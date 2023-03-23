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Вот за что мы платим профессионалам!

Вот за что мы платим профессионалам!

Автор:
23 марта 2023 16:08
Сообщество : Юмор
Метки: Мастера   Строительство   Юмор   забавно   обе руки левые   самоделкины   смешно   строители   
6634
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Эта серия картинок напоминает каждому из нас: сделать дело самому - далеко не всегда хорошая идея!Бывает так, что за переделку нашей работы специалисту придется заплатить гораздо дороже!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   Строительство   Юмор   забавно   обе руки левые   самоделкины   смешно   строители   
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38  комментариев
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2k
RaiJu 3 часа назад
Я только к 40 понял, что легче и дешевле заплатить человеку, чтобы он сделал то, что он в нем собаку съел, а не учить все это по ютубу и делать самому. [мат], [мат]у
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34k
Барклай 16 минут назад

Это из игры Металл Геар Солид
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6k
perekrestok 2 часа назад
Рукожопы понятие интернациональное. Есть еще другая категория мастеров - просишь одно а они делают другое, как им кажется лучше. Мне такой мастер лестницу на даче делал. Я попросил одно, а он согласился но сделал другое. Нормально сделал но не то что я просил.
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52k
smakido 2 часа назад
Эти "мастера" не иначе как дистанционно обучались!
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9k
Бритва 2 часа назад
сделать дело самому, предварительно не загуглив...
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
С унитазом. Просто прислонили бедного белого друга.
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1k
Злодей 2 часа назад
Кран над плитой штука интересная. Делал себе ремонт, думал о таком, но это нужно не от водопровода тянуть, а от фильтра, кароче гемор это, забил.
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25k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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43k
turyst 3 часа назад
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43k
turyst 3 часа назад
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43k
turyst 3 часа назад
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2k
Lexx 3 часа назад
Дверь в сортире, обычно на себя открывается. Там походу петли перевёрнуты.
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2k
ДК 3 часа назад
Большую часть этих шедевров сделали как раз те самые "профессионалы-специалисты"! Никто сам ступеньки на улице не организует, водосток в музее не проводит и двери ка стене многоэтажки не прорезает. А с такими "профессионалами" уж точно самому лучше сделать.
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