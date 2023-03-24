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В 2023 году в Москве появятся 14 новых пригородных вокзалов

В 2023 году в Москве появятся 14 новых пригородных вокзалов

Автор:
24 марта 2023 19:41
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Строительство   вокзалы   г. Москва   железная дорога   электрички   
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С начала года уже открыто 3 из 14 вокзалов:

Пригородный вокзал Очаково МЦД-4.

Лесной Городок, расположенный в Московской области на перспективном МЦД-4.


В результате реконструкции появились две новые платформы и подземный вестибюль.

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Марьина Роща

Станция была построена с нуля на Алексеевской соединительной линии. По сути, это полноценный ТПУ, объединяющий МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро, БКЛ и наземный транспорт. Осенью откроется вторая островная платформа для поездов МЦД-4.

Остальные 11 пригородных вокзалов МЦД находятся в активной фазе строительства/реконструкции:


Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4


В рамках первого этапа реконструкции построена новая платформа с навесом на всю длину и часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами.


Скоро завершится второй этап реконструкции. Время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка 3 минут.

На Белорусском вокзале идет строительство новых платформ. Потрепанный пешеходный мост заменят подземным переходом с лифтами и эскалаторами.

После реконструкции пропускная способность Белорусского вокзала существенно увеличится.

Курский вокзал


В этом году здесь начнут останавливаться поезда МЦД-4. А к 2030 году пассажиропоток возрастет до 156 тыс. человек, поэтому сейчас на Курском вокзале строят новые и меняют старые платформы. Расширяют три подземных перехода. Со стороны бизнес-центра "Арма" идет строительство нового вестибюля и реконструкция ведущего к нему подземного тоннеля.


Комфортнее станет пересадка на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии метро. В планах - подземная пересадка на "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии.

В 2023 году в составе МЦД-4 откроются еще несколько новых станций:

Ольгино


Пригородный вокзал между станциями Железнодорожная и Кучино в Подмосковье.

Поклонная

Станция заменит расположенную западнее старую станцию Москва-Сортировочная-Киевская и станет частью ТПУ с пересадками на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.


Жителям Дорогомилово и микрорайона Сетунь можно будет просто дойти до новой станции пешком - сейчас они едут на автобусе. Также появится удобный и безопасный пешеходный переход через ж/д пути, разделяющие Раменки и Дорогомилово.

Кутузовская


Станция строится с нуля на новой соединительной ж/д ветви. Две платформы с навесами на всю длину и надземный вестибюль с кассами, 6 эскалаторами и 3 лифтами.


На Кутузовской будет создано бесшовное пространство с современной инфраструктурой и множеством вариантов пересадок между разными видами транспорта: МЦК, метро, наземный транспорт.


С открытием станции появится пешеходная связь с улицей Кульнева - пассажирам больше не придется делать большой крюк вдоль Кутузовского проспекта и переходить дорогу по подземному переходу. В некоторые здания можно будет попасть, не выходя на улицу.

Тестовская

Новая станция МЦД-4 улучшит транспортную доступность СИТИ. Оттуда можно будет пересесть на станции метро "Международная" и "Деловой центр" МЦК, в перспективе появится пересадка на станцию Тестовская МЦД-1.

В результате реконструкции пригородного вокзала Зеленоград-Крюково появится современный трехуровневый транспортный узел. В его составе - пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, три островные платформы с навесами на всю длину и широкий транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом, который заменит старый узкий тоннель.


Впервые в Москве терминалы для автобусов будут обустроены на действующей эстакаде. Также впервые с одной из сторон железной дороги будет устроена пересадка по "карусельному" принципу - автобусы всех направлений на посадку и высадку будут подъезжать напрямую к входу на вокзал.

Еще 3 станции откроются на МЦД-1:

Тимирязевская


После реконструкции на месте старой ж/д остановки появится современный вокзал. Две платформы с навесами на всю длину, тоннель для пересадки на метро и подземный вестибюль с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами. Пересадка на серую ветку метро станет комфортнее.

В Лианозово идет строительство ТПУ, который объединит метро, МЦД и наземный транспорт. Существующий остановочный пункт переносится на 350 метров ближе к будущей станции метро Люблинско-Дмитровской линии.

С метро вокзал свяжет северный вестибюль - отсюда можно будет за пару минут выйти к Лианозовскому проезду, а южный вестибюль соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Выйти к поездам можно будет через подземные переходы, которые оборудуют эскалаторами и лифтами.

Петровско-Разумовская

Станция станет частью крупного транспортного хаба. Здесь соединятся первый и третий диаметры, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземный городской транспорт.

Новые станции наземного метро улучшат транспортную доступность районов и будут способствовать развитию прилегающих территорий.

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Метки: Строительство   вокзалы   г. Москва   железная дорога   электрички   
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Прораб Час назад
Вот с общественным транспортом в Москве и области, реально круто и реально для людей!
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Москвичанин

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