеством вариантов пересадок между разными видами транспорта: МЦК, метро, наземный транспорт.
С открытием станции появится пешеходная связь с улицей Кульнева - пассажирам больше не придется делать большой крюк вдоль Кутузовского проспекта и переходить дорогу по подземному переходу. В некоторые здания можно будет попасть, не выходя на улицу.
Тестовская
Новая станция МЦД-4 улучшит транспортную доступность СИТИ. Оттуда можно будет пересесть на станции метро "Международная" и "Деловой центр" МЦК, в перспективе появится пересадка на станцию Тестовская МЦД-1.
В результате реконструкции пригородного вокзала Зеленоград-Крюково появится современный трехуровневый транспортный узел. В его составе - пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, три островные платформы с навесами на всю длину и широкий транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом, который заменит старый узкий тоннель.
Впервые в Москве терминалы для автобусов будут обустроены на действующей эстакаде. Также впервые с одной из сторон железной дороги будет устроена пересадка по "карусельному" принципу - автобусы всех направлений на посадку и высадку будут подъезжать напрямую к входу на вокзал.
Еще 3 станции откроются на МЦД-1:
Тимирязевская
После реконструкции на месте старой ж/д остановки появится современный вокзал. Две платформы с навесами на всю длину, тоннель для пересадки на метро и подземный вестибюль с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами. Пересадка на серую ветку метро станет комфортнее.
В Лианозово идет строительство ТПУ, который объединит метро, МЦД и наземный транспорт. Существующий остановочный пункт переносится на 350 метров ближе к будущей станции метро Люблинско-Дмитровской линии.
С метро вокзал свяжет северный вестибюль - отсюда можно будет за пару минут выйти к Лианозовскому проезду, а южный вестибюль соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Выйти к поездам можно будет через подземные переходы, которые оборудуют эскалаторами и лифтами.
Петровско-Разумовская
Станция станет частью крупного транспортного хаба. Здесь соединятся первый и третий диаметры, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземный городской транспорт.
Новые станции наземного метро улучшат транспортную доступность районов и будут способствовать развитию прилегающих территорий.
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