Вот за что мы платим профессионалам!

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Эта серия картинок напоминает каждому из нас: сделать дело самому - далеко не всегда хорошая идея!Бывает так, что за переделку нашей работы специалисту придется заплатить гораздо дороже!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это из игры Металл Геар Солид
Скорее всего именно так.
Там или стройка или глобальный ремонт.
Скорее - первое.